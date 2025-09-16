Trung thu tới sớm với 230 em nhỏ vùng cao dưới ánh đèn ông sao lung linh

Tối 15/9, chiếc xe chở đoàn tình nguyện của báo Dân trí và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tới trường Tiểu học Trần Phú, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên cùng gần 230 phần quà Trung thu dành tặng các em học sinh nơi đây.

Trẻ em vùng cao ở Thái Nguyên vui hội trăng rằm (Video: Quỳnh Anh).

Ngay từ buổi chiều tối, hàng chục em học sinh đã nô nức kéo nhau tới trường để được sống trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu sớm.

Cô Nông Thị Hải Yến, Tổng phụ trách trường Tiểu học Trần Phú cho biết: “Các em học sinh háo hức lắm! Chúng tôi dặn các con 19h mới đến tập trung, vậy mà từ 17h, học sinh của nhiều lớp đã đến đông đủ rồi”.

Không chỉ có các em học sinh, mà nhiều phụ huynh đưa các con tới trường, mọi người đều hồ hởi, phần khởi, khi thấy trên tay các con là những chiếc đèn ông sao sáng lung linh.

Cô Yến cho biết thêm, Trường Tiểu học Trần Phú năm nay có 223 em học sinh đến từ các xã, thôn trong khu vực. Nhiều em nhà cách xa trường tới 8-9km nhưng đã cùng phụ huynh đến trường từ sớm, chuẩn bị cho “Đêm hội trăng rằm”.

Năm 2024, do ảnh hưởng của bão, thầy trò nhà trường đã phải tạm gác lại lễ rước đèn, phá cỗ. Năm nay, học sinh ở đây lại được tổ chức 2 đêm Trung thu nên các em rất vui.

Một buổi Trung thu do báo Dân trí tổ chức và buổi Trung thu thứ hai được chính quyền địa phương tổ chức đúng ngày rằm tháng Tám.

Tại chương trình này, thầy Dương Văn Yên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú xúc động chia sẻ: “Đây là niềm vui nhân đôi đối với thầy trò trường Tiểu học Trần Phú. Năm nay, trường rất may mắn khi các em học sinh được đón Trung thu sớm trong một chương trình đồng hành cùng báo Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang”.

Sau phần phát biểu của Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú là Lễ rước đèn chính thức.

Theo nhịp trống của đội nghi thức, các lớp nối theo nhau tạo thành đoàn rước đèn vòng quanh sân trường. Những bàn tay bé xíu lắc lư chiếc đèn ông sao trong tay, đôi mắt các em sáng ngời phản chiếu ánh đèn ngũ sắc.

Em La Thị Diệp (lớp 4B) nhoẻn miệng cười: “Em rất thích rước đèn, em cảm thấy vui lắm ạ!”. Vừa nói, cô bé vừa vuốt ve phần quà mình nhận được sau khi tham gia trò chơi đố vui có thưởng.

“Đêm hội trăng rằm”, các em học sinh đã chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ. Dù chỉ vừa tập trong 2 ngày cuối tuần nhưng các em đều tự tin, cùng nhau nhảy dân vũ, ca múa các bài hát thiếu nhi quen thuộc.

Phía dưới sân khấu, các bạn nhỏ khác cùng hát theo, dành những tràng vỗ tay thật giòn giã để cổ vũ các bạn mình.

“Con tôi tham gia tiết mục dân vũ ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’, 2 mẹ con ăn cơm từ sớm rồi đến trường ngay”, chị Hà Thị Linh tươi cười chia sẻ khi đưa con gái Hà Mỹ Vân (lớp 2A) đến trường từ 18h để tham dự chương trình.

Các phụ huynh cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc Trung thu sớm cùng các con. Phụ huynh bé Yến Nhi (lớp 3A) không giấu được niềm vui khi chứng kiến con gái biểu diễn trên sân khấu: “Chương trình này rất vui, lại được tổ chức sớm nên các con càng thêm phấn khởi”.

Để tạo thêm không khí cho chương trình, giúp em nhỏ có một mùa Trung thu ấm áp và đầy ý nghĩa, đoàn tình nguyện báo Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức thêm các trò chơi và tặng quà cho các bạn nhỏ.

Sau phần rước đèn, phá cỗ là phần được các em học sinh mong chờ nhất. Mâm ngũ quả được các cô giáo chủ nhiệm cùng phụ huynh các lớp ủng hộ, trang trí chu đáo. Để mâm cỗ Trung thu của mình càng nổi bật hơn nữa, không chỉ bánh kẹo, trái cây, các lớp còn “đầu tư” thêm đèn led, đèn ông sao, các con vật được tạo hình bằng hoa quả bắt mắt.

Các em học sinh vui mừng vì năm nay được đón Trung thu sớm.

Ngoài mâm cỗ của lớp mình, mỗi em học sinh còn được nhận một phần quà bánh kẹo và bánh Trung thu từ đơn vị tài trợ thông qua báo Dân trí là Tiệm bánh Hải Trà (TP Hải Phòng).

Cùng các em vui chơi, rước đèn, phá cỗ, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cũng thể hiện sự quan tâm, gửi gắm tình yêu đối với thế hệ tương lai. Kỷ niệm về những chiếc đèn ông sao, mâm ngũ quả đầy màu sắc sẽ là hành trang đầy yêu thương, niềm tin vững chắc mà các em sẽ mang theo trên con đường trưởng thành.