Phấn đấu GDP bình quân đạt 8.500 USD/người vào năm 2030

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ Bộ Tài chính sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập các cơ quan theo chủ trương của Đảng và Nhà nước và cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa rồi, Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu (Ảnh: BTC).

Các chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Về các mục tiêu phát triển kinh tế đặt ra thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết đơn vị này hướng đến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%/năm trở lên. GDP bình quân/người đến năm 2030 đạt 8.500 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 8,5%/năm. Tổng tích lũy tài sản khoảng 35-36% GDP; tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng khoảng 62-63% GDP.

Về ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát, bội chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 bình quân khoảng 5% GDP. Tỷ lệ nợ công/GDP bình quân trên 45%. Lạm phát bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 4-4,5%/năm.

Về huy động và phân bổ nguồn lực tài chính, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó tỷ lệ đầu tư công chiếm 20-22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP. Dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP (trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 25% GDP). Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng trung bình khoảng 25%-30% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân. Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Ngoài ra, có ít nhất 25 doanh nghiệp Nhà nước có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó, có ít nhất 10 doanh nghiệp đạt mức trên 5 tỷ USD; có ít nhất 30 doanh nghiệp Nhà nước có doanh thu thuần trên 1 tỷ USD.

Về bảo hiểm xã hội, đến năm 2030, Bộ Tài chính đặt mục tiêu 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; trên 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế; số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt 85%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội (Ảnh: BTC).

6 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Tài chính đặt ra 6 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ nhất là đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách tài chính, phân cấp, phân quyền, khơi thông, giải phóng nguồn lực, tạo động lực cho phát triển.

Thứ 2 là nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Thứ 3 là phát triển kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế quốc gia.

Thứ 4 là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ 5 là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Thứ 6 là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; thu hút và trọng dụng nhân tài.