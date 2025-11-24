Mẹ đơn thân lay lắt nuôi con gái 9 tuổi trong căn nhà sắp sập

Trải qua hai cuộc hôn nhân dang dở, bà Lý Thị Da (51 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) một mình gồng gánh nuôi 4 người con khôn lớn.

Hiện tại, bà Da sống cùng cô con gái út Danh Lý Hồng Đào (9 tuổi) trong căn nhà tranh xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.

Ngôi nhà của hai mẹ con bà Da (Ảnh: Bảo Kỳ).

Căn nhà của hai mẹ con bà Da nằm sâu trong một xóm nhỏ hẻo lánh, lối đi chỉ là con đường mòn vừa đủ cho xe máy. Chỗ ở của họ không thể gọi là nhà đúng nghĩa, vì chỉ là vài cây cột xi măng chắp vá, những miếng tôn và bạt cũ kỹ. Nền nhà bằng đất, mỗi khi mưa xuống lại càng thêm lấm bẩn.

Trong một buổi chiều mưa lớn, phóng viên Dân trí đã chứng kiến cảnh tượng xót xa, từng đợt mưa xối xả khiến căn nhà vốn đã dột nát nay càng thêm nhiều chỗ rò rỉ.

Bà Da vội vàng đặt thau, xô hứng nước khắp nơi, trong khi bé Đào ngồi trên chiếc giường, chăm chú làm bài tập. Cô bé dường như đã quá quen với cảnh này, thỉnh thoảng giật mình vì tiếng sấm chớp, í ới gọi mẹ rồi lại tiếp tục học bài.

Chỗ ngủ của hai mẹ con là chiếc giường có vài cái mền che chắn để giữ ấm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau khi sắp xếp xong các vật dụng hứng nước, bà Da kể về cuộc đời đầy gian truân của mình. Bà sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó. Cuộc hôn nhân đầu tiên mang lại cho bà 3 người con (2 gái, 1 trai) nhưng rồi cũng tan vỡ, bà Da một mình nuôi nấng các con.

Năm 2014, bà Da đi bước nữa và có bé Đào. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng không trọn vẹn, bà lại tiếp tục một mình nuôi con.

Xót xa cảnh hai mẹ con sống trong căn nhà sắp sập (Clip: Bảo Kỳ).

Trước đây, bà Da từng làm thuê ở Bình Dương, nhưng vài năm trước, căn bệnh cột sống khiến bà không thể làm việc nặng. Bà đành về quê, đi dặm lúa, làm cỏ, bẻ trái cây, nhưng thu nhập bấp bênh, chẳng đáng là bao.

"Hiện tại, con cái khôn lớn, cha chúng cũng không tới lui thăm nom gì cả. Tôi bươn chải đủ nghề, ai mướn gì làm nấy. Ngoài nền nhà, tôi có mảnh vườn nhỏ trồng rau kiếm sống qua ngày. Thu nhập bấp bênh nên chẳng đủ khả năng sửa chữa ngôi nhà cho lành lặn, tử tế", bà Da nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Da kể thêm: "Mỗi lần trời mưa, con gái sợ lắm, con luôn hỏi khi nào mình có nhà mới vậy mẹ nhưng tôi chẳng biết nói sao nữa vì kiếm đâu ra mấy chục triệu để cất nhà bây giờ".

Bé Đào rất ham học, viết chữ đẹp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Các con lớn của bà Da đều đã lập gia đình nhưng kinh tế cũng không mấy dư dả. Cô con gái lớn mới ly hôn, một mình nuôi 3 đứa con. Hai người con khác đi làm mướn ở Bình Dương.

Bé Đào đáng lẽ năm nay học lớp 4, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, em đã phải nghỉ học 2 năm. Dù là người dân tộc Khmer được hưởng chính sách miễn học phí, Bảo hiểm y tế, nhưng các khoản chi phí khác vẫn là gánh nặng.

"Đứa con nào cũng khó khăn nên tôi không trông mong chúng gửi tiền sinh hoạt đều đặn. Tháng nào làm có dư, chúng gửi vài triệu đồng để tôi mua gạo, lo quần áo, sách vở cho em út. Tôi ước ao có số tiền nhỏ, sửa căn nhà cho kiên cố, vì cột, vách nhà đều sắp mục nát rồi", bà Da xót xa nói.

Bà Da chăm chỉ trồng rau kiếm tiền sửa nhà, nhưng bao nhiêu năm qua, làm mãi chẳng có dư (Ảnh: Bảo Kỳ).

Lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ xác nhận, hoàn cảnh của bà Da thuộc diện khó khăn đặc biệt tại địa phương, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Đặc biệt, chỗ ở của mẹ con bà Da đã quá xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng. Địa phương mong rằng, bạn đọc Dân trí sẽ sẻ chia, hỗ trợ để hai mẹ con có ngôi nhà tử tế, yên tâm sinh sống.