"Thẻ BHYT là món quà thiết thực của bạn đọc báo Dân trí dành cho học sinh"

Sáng 15/9, tại Trường THCS Mỹ Hóa, báo Dân trí tổ chức trao 300 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

300 em nhận thẻ BHYT lần này là học sinh các trường THCS Trần Thị Lự; trường Tiểu học Bình Phú; trường THCS Mỹ Hoá; trường Tiểu học phường 7 và trường Tiểu học Thanh Tân.

Tham dự buổi lễ trao tặng thẻ có ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long; ông Bùi Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo UBND phường Bến Tre...

"Món quà thiết thực nhất đối với các em học sinh khó khăn dịp đầu năm học mới"

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ sự xúc động khi được tham dự buổi chào cờ đầu tuần đầy khí thế. Ông hy vọng các em học sinh trên địa bàn phường Bến Tre sẽ có một năm học thành công, đồng thời gửi gắm đến các em lời chúc học tập thật tốt, góp phần xây dựng trường học ngày càng vững mạnh, tạo ra nhiều tấm gương sáng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và bạn đọc báo đã quan tâm, tổ chức, tài trợ chương trình trao tặng 300 thẻ BHYT tới 300 em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Ông Nguyễn Trúc Sơn cho biết, ông đã theo dõi các chương trình trao thẻ BHYT của báo Dân trí được thực hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và Vĩnh Long rất vinh dự khi là một trong những địa phương được tiếp nhận món quà ý nghĩa này.

"Những tấm thẻ BHYT không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về mặt y tế mà còn giúp các em và gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt trong những ngày đầu năm học mới. Sự quan tâm và đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc báo là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua khó khăn, an tâm học tập và vươn tới tương lai tươi sáng", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long bày tỏ.

Nhân dịp này, ông Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, Ban biên tập, đặc biệt là Tổng Biên tập báo Dân trí và toàn thể phóng viên báo vì đã dành những tấm lòng nhân ái để hỗ trợ các em học sinh của phường Bến Tre nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng đại diện Văn phòng miền Nam báo Dân trí gửi lời chúc tốt đẹp đến các em học sinh nhân dịp đầu năm mới (Ảnh: Hoàng Duật).

Tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tâm, Trưởng đại diện Văn phòng miền Nam báo Dân trí, gửi lời chúc tốt đẹp đến các em học sinh nhân dịp đầu năm mới và mong các em luôn khỏe mạnh, chăm ngoan và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

"Báo Dân trí là cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ, bên cạnh lĩnh vực thông tin tuyên truyền, 20 năm kể từ ngày thành lập, báo luôn xác định an sinh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng.

Trong quá trình làm nghề, đội ngũ phóng viên của chúng tôi như những con ong cần mẫn không ngại đến những vùng sâu, vùng xa để tìm hiểu, đồng cảm với sự khó khăn của những hoàn cảnh yếu thế, từ đó có những chương trình hỗ trợ thiết thực", nhà báo Phạm Tâm chia sẻ.

Nhà báo Phạm Tâm thông tin, năm học 2025-2026 là năm thứ 4 báo Dân trí thực hiện chương trình tặng thẻ BHYT đến học sinh khó khăn. Theo kế hoạch, báo sẽ trao tặng 1.000 thẻ BHYT tới 1.000 học sinh khó khăn trên cả nước. Tuy nhiên, qua quá trình vận động, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, để trao tặng gần 2.006 thẻ BHYT cho học sinh khó khăn, góp phần nâng bước các em tới tới trường.

"Giá trị của mỗi tấm thẻ BHYT tuy không lớn nhưng là tấm lòng của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm với mong muốn chia sẻ khó khăn, giảm phần gánh nặng cùng gia đình các em học sinh trong dịp đầu năm học mới", nhà báo Phạm Tâm chia sẻ.

Tại buổi trao tặng thẻ BHYT, đại diện báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng báo thực hiện chương trình ý nghĩa này, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Thẻ Bảo hiểm y tế này sẽ là "tấm khiên" bảo vệ, giúp các em vững bước tương lai

Bày tỏ với phóng viên Dân trí, dược sĩ Huỳnh Yên Chi, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hướng Việt, cho biết, bà là một trong những độc giả lâu năm và thường xuyên theo dõi các chương trình thiện nguyện của báo Dân trí.

Lãnh đạo phường Bến Tre cùng dược sĩ Huỳnh Yên Chi, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hướng Việt trao thẻ Bảo hiểm y tế tới các em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Tôi đã theo dõi Chương trình Nhân ái và Dự án Nâng bước đến trường - tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn của báo Dân trí trong nhiều năm. Năm trước tôi đã bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng báo và cảm thấy rất tiếc. Năm nay, khi bắt đầu năm học mới, tôi rất phấn khởi vì có cơ hội được thông qua báo trao thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bến Tre - cũng chính là quê ngoại của tôi", bà Chi chia sẻ.

Bà Chi cho rằng, những tấm thẻ BHYT của báo Dân trí là ý tưởng đặc biệt thiết thực dành tặng các em học sinh khó khăn nhân dịp đầu năm mới. Tấm thẻ ấy được ví như "tấm khiên" che chở, bảo vệ, giúp các em vững bước đến tương lai.

Phát biểu đáp từ nhà tài trợ, cô giáo Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hóa xúc động nói: "Được tham dự chương trình hôm nay, các em học sinh của trường không chỉ nhận những món quà thiết thực mà còn được trải nghiệm về sự sẻ chia, về lòng nhân ái.

Điều này giúp các em cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui khi được giúp đỡ, đồng thời biết giúp đỡ người khác. Đây cũng là một trong những nội dung giáo dục mà thầy trò chúng ta đã và đang thực hiện hàng tuần trong các giờ hoạt động trải nghiệm".

Nhận thẻ Bảo hiểm y tế từ chương trình, em Trương Xuân Nghi, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Phường 7, bày tỏ niềm vui và hạnh phúc. Xuân Nghi cho biết, ba em là công nhân tại địa phương và là lao động chính trong gia đình, phải nuôi cả em, hai anh chị em và ông bà nội. Tấm thẻ Bảo hiểm y tế này là một món quà ý nghĩa, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình em (Ảnh: Hoàng Duật).

Cô giáo Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên nhắn nhủ các em học sinh, phải luôn ghi nhớ rằng sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Cô khẳng định, những tấm thẻ Bảo hiểm y tế này sẽ luôn đồng hành cùng các em trong suốt năm học, giúp các em và gia đình yên tâm, tập trung tối đa cho việc học tập, rèn luyện.

Đại diện cho Hội đồng Sư phạm các trường, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hóa cam kết sẽ tiếp tục giáo dục các em về giá trị của sự sẻ chia, lòng biết ơn, để các em biết trân trọng những gì mình đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

"Khi biết được tin báo Dân trí sẽ tặng thẻ BHYT cho em trong năm học này không những em vui mà ba em cũng vui", em Nghi phấn khởi nói.