Cổ phiếu liên quan đại gia Dương Công Minh, Đỗ Minh Phú tăng bung nóc

Phiên giao dịch sáng nay (21/8), thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến đà hưng phấn của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Đặc biệt, 3 mã VIB, STB và TPB đồng loạt tăng hết biên độ, là những cổ phiếu "sáng giá" nhất trong nhóm VN30.

Cổ phiếu VIB của Ngân hàng Quốc tế VIB do ông Đặng Khắc Vỹ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Mã này đã được giao dịch hơn 14,6 triệu cổ phiếu.

Tạm kết phiên sáng, cổ phiếu VIB được nhà đầu tư săn đón khi dư mua giá trần hơn 11,4 triệu đơn vị, không có bên bán. Ở mức 23.400 đồng/đơn vị, giá cổ phiếu đang cao nhất 3 năm.

Dòng tiền lớn đổ vào nhóm ngân hàng, cổ phiếu chìm trong sắc tím và xanh (Ảnh chụp màn hình).

Tương tự, tình trạng "trắng bên bán" cũng xảy ra với STB và TPB. Cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank, do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT dư mua giá trần hơn 1,3 triệu đơn vị.

Cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) do ông Đỗ Minh Phú làm Chủ tịch HĐQT dư mua trần hơn 9,3 triệu đơn vị.

Đặc biệt, cổ phiếu TPB có sức hút lớn nhất trong nhóm VN30 với thanh khoản cao, đạt trên 72,5 triệu đơn vị.

Một số cổ phiếu ngân hàng khác trên sàn HoSE cũng tăng trần, như OCB, MSB. Thanh khoản mỗi mã ghi nhận vài chục triệu đơn vị.

Dòng tiền lớn đổ vào nhóm ngân hàng khiến các cổ phiếu đều đồng loạt tăng và tăng trần. Nhiều mã có mức tăng trên 6% như VBB, SSB, KLB, BVB, NVB.

Tạm kết phiên sáng, VN-Index tăng hơn 18,8 điểm, lên 1.683 điểm. Dù chỉ số tăng điểm nhưng các sàn HoSE và HNX vẫn xảy ra tình trạng các cổ phiếu giảm giá nhiều hơn tăng giá. Thanh khoản đạt khoảng 27.600 tỷ đồng.