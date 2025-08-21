Báo Thái Lan nói điều bất ngờ sau trận thắng của BG Pathum trước CLB CAHN

Trận đấu giữa CLB CAHN và BG Pathum United diễn ra tối qua (20/8), trên sân True BG tại Pathum Thani (Thái Lan). Kết quả, đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 trước CLB CAHN, cho dù BG Pathum United bị dẫn trước ở đầu hiệp một và phải chơi thiếu người từ cuối hiệp đấu này.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Chanathip Songkrasin lập cú đúp trong trận mở màn Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, giúp BG Pathum United vượt qua CLB CAHN 2-1, dù BG Pathum United chỉ chơi với 10 người”.

BG Pathum United bất ngờ đánh bại CLB CAHN dù chơi thiếu người hơn nửa thời gian của trận đấu (Ảnh: BG Pathum United).

“Sau khi bị dẫn trước ở phút 20, đến phút 44, tiền đạo Matheus Fornazari chơi cao chân, đá vào mặt trung vệ đội CAHN. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi Matheus Fornazari, khiến CLB BG Pathum United phải chơi thiếu người”, Siam Sport viết thêm.

Ngoài những chi tiết kể trên, phần còn lại của trận đấu còn gây chú ý bởi hai bàn thắng của “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin. Nhân vật này vào sân từ băng ghế dự bị, rồi tỏa sáng làm thay đổi cục diện của trận đấu.

Siam Sport miêu tả: “Phút 58, Chanathip Songkrasin nhận bóng từ cánh phải, anh đi bóng vào giữa và sút tung lưới CLB CAHN. Bàn thắng này giúp BG Pathum United gỡ hòa 1-1”.

“Đến phút bù giờ thứ 6 của hiệp hai, Chanathip Songkrasin sút bóng từ gần giữa sân. Anh đưa bóng vào lưới đội khách, giúp BG Pathum United ấn định chiến thắng 2-1”, vẫn là những dòng được mô tả trên tờ Siam Sport.

Chanathip Songkrasin thực hiện hai "siêu phẩm", giúp BG Pathum United ngược dòng đánh bại CLB CAHN (Ảnh: BG Pathum United).

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Thairath chia sẻ: “BG Pathum United chỉ còn chơi với 10 cầu thủ nhưng vẫn giành chiến thắng. Họ có 3 điểm đầu tiên ở trận ra quân của họ tại bảng A, Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026”.

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan còn dẫn lại phát biểu của cầu thủ được mệnh danh “Messi Thái Lan”, rằng anh cũng không ngờ mình thực hiện được siêu phẩm ghi bàn từ gần giữa sân, trong bàn ấn định tỷ số 2-1.

Chanathip Songkrasin nói: “Bàn thắng thứ nhì của tôi trong trận đấu vừa rồi là một cú sút hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi không nghĩ pha sút bóng ấy sẽ thành bàn. Đó là bàn thắng may mắn”.

“Tôi cảm ơn những người hâm mộ BG Pathum United đã kiên trì ủng hộ chúng tôi và không rời sân sớm. Chúng tôi đã chiến đấu vì người hâm mộ và chiến đấu vì nhau”, Chanathip Songkrasin nói thêm, được tờ Thairath trích dẫn lại.