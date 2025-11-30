Ngày 30/11, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Ủy ban MTTQ xã Ba Vì, TP Hà Nội, trao biển biểu trưng số tiền 111.589.604 đồng tới gia đình anh Triệu Duy Trường (27 tuổi), trú tại thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, TP Hà Nội.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh Triệu Duy Trường thông qua tài khoản báo Dân trí. Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của anh Trường.

Anh Triệu Duy Trường là nhân vật trong bài viết “Xót xa chàng trai người Dao gồng gánh cả gia đình nghèo khó, bệnh tật”, đã được báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ông Triệu Văn Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân cùng các cán bộ xã Ba Vì, TP Hà Nội trao biển biểu trưng số tiền 111.589.604 đồng bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến gia đình anh Trường (Ảnh: Gia Khoa).

Gia đình anh Triệu Duy Trường là hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở địa phương. Một mình anh phải gồng gánh chăm lo cho người vợ ốm yếu, đứa con suy dinh dưỡng, đồng thời là chỗ dựa duy nhất của cha mẹ già bệnh tật và người anh trai bị thiểu năng trí tuệ.

Để lo cho cả gia đình 6 nhân khẩu, anh Trường phải chạy đôn chạy đáo, tìm việc làm thuê ở nhiều nơi. Tuy nhiên, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến gia đình nhiều lúc rơi vào cảnh túng quẫn.

Bên cạnh đó, ngôi nhà tạm của vợ chồng anh Trường đang ở trên triền đồi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Khi hoàn cảnh của anh Trường được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ, tiếp thêm sinh kế và động lực để gia đình anh sớm vượt qua khó khăn.

Đón nhận sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí, anh Trường xúc động cho biết, số tiền này sẽ giúp anh dựng lại căn nhà kiên cố hơn để ổn định cuộc sống, đồng thời có điều kiện chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình.

Bà Hoàng Thị Hoàn (mẹ ruột anh Trường), gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. “Tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng”, bà Hoàn bày tỏ.

Ông Triệu Văn Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Vì, TP Hà Nội, cho biết: "Gia đình anh Triệu Duy Trường là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Yên Sơn, nên chính quyền địa phương và Đoàn Thanh niên xã luôn quan tâm, giúp đỡ.

Chúng tôi rất vui mừng khi bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ gia đình anh Trường số tiền hơn 111 triệu đồng, để gia đình có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Là người trực tiếp kết nối hoàn cảnh anh Triệu Duy Trường với Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, ông Triệu Sinh Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ba Vì, bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ gia đình anh Trường.

Ông Viễn cho biết thêm, bên cạnh sự hỗ trợ từ báo Dân trí, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Ba Vì cũng đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ, giúp đỡ gia đình anh Trường.

