Google ra mắt loạt điện thoại Pixel 10, tích hợp nhiều tính năng AI

Tại sự kiện "Made by Google" vừa diễn ra, Google đã chính thức giới thiệu loạt smartphone Pixel 10 mới nhất, bao gồm 4 mẫu điện thoại.

Điểm nhấn của thế hệ Pixel năm nay nằm ở việc tập trung nâng cấp cấu hình bên trong và tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi thiết kế bên ngoài vẫn giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm.

Loạt Pixel 10 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế bo tròn các góc (Ảnh: The Verge).

Loạt Pixel 10 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng với các góc bo tròn, cạnh máy phẳng và cụm camera đảo nổi nằm ngang ở mặt lưng. Sự quen thuộc này cho thấy Google đang tập trung vào trải nghiệm người dùng thông qua hiệu năng và phần mềm.

Sức mạnh từ chip Tensor G5 và AI vượt trội

Tất cả các mẫu Pixel 10 đều được trang bị chip Tensor G5 do Google tự phát triển. Theo công bố của hãng, Tensor G5 mang lại hiệu suất xử lý tổng thể nhanh hơn 34% và khả năng xử lý tác vụ AI nhanh hơn 60% so với thế hệ Tensor G4 trước đó.

Đây là nền tảng quan trọng để Google tích hợp sâu các tính năng AI vào trải nghiệm người dùng.

Đáng chú ý, phiên bản Pixel 10 cơ bản đã được nâng cấp lên cụm 3 camera ở mặt sau, thay vì camera kép như trước. Cụm camera này bao gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 10.8MP hỗ trợ zoom quang học 5x.

Mặt sau của Pixel 10 vẫn là cụm đảo chứa camera nằm ngang kéo dài (Ảnh: The Verge).

Về màn hình, các mẫu Pixel 10 vẫn giữ nguyên kích thước. Pixel 10 và 10 Pro có màn hình 6.3 inch (Pixel 10 Pro có độ phân giải cao hơn), trong khi Pixel 10 Pro XL sở hữu màn hình 6.8 inch với độ phân giải 2992 x 1344.

Dung lượng RAM cũng được nâng cấp đáng kể: Pixel 10 có RAM 12GB, bộ nhớ lưu trữ 128/256GB. Bộ đôi Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL được trang bị RAM 16GB, cùng tùy chọn bộ nhớ lưu trữ từ 128GB đến 1TB. Việc tăng cường RAM nhằm đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tính năng AI trực tiếp trên thiết bị, giảm thiểu việc gửi dữ liệu ra ngoài.

Cụm camera trên Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL đều là 3 camera, với camera chính 50MP, camera góc rộng và tele đều 48MP, hỗ trợ zoom quang học 5x.

Giới thiệu loạt Pixel 10 vừa ra mắt của Google (Video: Google).

Pixel 10 Pro Fold: Bền bỉ hơn, pin lớn hơn

Bên cạnh dòng Pixel 10 truyền thống, Google cũng giới thiệu Pixel 10 Pro Fold, chiếc điện thoại màn hình gập thế hệ thứ hai của hãng. Thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên so với phiên bản đầu tiên, nhưng độ bền được cải thiện đáng kể với tính năng chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn IP68 (cho phép ngâm nước ở độ sâu 1.5m trong 30 phút).

Điện thoại gập Pixel 10 Pro Fold vẫn giữ kiểu thiết kế cũ, chỉ tăng thêm về độ bền (Ảnh: The Verge).

Pixel 10 Pro Fold sở hữu màn hình ngoài 6.4 inch và màn hình chính 8 inch khi mở rộng. Máy được trang bị chip Tensor G5, RAM 16GB và tùy chọn bộ nhớ lưu trữ từ 256GB đến 1TB. Dung lượng pin cũng được nâng cấp lên 5.015mAh, cao hơn so với 4.650mAh của thế hệ trước.

Pixel 10 Pro Fold trở thành chiếc máy tính bảng màn hình 8 inch khi mở rộng (Ảnh: The Verge).

Hệ sinh thái AI toàn diện trên Pixel 10

Google đã tích hợp hàng loạt tính năng AI tiên tiến trên loạt Pixel 10, mang đến trải nghiệm thông minh và tiện lợi hơn cho người dùng. Nổi bật là chatbot AI Gemini, cho phép trả lời câu hỏi nhanh chóng; tính năng tìm kiếm thông tin qua ảnh chụp màn hình; và Pixel Studio giúp tạo hình ảnh từ văn bản mô tả.

Giới thiệu điện thoại màn hình gập Pixel 10 Pro Fold vừa ra mắt của Google (Video: Google).

Các tính năng xử lý ảnh AI cũng được nâng cấp mạnh mẽ, cho phép người dùng xóa đối tượng thừa, mở rộng khung cảnh bằng AI, và tính năng "Add me" thông minh hơn để thêm người vào ảnh nhóm.

Hai tính năng AI mới đáng chú ý là Magic Cue, chủ động gợi ý hành động dựa trên ngữ cảnh (ví dụ: tra cứu thông tin chuyến bay khi gọi điện cho hãng hàng không), và Camera Coach, đưa ra gợi ý cải thiện ảnh đang chụp.

Đặc biệt, Google đã loại bỏ khe cắm SIM vật lý trên loạt Pixel 10 tại thị trường Mỹ, chỉ còn sử dụng eSIM. Người dùng có thể sử dụng đồng thời 2 eSIM và lưu trữ tối đa 8 eSIM trên thiết bị.

Loạt Pixel 10, Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL sẽ chính thức lên kệ từ ngày 28/8, với mức giá khởi điểm lần lượt là 799 USD, 999 USD và 1.199 USD. Riêng Pixel 10 Pro Fold sẽ được bán ra muộn hơn, vào ngày 9/10, với giá khởi điểm 1.799 USD.