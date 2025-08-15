Khánh thành 5 nhà Nhân ái trong niềm phấn khởi của người dân Điện Biên (Video: Thế Hưng).

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Trần Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kiêm Trưởng ban Vận động xã hội, Dân tộc và Tôn giáo MTTQVN tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Pú Nhung; ông Là Văn Thoan, Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung cùng lãnh đạo các xã Mường Mùn, Na Son, Tìa Dình, đại diện 5 gia đình được tặng nhà Nhân ái và đông đảo bà con nhân dân.

Nhà Nhân ái là tình cảm của hàng triệu bạn đọc Dân trí

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, bày tỏ niềm vui khi 5 ngôi nhà Nhân ái khang trang đã hoàn thành đúng tiến độ, mang lại chỗ ở an toàn, vững chắc cho các hộ dân.

Ông Toàn cho biết, đến nay, báo Dân trí đã khánh thành 134 ngôi nhà Nhân ái trên tổng số 203 ngôi nhà được khởi công trên cả nước. Hàng trăm ngôi nhà Nhân ái không chỉ được xây lên bằng gạch, xi măng, mà còn là niềm tin, tinh thần tương thân tương ái của đồng bào cả nước.

“Những ngôi nhà hôm nay không chỉ là mái ấm che mưa, che nắng, đó là tình cảm, tấm lòng sẻ chia của hàng triệu bạn đọc báo Dân trí trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng chung tay giúp đồng bào vùng khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Lãnh đạo báo Dân trí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm, bạn đọc đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng báo trong hành trình mang yêu thương đến với cộng đồng. Thay mặt Ban biên tập, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn cam kết báo Dân trí sẽ tiếp tục là cầu nối để tấm lòng của bạn đọc nhanh chóng, kịp thời đến đúng nơi, đúng hoàn cảnh.

Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây dựng 58 điểm trường, phòng học Dân trí; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.600 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Lan Hương, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã đồng hành, hỗ trợ địa phương trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân cải thiện điều kiện sinh sống.

Bà Hương khẳng định, các hoạt động thiện nguyện của báo Dân trí không chỉ giúp người dân có mái ấm vững chãi, mà còn là nguồn động viên để các gia đình có thêm niềm tin và nghị lực tiếp tục vươn lên.

“Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời và đầy nghĩa tình từ báo Dân trí, có lẽ các gia đình hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa thể có được một ngôi nhà an toàn để che nắng, che mưa. Mỗi sự hỗ trợ, sẻ chia dù nhỏ cũng mang ý nghĩa vô cùng to lớn”, bà Lan Hương nhấn mạnh.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã rà soát, phối hợp với địa phương lựa chọn các hộ thực sự khó khăn. Các gia đình được xây nhà đa phần là mẹ đơn thân không có công việc ổn định, chỉ làm nông, hoàn cảnh éo le...

“Sự khởi đầu ý nghĩa này sẽ giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo. Mong rằng, bạn đọc báo Dân trí sẽ giúp đỡ được nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng”, bà Hương bày tỏ.

Tại buổi lễ khánh thành, ông Là Văn Thoan, Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung bày tỏ sự phấn khởi, xúc động trước tình cảm đặc biệt của báo Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của xã.

Ông Thoan cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Pú Nhung đã khởi công xây dựng 144 ngôi nhà cho các hộ nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ gia đình khó khăn trên địa bàn cần sự hỗ trợ.

“Sự chung tay của báo Dân trí đối với các gia đình ở Điện Biên, trong đó có xã Pú Nhung là vô cùng ý nghĩa, giúp hộ nghèo của xã vượt lên nghịch cảnh. Mong rằng thời gian tới, báo và bạn đọc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các gia đình khó khăn tại địa phương”, ông Thoan mong muốn.

5 ngôi nhà Nhân ái được trao tặng đợt này thuộc các xã Na Son, Tìa Dình, Mường Mùn và Pú Nhung. Tổng số tiền xây dựng 5 ngôi nhà là 629 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ.

Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc, trao quà tân gia tới 5 gia đình (mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt).

“Có nhà mới tôi vui lắm!”

Đó là cảm nhận của chị Lò Thị Chính (42 tuổi), người dân tộc Kháng trú tại bản Nậm Mu, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên.

Vinh dự khi ngôi nhà mới xây được chọn là địa điểm khánh thành 5 nhà Nhân ái, chị Chính xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền địa phương, báo Dân trí, bạn đọc và nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình có được mái ấm khang trang, kiên cố và an toàn.

“Đây là ngôi nhà mà gia đình tôi mơ ước bấy lâu nay. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều!”, chị Chính xúc động nói.

3 tháng trước, khi phóng viên báo Dân trí tới xác minh hoàn cảnh, chị Chính bật khóc khi kể về người chồng vừa mất sau 7 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, để lại mình chị gồng gánh 2 đứa con thơ, người bố tâm thần đặc biệt nặng cùng một khoản nợ.

Từ ngôi nhà tạm bợ mưa dột, gió lùa, giờ đây gia đình chị Chính đã có ngôi nhà mới khang trang rộng 55m2.

Ngồi bên chiếc bàn học mới còn thơm mùi gỗ, cháu Lò Văn Dương, con trai chị Chính, năm nay lên lớp 6 Trường THCS Rạng Đông, phấn chấn cho biết: “Giờ đã có nhà vững chãi, có góc học tập khang trang và bàn ghế đẹp để cháu yên tâm học bài”.

Phấn khởi nhất trong số các hộ dân được xây nhà Nhân ái là người mẹ đơn thân câm điếc Lò Thị Ứ (39 tuổi, ở bản Na Lanh, xã Na Son).

Dù không nghe, không nói được, nhưng gương mặt và đôi mắt chị Ứ ánh lên niềm vui và xúc động khi nhận được sự sẻ chia lớn từ bạn đọc cả nước với số tiền hơn 206 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này không chỉ giúp mẹ con chị có ngôi nhà mới vững chãi, an toàn rộng 60m2, mà còn dư một phần để tiết kiệm nuôi con gái 3 tuổi.

Lễ khánh thành 5 ngôi nhà Nhân ái tại Điện Biên đã khép lại, nhưng dư âm của ngọn lửa ấm áp tình người, của sự sẻ chia trong cộng đồng vẫn đọng lại trong tim những người thực hiện chương trình và trong ánh mắt lấp lánh niềm vui của bà con nhân dân.

Theo kế hoạch ban đầu, Lễ khánh thành nhà Nhân ái tại tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức vào sáng 15/8. Tuy nhiên, để có thêm nhiều thời gian đến thăm, hỏi, động viên và trao quà tới người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra ở 2 xã Na Son, Tìa Dình, báo Dân trí đã phối hợp cùng địa phương đẩy sự kiện lên trước một buổi.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra. Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 203 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 134 nhà. Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động đều đặn tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Ảnh: Thùy Hương Nguyễn

Video: Thế Hưng