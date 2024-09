Khởi công xây 10 căn nhà nhân ái tặng hộ dân khó khăn ở Long An

Sáng 6/9, báo Dân trí phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà nhân ái trên địa bàn 2 huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh thuộc tỉnh Long An.

Mộc Hóa (cách TP Tân An, trung tâm tỉnh lỵ của Long An khoảng 70km) là một huyện biên giới của tỉnh Long An, phía Bắc giáp Campuchia. Còn huyện Tân Thạnh nằm ở phía Tây tỉnh Long An, cách TP Tân An khoảng 45km. Kinh tế của 2 huyện này chủ yếu làm nông nghiệp.

Tham dự buổi lễ, phía địa phương có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An; ông Hoàng Đình Cán, ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An; bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An; bà Lê Thị Song An, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Phía báo Dân trí có ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập.

Cùng dự sự kiện này còn có lãnh đạo Huyện ủy, UBND và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh; các nhà tài trợ và người dân được tặng nhà nhân ái.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An (ngoài cùng bên trái) và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí (ngoài cùng bên phải), cùng trao tượng trưng kinh phí xây dựng 10 căn nhà đến lãnh đạo 2 huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh.

Ông Hải cho biết, lãnh đạo tỉnh rất vui khi được báo Dân trí đến hỗ trợ địa phương. Đây là 2 huyện còn nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực. Nguồn thu nhập của người dân còn khá thấp bởi đây là những huyện thuần nông.

Theo ông Hải, thời gian qua, ngoài việc phát triển kinh tế, tỉnh cũng rất chú trọng tới công tác an sinh xã hội để đời sống người dân ngày càng được tốt hơn. "Việc tặng nhà nhân ái đến người dân 2 huyện của Long An là việc làm rất ý nghĩa. Tôi hy vọng trong thời gian tới báo Dân trí sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân, đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, an sinh xã hội", ông Hải nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đình Cán, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, nhấn mạnh, báo Dân trí và nhà hảo tâm đến hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà tặng hộ khó khăn là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

"Tỉnh Long An có những địa phương dù được chú trọng đầu tư nhưng còn nhiều khó khăn. Tỉnh mong báo Dân trí và bạn đọc tiếp tục quan tâm hỗ trợ để thêm nhiều người nghèo có nhà khang trang, những vùng khó khăn có cầu đường đi lại thuận lợi", ông Cán mong mỏi.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, những năm qua, báo Dân trí đã phối hợp kịp thời với địa phương trong việc tuyên truyền chính sách của Đảng, chủ trương, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh Long An. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với báo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời mong báo tiếp tục quan tâm, đồng hành đem đến niềm vui tới người dân Long An và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cho biết, suốt 20 năm qua, công tác an sinh xã hội của báo đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của bạn đọc, các mạnh thường quân, doanh nghiệp.

"Đã có hơn 5.000 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Ngoài ra, báo còn xây nhiều công trình trường học, cầu giao thông giúp bà con nhân dân đi lại, học tập an toàn", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2024-2025, báo đã phát động xây 100 căn nhà nhân ái tặng người dân khó khăn.

"Hôm nay, báo Dân trí khởi công xây dựng 10 căn nhà nhân ái tặng 10 hộ dân khó khăn ở 2 huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh của tỉnh Long An với mong muốn giúp bà con có được căn nhà khang trang, bền vững", Tổng biên tập báo Dân trí nói và ghi nhận tấm lòng của bạn đọc, các nhà tài trợ đã ủng hộ kinh phí và vật liệu xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bất động sản Thiên Lộc Phát và bà Hương Lê, CEO Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Big Idea, trao phần hỗ trợ kinh phí và quà đến các hộ dân thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Nhận sự hỗ trợ kinh phí từ bạn đọc, các mạnh thường quân, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh mong muốn lãnh đạo tỉnh Long An, các huyện chỉ đạo bộ phận liên quan cùng tham gia đóng góp công sức và bà con lối xóm đùm bọc lẫn nhau để cùng xây dựng nên những căn nhà chất lượng.

"Xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An, các sở, ban ngành, địa phương đã tạo điều kiện và các nhà tài trợ đã tin tưởng đóng góp bằng tình cảm quý báu của mình đối với hoạt động an sinh xã hội của báo Dân trí", ông Phạm Tuấn Anh bày tỏ.

Ngoài phần kinh phí xây nhà, nhà tài trợ còn tặng quà là 10 chiếc tủ lạnh đến các hộ dân.

Ông Hoàng Đình Cán, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An và bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, trao 5 tủ lạnh cho 5 hộ dân ở huyện Mộc Hóa.

Bà Lê Thị Song An, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An (ngoài cùng bên phải) và bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bất động sản Thiên Lộc Phát, cùng trao 5 chiếc tủ lạnh cho 5 hộ dân huyện Tân Thạnh.

Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Long An cùng Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đến thăm trực tiếp hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được xây dựng căn nhà mới khang trang.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An và Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao trực tiếp kinh phí xây dựng nhà nhân ái đến gia đình ông Nguyễn Văn Dọn (1 trong 10 hộ dân) ở huyện Mộc Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Long An và các sở, ban ngành địa phương cùng Tổng Biên tập báo Dân trí, nhà tài trợ thực hiện nghi thức xúc cát khởi công xây dựng 10 căn nhà nhân ái tặng 10 hộ dân của 2 huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình xây dựng 100 căn nhà nhân ái tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động được báo Dân trí triển khai thực hiện, hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước".

Là hộ dân được báo Dân trí, các mạnh thường quân và địa phương hỗ trợ hơn 90 triệu đồng để xây nhà mới, ông Nguyễn Văn Dọn (SN 1964, ngụ tại xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) khóc nấc trong lễ khởi công tại căn nhà cũ của mình.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí, các mạnh thường quân và chính quyền địa phương. Đây là điều mà tôi thầm ao ước suốt cả cuộc đời mình", ông Dọn nghẹn ngào.

Thay mặt chính quyền địa phương và các hộ dân được tặng nhà nhân ái, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và mạnh thường quân. "Một mái ấm không chỉ che mưa che nắng mà còn là nơi nuôi dưỡng tình cảm, ước mơ và hy vọng. Những căn nhà báo Dân trí trao tặng hôm nay là món quà tinh thần vô giá giúp các hộ có thêm động lực vượt qua thử thách, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn", ông Minh bày tỏ.

