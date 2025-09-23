Khánh thành điểm trường "trên mây" tặng học sinh vùng cao Sơn La

Trò nhỏ vùng cao Sơn La vui đón điểm trường mới (Video: Quỳnh Anh).

Sáng 23/9, sau hơn 4 tháng thi công, điểm trường mầm non Bản Mạo, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui, hạnh phúc của cô và trò vùng khó khăn.

Công trình do báo Dân trí phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La, chính quyền xã Chiềng Công cũ, nay là xã Chiềng Hoa thực hiện.

Tham dự lễ khánh thành có ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Tổng Biên tập báo Dân trí; Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; ông Phạm Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Chí Chung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và Thượng tá Lê Mùi, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Về phía chính quyền địa phương có ông Vũ Văn Suấn Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Chiềng Hoa; ông Nguyễn Văn Nhã, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Chiềng Hoa; ông Cứ A Dạng, Chủ tịch UBND xã; ông Ly A Cho, Bí thư xã Chiềng Công cũ, người trực tiếp phối hợp triển khai công trình đến ngày hoàn thành.

Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Chiềng Hoa; Chi bộ, Ban quản lý Bản Mạo; Ban giám hiệu và học sinh Trường Mầm non Chiềng Công cùng đông đảo phụ huynh, người dân địa phương.

Buổi lễ khánh thành diễn ra trong không khí phấn khởi, hạnh phúc của đông đảo cô giáo, phụ huynh, các em học sinh và người dân địa phương.

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ, cơn bão Yagi năm 2024 gây thiệt hại nặng nề, để lại hậu quả lâu dài tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Khi đó, bên cạnh công tác hỗ trợ khẩn cấp người dân, báo Dân trí đã phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La khảo sát, tìm phương án giúp người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ.

Ngày 21/5, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí cùng Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương khởi công xây dựng điểm trường mầm non Bản Mạo, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La.

"Trân trọng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ; Công an tỉnh Sơn La cùng Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương đã sát sao, quyết liệt trong suốt quá trình thi công. Công trình được thực hiện rất khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặt yếu tố chất lượng và an toàn lên hàng đầu", Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ.

Tham dự chương trình, Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, bày tỏ niềm vui khi công trình phòng học Dân trí tại Bản Mạo được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Thay mặt lực lượng Công an tỉnh Sơn La, Đại tá Bùi Tuấn Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí nhiều năm qua đã kết nối, huy động những tấm lòng thiện nguyện sẻ chia với bà con nhân dân và học sinh vùng khó khăn.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, ông Vũ Văn Suấn Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Hoa, trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và Công an tỉnh Sơn La.

Bí thư Vũ Văn Suấn mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của báo Dân trí, các sở, ngành, nhà hảo tâm, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La.

Ông Cứ A Dạng, Chủ tịch UBND xã Chiếng Hoa chia sẻ, lễ khánh thành điểm trường mầm non Bản Mạo là sự kiện đặc biệt ý nghĩa đối với chính quyền, cô trò và người dân địa phương. Đây là món quà lớn lao, ý nghĩa, mang đậm tình cảm mà báo Dân trí và các đơn vị, nhà hảo tâm dành tặng cô, trò ở vùng sâu, vùng xa.

"Nhờ sự quan tâm, chung tay của báo Dân trí và bạn đọc, Công an tỉnh Sơn La cùng các nhà tài trợ, điểm trường Bản Mạo chính thức khánh thành và đi vào hoạt động, góp phần quan trọng cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh, tạo động lực mới cho công tác giáo dục của địa phương", Chủ tịch UBND xã Chiếng Hoa nói.

20 năm qua, bên cạnh công tác chuyên môn, báo Dân trí luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, không ngừng đi khắp mọi miền Tổ quốc để làm cầu nối giữa bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với những mảnh đời khó khăn. Từ đó, nhiều chương trình, dự án cộng đồng đã được triển khai, mang lại giá trị thiết thực và ý nghĩa nhân văn sâu sắc cho cộng đồng.

Đến nay, báo Dân trí đã xây dựng 58 công trình điểm trường, 32 cây cầu Dân trí, 219 ngôi nhà Nhân ái hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động. Bên cạnh đó, báo cũng đã trao tặng 7.060 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo và hỗ trợ gần 6.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

"Mỗi địa phương mà báo Dân trí hỗ trợ, mỗi chương trình mà báo thực hiện đều hướng tới mục tiêu đến với những nơi khó khăn nhất, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng tôi đã đi nhiều địa phương còn thiếu thốn, nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm hành trình vượt sông bằng phà, rồi tiếp tục băng qua những đoạn đường gập ghềnh, trắc trở để đến được điểm trường Bản Mạo", Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh, Đại tá Bùi Tuấn Anh cùng lãnh đạo địa phương, nhà trường thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình phòng học Dân trí, điểm trường mầm non Bản Mạo.

Điểm trường mầm non Bản Mạo khởi công xây mới vào ngày 21/5. Công trình bao gồm 2 phòng học, 1 nhà vệ sinh và 1 nhà công vụ với tổng kinh phí 544 triệu đồng.

Toàn bộ kinh phí xây dựng được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua chương trình tái thiết cuộc sống người dân sau cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024.

Điểm trường mầm non Bản Mạo là một trong những điểm trường đặc biệt thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học… Nhiều hạng mục tại điểm trường đã bị xuống cấp như trần đã rơi xuống sau mưa bão, mái nhà bị dột, tường xung quanh trát xi măng bị bong tróc, không còn đảm bảo an toàn...

Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và bạn đọc, Công an tỉnh Sơn La, cùng chính quyền, nhân dân địa phương, từ hôm nay các em học sinh sẽ có điều kiện học tập tốt hơn.

Tổng Biên tập báo Dân trí xúc động khi nhắc tới lời bài hát các em nhỏ cất vang: "Đi học để xây dựng bản làng, quê hương". Theo ông, điều này cho thấy các em đã sớm ý thức được trách nhiệm trở thành những người có ích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

"Mong rằng, những thế hệ học sinh sau này sẽ tiếp nối tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập. Thầy cô sẽ yên tâm công tác, chăm lo cho các em, giúp các em trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội", nhà báo Phạm Tuấn Anh nhắn nhủ.

Tổng Biên tập báo Dân trí khẳng định, báo luôn sẵn sàng làm cầu nối giữa độc giả và bà con để mang đến tương lai, hy vọng cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Ngôi trường mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn thắp lên niềm tin cho các em về một xã hội tốt đẹp. Nơi đó, các em có điều kiện học tập tốt hơn để vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống tươi đẹp hơn.

Xây dựng phòng học Dân trí là dự án thiện nguyện do báo Dân trí triển khai, hướng đến việc xây phòng học, điểm trường kiên cố tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên khắp cả nước.

Tính đến nay, trên cả nước đã có 58 điểm trường phòng học Dân trí được xây dựng, trong đó, đã khánh thành 53 công trình từ sự chung tay, đóng góp hết sức thiết thực của bạn đọc, các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm.

Cô trò điểm trường mầm non Bản Mạo xúc động khi từ nay không còn phải đi xách nước cho các con sinh hoạt. Các lớp học kiên cố được xây dựng để cô trò không còn phải chạy nạn mỗi khi mưa bão.