Bạn đọc Dân trí hỗ trợ người dân Đà Nẵng 100 triệu đồng khắc phục bão lũ

Chiều 24/11, đại diện báo Dân trí đến xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân của xã bị sập nhà do ảnh hưởng của mưa bão cuối tháng 10 vừa qua.

Anh Phạm Xuân Bi (SN 1986, trú tại thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân) kể lại, trưa 26/10 một cơn lũ quét bất ngờ ập qua cuốn trôi hết mọi thứ trong nhà. Hai vợ chồng chỉ biết ôm giấy tờ quan trọng và ít tiền mặt bỏ chạy. Cũng may 2 đứa con của anh đã đi học nên cũng không thiệt hại về người.

Lãnh đạo xã Trà Tân (bên trái) đón nhận số tiền 100 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa (Ảnh: Bình An).

“Từ nhỏ lớn lên và sống ở khu vực này, lần đầu tôi mới thấy một cơn lũ quét khủng khiếp đến vậy. Lũ quét qua nhanh và lớn quá, nước vào nửa nhà. Sau khi lũ rút, tài sản hư hại và bị cuốn trôi hết, để lại đống bùn đất đến nay dọn dẹp chưa xong”, anh Bi nói.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thủ (SN 1989), ở gần nhà anh Bi cũng bị lũ cuốn hết đồ đạc trong nhà. Trưa 26/10, anh đưa 2 con nhỏ đi học rồi đến các nhà hàng xóm giúp di chuyển đồ đạc lên chỗ an toàn vì dự báo có mưa lớn.

Ngôi nhà của anh Bi bị lũ cuốn trôi hết đồ đạc trong nhà (Ảnh: Phạm Xuân Bi).

Chiều cùng ngày, khi trở về, mọi thứ trong nhà anh đã bị cuốn trôi sạch. Rất may, những người thân trong gia đình anh đã di dời đến nơi an toàn trước đó.

Nhận số tiền 5 triệu đồng, anh Thủ bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều! Số tiền này tôi sẽ gửi tiết kiệm rồi tích góp thêm để mai mốt xây dựng lại ngôi nhà”.

Anh Nguyễn Văn Thủ (bên trái) nhận số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng lại nhà (Ảnh: Công Bính).

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết, mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua, nhà cửa của người dân trong xã bị thiệt hại rất nặng. Rất may không có thiệt hại về người.

“Những hỗ trợ lúc này để người dân xây dựng lại nhà cửa bị sập trong bão lũ thật đáng quý. Thay mặt địa phương, xin cảm ơn bạn đọc, Tổng Biên tập báo Dân trí”, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng nói.

Cũng trong chiều 24/11, trong căn nhà cấp 4 ở xã Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng), anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1991) lặng lẽ bày biện mâm cơm cúng vợ là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2000), không may tử vong trong đợt mưa lũ cuối tháng 10.

Khói hương bảng lảng khiến căn phòng như đặc quánh lại, nỗi đau mất đi người bạn đời vẫn in hằn trong ánh mắt, hơi thở của người đàn ông trẻ.

Đại diện báo Dân trí trao số tiền 5 triệu đồng đến anh Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: A Núi).

Chia sẻ với gia đình, đại diện báo Dân trí đã trực tiếp trao số tiền 5 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đến anh Nghĩa.

Anh Nghĩa chia sẻ: “Số tiền trên là động lực để tôi có thêm điều kiện trang trải học phí cho các con. Tôi thật sự biết ơn sự quan tâm của báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất”.

Trước đó, ngày 28/10, nước lũ dâng cao tại địa bàn xã Hòa Tiến. Trên đường về nhà, vợ anh Nghĩa không may trượt chân rơi vào vùng nước xoáy, bị cuốn mất tích. Lực lượng cứu hộ và người dân sau đó đã tìm thấy thi thể chị Trang mắc lại trong bụi cây ven kênh.

Anh Nghĩa và chị Trang kết hôn năm 2017, có hai con nhỏ là bé Nguyễn Kim Gia Hân (8 tuổi, học lớp 3, Trường Tiểu học Hòa Tiến) và bé Nguyễn Hoàng Quân (3 tuổi, đang học mẫu giáo). Gia đình anh Nghĩa sống cùng mẹ ruột trong căn nhà nhỏ ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, cuộc sống còn nhiều khó khăn.