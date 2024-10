Gần 500 người dân vùng sạt lở Lào Cai được khám bệnh, tặng quà

Ngày 19/10, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Đoàn thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tư vấn sức khỏe cộng đồng, phát thuốc cho đồng bào vùng lũ lụt tại Lào Cai (Video: Khánh Vi, Minh Trang).

Xã Việt Tiến là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do đợt thiên tai vừa qua. Trong chương trình này, Dân trí đã kêu gọi 1.400 suất vitamin, 150 túi thuốc tổng hợp và 120 túi thuốc điều trị bệnh da liễu cùng sữa, bánh kẹo, để gửi tới người dân xã Việt Tiến.

Theo BS Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tại chương trình, người dân được đo huyết áp, nghe tim phổi, tầm soát các bệnh lý về nội khoa, tai mũi họng, da liễu.

Cùng với công tác thăm khám, các y bác sĩ cũng phát vitamin và các loại thuốc để điều trị các bệnh lý thường gặp sau thiên tai cho người dân.

"Qua thăm khám, người dân sẽ được tư vấn, kê đơn và hướng dẫn điều chỉnh về lối sống, cách dùng thuốc. Bệnh nhân phần lớn là người cao tuổi và trẻ em", BS Thiệu thông tin.

Từ 7h, nhiều người dân xã Việt Tiến đã có mặt tại Trạm Y tế xã Việt Tiến xếp hàng chờ được khám bệnh.

Đã gần một tháng trôi qua, những ký ức đau thương về trận lũ lụt và những vụ sạt lở vẫn còn in đậm trong tâm trí bà Vũ Thị Bình (72 tuổi, ở xã Việt Tiến).

"Nghe tiếng ầm ầm từ ngọn đồi sau nhà, tôi chỉ kịp hô hoán con cháu chạy thoát thân. Khi định thần lại, nhìn xung quanh chỉ thấy còn 3 đứa cháu, còn nhà thì đã bị vùi lấp dưới đống đất đá", bà Bình nhớ lại, mắt đỏ hoe. Vụ sạt lở cướp đi của bà Bình một người con trai và hai người cháu.

Cũng như bà Bình, nhiều gia đình tại xã Việt Tiến đã không còn đủ thành viên sau những vụ sạt lở đất xảy ra liên tiếp sau bão lũ.

Ngập lụt kéo dài, sạt lở diện rộng không chỉ gây hư hỏng tài sản, mà còn tạo ra môi trường thuận lợi cho các loại dịch bệnh nguy hiểm lây lan, đe dọa sức khỏe của cộng đồng.

"Bên cạnh đó, tại những khu vực người dân đang phải sống trong điều kiện tạm bợ, thiếu thốn nước sạch và điều kiện sinh hoạt thiết yếu do nơi ở bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn rình rập", BS Thiệu chỉ rõ.

Qua thăm khám, bà Bình được xác định bị huyết áp cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến thời gian gần đây người phụ nữ này bị mệt nhiều.

"Các bác sĩ khuyến cáo tôi nên ăn ít ngọt, ít mặn cũng như uống thuốc huyết áp đều đặn theo chỉ định để kiểm soát bệnh", bà Bình nói.

Chia sẻ trong lúc ngồi chờ khám tai mũi họng, ông Vi Văn An (83 tuổi) cho biết mình bị mất con út và cháu do đất đá sạt lở làm sập nhà. Ông An bị nặng tai, mắt kém từ lâu.

"Nghe tin hôm nay có đoàn bác sĩ từ Hà Nội lên thăm khám, tôi phấn khởi lắm sắp xếp việc đi từ sớm. Tôi muốn kiểm tra xem tai có vấn đề gì để chữa trị", ông An nói.

Ông An cho biết mình là độc giả thường xuyên của báo Dân trí.

"Trước đó, tôi đã từng đọc về các chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí ở những khu vực có hoàn cảnh khó khăn do báo Dân trí tổ chức. Không ngờ hôm nay lại được trực tiếp tham gia chương trình này", người đàn ông chia sẻ.

Các chuyên gia tâm lý của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 (Cục Trẻ em) cũng đã tiến hành tư vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em tại địa phương. Hoạt động nhằm phát hiện các vấn đề rối nhiễu tâm lý ở trẻ như: tự kỷ, chậm phát triển, tăng động giảm chú ý, khủng hoảng, trầm cảm…

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tặng nhu yếu phẩm cho người dân xã Việt Tiến thông qua hình thức "Gian hàng 0 đồng".

Theo thống kê, tại gian hàng có hàng trăm sản phẩm phục vụ cho cuộc sống như: quần áo, chăn màn, giày dép, thực phẩm, đồ gia dụng. Tổng giá trị các sản phẩm trong gian hàng khoảng 50 triệu đồng.

Phòng khám chuyên khoa Da liễu Maia & Maia đã đồng hành cùng báo Dân trí trong hoạt động thăm khám và phát thuốc cho người dân địa phương.

Xuyên suốt 5 tiếng diễn ra chương trình, đã có gần 500 người dân được khám bệnh, phát thuốc và tặng quà.

BS Thiệu thông tin, nhiều người dân gặp các vấn đề đặc trưng sau thiên tai như: nước ăn chân tay, viêm nhiễm trên da, viêm phế quản, các bệnh lý về đường tiêu hóa.

Theo ông Bùi Trịnh Hải, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến, chương trình khám chữa bệnh cho người dân ở các điểm sạt lở là một sự hỗ trợ kịp thời và cần thiết để giảm thiểu gánh nặng do thiên tai gây ra đối với bà con nơi đây.

Ảnh: Minh Nhật