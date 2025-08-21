Bánh trung thu KIDO - Món quà tặng dịp lễ 2/9, Vu Lan và tựu trường

Món quà nhỏ - Niềm vui lớn của người lao động

Ngay từ đầu tháng 8, nhiều doanh nghiệp, công đoàn đã hoàn tất việc lựa chọn quà cho hàng nghìn công nhân viên. “Việc nhận quà Trung thu sớm ngay trước lễ 2/9 khiến chúng tôi bất ngờ và xúc động. Có bánh mang về tặng bố mẹ, con cái là niềm vui lớn. Đó không chỉ là quà, mà còn là sự tri ân, động viên tinh thần, giúp người lao động thêm ấm lòng và hăng say làm việc”, anh Đức, một công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) chia sẻ.

“Chúng tôi bất ngờ khi công ty gửi thông báo sẽ tặng quà trước kỳ nghỉ lễ 2/9 vì không nghĩ sẽ tặng sớm như vậy. Điều này cho thấy sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn công ty dành cho người lao động. Món quà không chỉ mang ý nghĩa đón Tết Trung thu, mà còn có thể chia sẻ với gia đình trong những ngày nghỉ dài sắp tới. Dịp này còn trùng với mùa Vu Lan báo hiếu, nên ai cũng thấy thêm phần trọn vẹn, ấm áp”, chị Mỹ Chi - Công nhân tại Khu công nghiệp Tây Bắc, Củ Chi, TPHCM, chia sẻ.

Câu chuyện của anh Đức, chị Chi là niềm vui chung của rất nhiều người lao động trong dịp này. Theo đại diện một công đoàn lớn, do ngân sách cho các hoạt động phúc lợi thường đã được duyệt từ đầu năm, họ có thể chủ động chốt đơn sớm để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhân viên.

Chủ tịch công đoàn khảo sát ý kiến nhân viên để chọn quà trung thu mùa trăng 2025 (Ảnh: KIDO).

Quy trình lựa chọn cũng được nhiều đơn vị thực hiện kỹ lưỡng. “Chúng tôi phải khảo sát ý kiến của anh chị em công nhân. Bánh phải ngon, hợp khẩu vị số đông, thương hiệu phải uy tín để đảm bảo an toàn vì thời gian qua các vấn đề hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng cũng là vấn đề đáng quan ngại. Đó là lý do năm nay chúng tôi chọn KIDO. Sau khi thử vị, đa số mọi người đều rất thích vị bánh ít ngọt, thanh nhẹ của họ”, vị đại diện cho biết thêm.

Chính nhờ sự tin tưởng này, Tập đoàn KIDO cho biết đã nhận được nhiều đơn hàng lớn từ các doanh nghiệp, khu chế xuất trên cả nước. Thậm chí có đơn hàng lên đến hơn 11.000 hộp bánh, cho thấy sức hút từ chất lượng sản phẩm.

Nhiều doanh nghiệp đã chốt đơn và tặng quà sớm cho nhân viên trước thềm 2/9.

Món quà đa dụng cho một mùa tri ân

Ra mắt thị trường sớm, KIDO đã có những tính toán và sự chuẩn bị một danh mục sản phẩm đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu thông qua 2 thương hiệu chủ lực: KIDO’s Bakery và Thọ Phát.

KIDO’s Bakery - “Thưởng thức mỹ vị - Trao trọn thân thương", kết hợp những nguyên liệu thượng hạng, cao cấp cùng nhân xốt hiện đại mới lạ vào từng chiếc bánh trung thu, mang đến bữa đại tiệc trông trăng vẹn tròn ý nghĩa.

Mặt khác, Thọ Phát - “Chuẩn vị ngon truyền thống” với những nhân xốt thân thuộc của mọi gia đình như vị thập cẩm, đậu xanh, gà quay, hạt dưa… mức giá bình dân, là lựa chọn hàng đầu cho khối xí nghiệp hay đại đa số người tiêu dùng.

Chị Tuyết Thi (phường Xóm Chiếu, TPHCM) cho biết: “Ngày khai giảng luôn là một cột mốc quan trọng, không chỉ với các em học sinh mà còn với cả phụ huynh khi muốn gửi gắm tình cảm tri ân đến thầy cô, những người đã đồng hành cùng con trên con đường học tập. Tôi nghĩ bánh Trung thu KIDO’s Bakery là một lựa chọn hay khi vừa mang giá trị truyền thống trong thiết kế bao bì nhưng vẫn toát lên hiện đại, phù hợp để biếu tặng”.

Mùa tựu trường cận kề, nhiều hộ gia đình chọn bánh Trung thu làm quà biếu tặng thầy cô dịp đầu năm học mới (Ảnh: KIDO).

Không khí của mùa tri ân còn đậm nét trong lễ Vu Lan. Nhiều gia đình cũng lựa chọn những hộp bánh có thiết kế trang trọng để dâng cúng tổ tiên, cầu mong một mùa an lành, viên mãn. Dịp này, nhiều bạn trẻ mua tặng bánh Trung thu làm quà biếu cha mẹ.

Bạn Thanh Trúc (25 tuổi, TPHCM) cho biết: “Ngày Vu Lan không nhất thiết phải là những điều gì quá to lớn. Tôi chọn mua bánh Trung thu để tặng ba mẹ vì nghĩ đó là món quà vừa thiết thực, vừa mang ý nghĩa sum vầy. Một hộp bánh ngon, đẹp, tinh tế khi ba mẹ nhận chắc chắn sẽ vui và tự hào lắm”.

Thanh Trúc chọn KIDO’s Bakery làm quà mừng Vu lan cha mẹ (Ảnh: KIDO).

Một mùa Trung thu nữa lại về, mang theo không chỉ hương vị của bánh, mà còn cả sự cộng hưởng của nhiều giá trị: truyền thống, tri ân, gắn kết. Từ công nhân trong nhà máy đến những bạn trẻ thành thị, từ thầy cô đến cha mẹ, mỗi chiếc bánh đều trở thành cầu nối yêu thương, để mùa trăng trọn vẹn hơn.