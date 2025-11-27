Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sống

Sống nhờ máy móc, chống chọi từng cơn co giật

Hơn 1 năm trôi qua kể từ vụ tai nạn ám ảnh ấy, căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1990, xóm 8 Nghi Phú, phường Vinh Phú, Nghệ An) vẫn chìm trong tiếng máy thở đều đều, xen lẫn tiếng rên đau yếu ớt của bé Nguyễn Minh Khang, mới 8 tuổi.

Cậu bé từng hoạt bát, nhanh nhẹn, giờ chỉ còn nằm bất động, cơ thể chằng chịt dây truyền, ống dẫn, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Cậu học sinh 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu con lại đời (Video: Nguyễn Phê).

Ngày xảy ra tai nạn, em được bố chở đi học thì va chạm mạnh với phương tiện khác. Chấn thương quá nặng khiến Khang rơi vào tình trạng nguy kịch: chấn thương sọ não, vỡ lá lách, đứt động mạch chủ bụng, gãy tay và mất máu nghiêm trọng. Những giờ phút sinh tử, các bác sĩ phải mổ não, cắt lá lách, dẫn lưu ổ bụng, truyền máu liên tục để níu giữ sự sống cho em.

“Tôi không nhớ nổi con đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Mỗi lần bác sĩ bước ra phòng cấp cứu là tôi chỉ biết run rẩy cầu trời cho con còn thở…”, chị Tâm nghẹn ngào.

Khang từng là cậu học sinh khôi ngô, vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn (Ảnh: gia đình cung cấp).

Từ cậu bé lanh lợi, Khang giờ phải nằm yên trên chiếc giường nhỏ, đầu gắn ống thông dịch não tủy, cổ cố định ống nội khí quản, tay chân bất động vì đau đớn. Ống dẫn dịch của em nhiều lần bị tắc, phải rút ra đặt lại. Mỗi lần như vậy là một lần cả gia đình thắt tim vì lo sợ.

Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đến trở mình, đều nhờ vào bàn tay người mẹ trẻ. Nhiều đêm, chị Tâm phải thức trắng, chỉ để xoay người cho con chống loét, hút đờm tránh tắc thở hoặc dùng khăn ấm chườm qua những cơn sốt co giật triền miên.

Hơn 1 năm chống chọi sau tai nạn, Khang vẫn nằm một chỗ, sự sống duy trì bằng đường thở và nguồn dinh dưỡng bơm qua ống nuôi (Ảnh: gia đình cung cấp).

“Chỉ cần rời mắt khỏi con vài phút là tôi sợ lắm! Sợ mở mắt ra sẽ không còn nghe tiếng con thở nữa”, chị Tâm nói, đôi tay run run vuốt mái tóc thưa của con.

Tình trạng của Khang ngày càng phức tạp. Cậu bé thường xuyên sốt cao do nhiễm khuẩn, toàn thân co giật. Các bác sĩ cảnh báo, chức năng não của em đang suy giảm. Vì phải túc trực 24/24 giờ, chị Tâm đành gửi con gái đầu 13 tuổi sang nhà ông bà ngoại.

Không còn tiền chữa bệnh, gia đình buộc đưa cháu Khang về nhà, châm cứu cầm cự để duy trì sự sống (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cha mẹ kiệt quệ sau hàng chục cuộc phẫu thuật cho con

Tai nạn của con khiến chị Tâm phải bỏ công việc buôn bán ở chợ, gia đình vì thế cũng mất nguồn thu nhập chính. Tất cả gánh nặng dồn lên vai anh Nguyễn Ngọc An (SN 1981, chồng chị Tâm), làm thợ xây, điện nước. Từ ngày con gặp nạn, anh An nhận làm bất cứ việc gì ai thuê, tới tối mịt mới về.

“Tiền thuốc mỗi ngày nhiều lắm, một mình tôi làm không đủ. Vay mượn khắp nơi rồi cũng đến lúc không còn ai cho vay nữa. Nhìn con đau đớn mà bất lực…”, anh An thở dài.

Chạy chữa suốt hơn 1 năm, gia đình trắng tay. Không còn khả năng chi trả viện phí, chị Tâm buộc phải đưa con về nhà tự chăm.

Từ cách xử lý tắc ống thở, theo dõi nhịp tim đến xử lý cơn co giật, chị đều tự học và tự làm, như một y tá bất đắc dĩ, để có thể níu giữ mạng sống của con.

Mỗi ngày, chị Tâm chỉ quanh quẩn bên Khang để lau chùi, cho ăn, chăm sóc từng chút một nên không thể làm thêm bất cứ việc gì (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Đình Khang, Khối trưởng khối 8 Nghi Phú cho biết, gia đình chị Tâm thuộc diện đặc biệt khó khăn nhất của khối suốt hơn 1 năm qua.

“Tai nạn quá nặng khiến cháu Khang nằm liệt một chỗ, sống dựa vào máy móc. Vợ chồng chị Tâm kiệt quệ thật sự, kinh tế không còn gì cả. Bà con ai cũng thương, nhưng giúp được rất ít. Chúng tôi mong, qua báo Dân trí, gia đình nhận được sự hỗ trợ để tiếp tục điều trị cho cháu”, ông Khang chia sẻ.

Những lúc Khang bị ứ đờm, chị Tâm phải dùng máy đưa ống vào hút ra để con không bị tắc nghẽn đường thở (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong căn phòng nhỏ, tiếng máy thở vẫn đều đặn vang lên, như một nhịp cầu mong manh, nối Minh Khang với cuộc sống. Và phía sau bệnh nhân nhí ấy là hai con người đang gắng gượng từng ngày, bằng tất cả tình thương, để giữ con lại với cuộc đời.

Dù kiệt quệ, người mẹ vẫn nhen nhóm chút hy vọng khi điều trị châm cứu giúp Khang có những phản ứng nhẹ: Cử động được ngón tay, mắt hé mở khi nghe tiếng gọi. Những tín hiệu nhỏ ấy như tiếp thêm sức để chị Tâm tiếp tục chiến đấu cùng con.

“Chỉ mong con đỡ đau, mong con được sống thêm với bố mẹ!”, chị Tâm nghẹn giọng.