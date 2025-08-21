Khánh thành 10 ngôi nhà Nhân ái, gieo hy vọng ở vùng núi Lạng Sơn

Sáng 21/8, báo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Lạng Sơn và chính quyền địa phương tổ chức Lễ Khánh thành 10 ngôi nhà Nhân ái, tặng 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 xã Tri Lễ, Điềm He, Khánh Khê, Yên Phúc, Lợi Bác thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Tổng số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua báo Dân trí để xây dựng 10 ngôi nhà Nhân ái là gần 1,1 tỷ đồng.

Báo Dân trí khánh thành 10 ngôi nhà Nhân ái tại Lạng Sơn (Ảnh: Thùy Hương).

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN các xã Tri Lễ, Điềm He, Khánh Khê, Yên Phúc, Lợi Bác và 10 hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây nhà Nhân ái dịp này cùng đông đảo bà con nhân dân.

10 ngôi nhà Nhân ái gieo mầm hy vọng nơi vùng núi Lạng Sơn (Video: Thùy Hương).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, bày tỏ niềm vui khi 10 ngôi nhà khang trang đã hoàn thành đúng tiến độ, mang lại chỗ ở an toàn, vững chãi cho các hộ dân.

Theo lãnh đạo báo Dân trí, từ những đóng góp của bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, nhiều ngôi nhà mới đã được hoàn thành. Có người góp 5kg xi măng mỗi tháng, có người tặng chiếc giường, cái tủ, chiếc tivi... Tất cả làm nên những mái ấm đầy nghĩa tình, được xây từ “gạch ngói của tình thương”.

“10 ngôi nhà Nhân ái được khánh thành hôm nay là sự kết tinh từ tấm lòng sẻ chia của hàng triệu bạn đọc báo Dân trí trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những ngôi nhà Nhân ái không chỉ giúp bà con có chỗ ở an toàn, mà còn là động lực để vươn lên thoát nghèo, là nền tảng để các cháu nhỏ có tương lai tươi sáng hơn”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn thông tin thêm, bên cạnh sứ mệnh đưa thông tin nhanh nhạy và chính xác đến bạn đọc, báo Dân trí còn đồng hành cùng các địa phương làm cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và những mảnh đời cần được giúp đỡ.

Thay mặt báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc, nhà hảo tâm trên cả nước; cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn, các sở, ban, ngành, địa phương và đặc biệt cảm ơn bà con nhân dân đã đồng hành, góp sức để có được một hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc đã kề vai, chung sức cùng địa phương trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cũng theo lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn, trước đây, bạn đọc báo Dân trí đã nhiều lần hỗ trợ thiết thực cho bà con Lạng Sơn như xây điểm trường, xóa nhà dột nát... Và hôm nay, 10 ngôi nhà Nhân ái được khánh thành chính là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết và sự sẻ chia.

“Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được trao tặng hôm nay chính là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nghĩa tình sâu nặng của báo Dân trí đối với cộng đồng, góp phần mang lại hạnh phúc, hy vọng cho các hoàn cảnh khó khăn”, ông Tùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để cùng chung tay thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lương Đình Toại, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí:

“Thời gian qua, với tấm lòng nhân ái và tinh thần “lá lành đùm lá rách”, báo Dân trí cùng các tổ chức, đơn vị đồng hành đã chung tay hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng nhà ở cho những hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

Những đóng góp quý báu ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con có thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống”.

Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc chúc mừng và trao quà tân gia tới 10 gia đình được nhận nhà Nhân ái, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt.

Đồng thời, báo Dân trí cũng tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tới 20 học sinh nghèo vượt khó của xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, thông qua báo Dân trí, Công ty CP LONGSBS Việt Nam gửi tặng 10 hộ gia đình quà tân gia, mỗi hộ 1 chiếc nồi cơm điện trị giá 860.000 đồng.

Xúc động khi được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ số tiền hơn 177 triệu đồng để xây nhà mới và chữa bệnh cho 2 con bị tan máu bẩm sinh, chị Hoàng Thị Nít (xã Tri Lễ), nhân vật trong bài viết “18 năm bám viện, mẹ nghèo giành giật sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm” bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó.

“Tôi thật sự xúc động và không ngờ trên đời này còn rất nhiều người tốt. Có được ngôi nhà mới cùng tình cảm ấm áp ấy, tôi thấy mình như đang sống trong mơ”, Chị Nít nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Ông Hoàng Văn Nho trú tại thôn Bản Mới B, xã Lợi Bắc vui và xúc động nghẹn ngào trong ngày khánh thành ngôi nhà Nhân ái. Ông Nho là nhân vật trong bài viết “Người đàn ông khốn khổ chăm vợ liệt 8 năm, ước có tiền để con khám tâm thần” có hoàn cảnh hết sức bi đát, vợ chết, con phát bệnh tâm thần nặng đốt trụi đồ đạc trong nhà, phải đi ở nhờ nhà văn hóa thôn suốt nhiều tháng.

Được bạn đọc ủng hộ hơn 147 triệu đồng để xây nhà và chữa bệnh cho con trai, ông Nho gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp chính quyền đã luôn quan tâm; cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp bố con ông có ngôi nhà mới vững chãi, an toàn.

10 ngôi nhà Nhân ái vừa khánh thành ở vùng núi Lạng Sơn là món quà chan chứa nghĩa tình của cộng đồng. Từ nay, những phận đời nghèo khó không chỉ có mái ấm vững chãi, mà còn có thêm điểm tựa yêu thương để vươn lên thoát nghèo.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra. Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 203 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 144 nhà. Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động đều đặn tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Ảnh: Thùy Hương Nguyễn

Video: Thùy Hương Nguyễn