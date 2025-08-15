Báo Dân trí thăm và hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên

Vừa qua, mưa lớn kéo dài trút xuống hầu khắp các xã của tỉnh Điện Biên đã mang theo những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng. Nhiều xã như Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Phình Giàng,… tan hoang sau thiên tai, gây mất mát nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê ngày 2/8 của tỉnh Điện Biên, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 10 người dân, làm 7 người bị thương. Hàng trăm hộ dân mất nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi.

Nhiều tuyến giao thông, cầu cống, trường học, trạm y tế hư hỏng nặng, ngập sâu trong nước. Một số bản làng bị chia cắt hoàn toàn, giao thông tê liệt. Hàng nghìn ha hoa màu, thủy sản, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà của bạn đọc tới bà con vùng lũ ở tỉnh Điện Biên (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ, sáng 15/8, đoàn công tác của báo Dân trí do Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn dẫn đầu đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ tới người dân hai xã Na Son và Tìa Dình – những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tại đây, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn đã thay mặt Ban Biên tập báo Dân trí và bạn đọc khắp nơi, chia sẻ với chính quyền và người dân địa phương trước những mất mát, thiệt hại và khó khăn do mưa lũ gây ra. Đồng thời, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ của bạn đọc, nhà hảo tâm khắp nơi, góp phần san sẻ những khó khăn của người dân.

Trong chuyến công tác, đoàn đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, đến tận tay các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Đây là tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí gửi tới bà con, góp phần giúp khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Riêng tại xã Tìa Dình, thiên tai đã khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương. Trong đó, 1 người bị thương đã ra viện, 2 người vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao quà tới các hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Điện Biên (Video: Thế Hưng).

Toàn xã Tìa Dình có 16 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 138 nhà hư hỏng từ 50% trở lên. Một bản phải di dời khẩn cấp toàn bộ 70 hộ dân với 384 nhân khẩu. Thiệt hại về hoa màu cũng vô cùng nghiêm trọng, với hàng trăm ha lúa, ngô, sắn bị cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình hình khắc phục sau lũ, ông Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình cho biết: "Ngay sau mưa lũ, chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân.

Các hộ mất nhà được cấp quần áo, lương thực, thực phẩm và bố trí chỗ ở tạm tại trạm y tế, UBND xã hoặc nhà người thân. Đường giao thông đã cơ bản được khắc phục, những ngôi nhà hư hỏng nặng đang được phối hợp sửa chữa”.

Ông Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình (áo trắng bên trái) cùng bà con tiếp nhận tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).

Ông Tăng cho biết thêm, tỉnh Điện Biên đã cử đoàn công tác vào xã khảo sát mặt bằng để Quân khu 2 trực tiếp xây dựng nhà cho bà con ở bản Tìa Mùng. Trong đó, 16 hộ dân mất nhà hoàn toàn do thiên tai sẽ nhận được hỗ trợ.

Bí thư xã Tìa Dình đại diện chính quyền và người dân trân trọng cảm ơn sự sẻ chia của các đơn vị, nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí. Ông cho rằng, đây chính là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cùng bà con vùng lũ tiếp nhận tình cảm từ bạn đọc báo Dân trí, bà Lò Thị Tâm, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Na Son bày tỏ sự biết ơn tới những tấm lòng tử tế của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Bà Lò Thị Tâm, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Na Son trao quà tới người dân xã Na Son (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).

Bà Tâm cho biết, bản Pá Chuông, bản Na Cảnh là những bản chịu thiệt hại nặng nhất sau vụ sạt lở. May mắn, các hộ dân đều được cảnh báo từ sớm nên đã không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhà cửa và hoa màu của bà con gần như mất trắng.

“Thời gian tới, xã sẽ bố trí đất tái định cư cho người dân bị mất nhà, hư hỏng nhà hoàn toàn có nơi ở mới. Đối với các hộ trên, xã đã hỗ trợ 20-50 triệu đồng/hộ, tùy theo mức độ hư hỏng để các hộ có vốn xây dựng lại cuộc sống”, bà Tâm cho hay.

Các hộ dân đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Thuỳ Hương).

Xúc động đón nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí, bà Vàng Thị Chánh ở bản Từ Xa, xã Na Son bày tỏ: “Chúng tôi thật sự biết ơn sự quan tâm kịp thời này. Món quà không chỉ giúp chúng tôi có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, mà còn mang đến niềm tin để tiếp tục vươn lên sau mất mát”.

Trong cùng chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều 14/8, báo Dân trí đã tổ chức khánh thành 5 ngôi nhà Nhân ái, tặng 5 gia đình đặc biệt khó khăn ở các xã Na Son, Tìa Dình, Mường Mùn và Pú Nhung. Tổng số tiền xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái là 629 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ.

Những mái nhà mới cùng tình cảm sẻ chia từ khắp mọi miền đất nước đã tiếp thêm sức mạnh để bà con tỉnh Điện Biên đứng dậy sau bão lũ, từng bước tái thiết cuộc sống.

Sự đồng hành của bạn đọc thông qua báo Dân trí và chính quyền địa phương một lần nữa khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng cộng đồng ấm no, bền vững.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn trao quà tới các hộ dân bị thiệt trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Na Son (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).

Trước đó, ngày 26/7 và 12/8, báo Dân trí đã tổ chức 2 chương trình thăm, trao tặng số tiền 620 triệu đồng tới 124 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại 2 xã Nhôn Mai và Mỹ Lý của tỉnh Nghệ An.