Hiện thực hóa ước mơ của các hộ nghèo bằng những ngôi nhà Nhân ái

Tham dự lễ khánh thành có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên; ông Trương Mạnh Linh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trần Phú; bà Hoàng Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lang; lãnh đạo UBMTTQ các xã Trần Phú, Xuân Dương, Côn Minh, Văn Lang và 4 hộ gia đình được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Nhân ái cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, bày tỏ niềm vui khi 4 ngôi nhà khang trang đã hoàn thành đúng tiến độ, mang lại chỗ ở an toàn, vững chãi cho các hộ dân.

Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc đã luôn ủng hộ báo Dân trí trong nhiều Chương trình Nhân ái, trong đó có dự án xây nhà Nhân ái.

Lãnh đạo báo Dân trí trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Sở Nội vụ, sự hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương cùng người dân, bà con lối xóm đã giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng ngôi nhà mới.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới 4 hộ dân: “Có nhà mới rồi, mong các anh, chị cùng chung tay, chung sức ổn định sinh kế, tích cực chăm lo cho gia đình và nuôi dạy các con thật tốt”.

Tại tỉnh Thái Nguyên, từ tháng 5 đến tháng 8, báo Dân trí đã vận động kinh phí, hỗ trợ các gia đình xây dựng 4 ngôi nhà Nhân ái với tổng số tiền hơn 451 triệu đồng. Ngày 25/6, báo Dân trí đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng 4 ngôi nhà Nhân ái. Sau một thời gian gấp rút thi công, đến nay các nhà Nhân ái tại các xã Trần Phú, Văn Lang, Côn Minh, Xuân Dương đã hoàn thiện trong niềm hân hoan của bà con, chính quyền địa phương.

Trò chuyện với bà Hoàng Thị Len (mẹ ruột anh Hoàng Văn Quyến ở thôn Nà Ban, xã Trần Phú - 1 trong 4 hộ được tặng nhà Nhân ái), nhà báo Nguyễn Xuân Toàn vui mừng khi được biết, dù hoàn cảnh khó khăn, các con của anh Quyến vẫn nỗ lực học tập và đạt kết quả tốt.

“Ngôi nhà mới không chỉ là động lực giúp các con tôi vượt qua bệnh tật, tin vào cuộc sống, mà còn giúp các cháu tôi yên tâm, vững bước học hành để có một tương lai tốt đẹp hơn”, bà Len xúc động chia sẻ.

Tại buổi lễ khánh thành, thay mặt chính quyền địa phương và người dân, ông Trương Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Trần Phú cho biết: “Chương trình hỗ trợ xây nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động và đồng hành thực hiện là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách".

Những ngôi nhà Nhân ái đã mang lại niềm tin và hy vọng cho người nghèo; giúp họ có một mái ấm an toàn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chúng tôi cảm nhận rằng, đây không chỉ là ngôi nhà bằng vật chất mà là ngôi nhà của tình người, của lòng nhân ái và sẻ chia. Lễ khánh thành hôm nay không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”.

Có mặt tại Lễ khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái từ sớm, chị Hoàng Thị Thuyên (vợ anh Nông Đàm Học, xã Côn Minh) không giấu được niềm phấn khởi và xúc động. Nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình chị được đã được sống trong một ngôi nhà mới khang trang và an toàn.

Trước đây, gia đình anh Học, chị Thuyên sống trong căn nhà sàn xập xệ, cũ nát dưới chân đồi heo hút ở thôn Nà Phai, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Chủ tịch UBMTTQ xã Dương Sơn khi đó từng trăn trở, chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Toàn xã có 16 căn nhà tạm, nhưng ở thôn Nà Phai chỉ còn nhà anh Học là nhà tạm chưa xóa được”.

Mặc dù được chính quyền địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhưng không có tiền đối ứng nên vợ chồng anh Học, chị Thuyên chưa thể xây nhà.

Nhờ được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ hơn 86 triệu đồng, anh chị đã xây được 1 ngôi nhà mới. Chính tấm lòng nhân ái của bạn đọc đã tiếp thêm động lực để anh chị mạnh dạn vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hoàn thiện khu công trình phụ cùng mái hiên che sân bằng tôn, tạo nên tổ ấm rất khang trang, đầy đủ công năng và tiện ích.

Nhân dịp này, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc chúc mừng và trao quà tân gia tới 4 gia đình được nhận nhà Nhân ái, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt.

Thông qua báo Dân trí, Công ty CP LONGSBS Việt Nam gửi tặng 4 hộ gia đình quà tân gia, mỗi hộ 1 nồi cơm điện trị giá 860.000 đồng.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Văn Yên đã trao 4 suất quà tân gia tới 4 hộ gia đình được tặng nhà Nhân ái để động viên bà con.

Lãnh đạo báo Dân trí cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành nhà Nhân ái.

Cũng tại buổi lễ khánh thành nhà Nhân ái, báo Dân trí đã tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tới 20 học sinh nghèo vượt khó của xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên.

Sau lễ khánh thành, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng Phó Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo 4 xã đã đi tham quan nhà mới của gia đình anh Hoàng Văn Quyến.

Gia đình anh Quyến được chính quyền địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng, bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 197 triệu đồng. Gia đình đã xây dựng ngôi nhà mới rộng khoảng 60m2 với 2 phòng ngủ, phòng khách và bếp, tổng kinh phí tính đến thời điểm hiện tại là hơn 150 triệu đồng. Anh Quyến cho biết, phần kinh phí còn lại gia đình sẽ gửi tiết kiệm để lo cho các con ăn học.

Cũng trong sáng 16/9, báo Dân trí phối hợp cùng các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe và tặng quà (mỗi suất quà trị giá trên 300.000 đồng) tới gần 200 người dân xã Trần Phú.

Trước đó, tối 15/9, Đoàn thanh niên báo Dân trí cùng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp với Trường Tiểu học Trần Phú, tổ chức Chương trình "Đêm hội trăng rằm" cho 230 em học sinh tại Trường Tiểu học Trần Phú, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên.