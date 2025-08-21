Nỗ lực đưa máy bay C-119 về sân bay Tà Cơn trong năm nay

Ngày 21/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang phối hợp, hoàn thiện các thủ tục để đưa máy bay C-119 về Di tích lịch sử quốc gia sân bay Tà Cơn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Tuấn, mọi thủ tục đang được thực hiện đúng trình tự, quy định. Việc đưa máy bay C-119 về sân bay Tà Cơn sẽ giúp tăng số lượng hiện vật, tái hiện sinh động không gian lịch sử và làm phong phú thêm bộ sưu tập hiện vật quy mô lớn tại di tích.

Di tích sân bay Tà Cơn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

"Chúng tôi đã trình dự toán cho Sở Tài chính, công tác thẩm định và một số thủ tục khác đang được triển khai. Các đơn vị cũng phối hợp, nỗ lực để hoàn thành việc đưa máy bay về Tà Cơn trong năm 2025", ông Tuấn nói.

Máy bay C-119 từng là phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ, tham chiến trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, trong đó có chiến trường Quảng Trị.

Năm 2016, Bộ Quốc phòng đã cấp chiếc C-119 cho tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác trưng bày, nhưng do ngân sách hạn chế nên nhiều lần kế hoạch bị trì hoãn.

Nổi bật trong khuôn viên Di tích sân bay Tà Cơn là chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130 của quân đội Mỹ (Ảnh: Tiến Thành).

Đến cuối năm 2024, UBND TPHCM quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 4 tỷ đồng nhằm phục hồi, tháo rã, vận chuyển máy bay từ Đồng Nai về lắp đặt tại Di tích sân bay Tà Cơn.

Sân bay Tà Cơn từng là căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ giai đoạn 1966-1968 ở Khe Sanh và cũng là nơi ghi dấu chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Khu di tích đang trưng bày nhiều hiện vật ngoài trời như máy bay C-130, CH-47 Chinook, UH-1A, xe tăng M48, M41, M113, pháo 155mm cùng nhiều vỏ bom, đạn.

Xe tăng trưng bày tại Di tích Sân bay Tà Cơn (Ảnh: Tiến Thành).

Trong đó, nổi bật nhất là chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130 (biệt danh "ngựa thồ") mang số hiệu 532, từng tham chiến ở Khe Sanh - Tà Cơn và được bàn giao về di tích năm 2012.

Sự bổ sung máy bay C-119 với kích thước lớn hứa hẹn sẽ làm phong phú thêm hệ thống hiện vật, đồng thời tái hiện không gian “sân bay quân sự” rõ nét hơn tại Tà Cơn - một trong những điểm đến lịch sử quan trọng của Quảng Trị.