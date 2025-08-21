Các đại gia rót hơn 200.000 tỷ đồng, xây 9 toà tháp chọc trời ở Việt Nam

9 toà tháp cao nhất Việt Nam có 7 toà toạ lạc tại TPHCM, trong đó có thêm 2 toà mới, còn lại 2 toà tại Hà Nội. Tổng mức đầu tư các toà chọc trời trên ước tính là hơn 200.000 tỷ đồng.

Da Nang Downtown (408m)

Dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, quy mô hơn 76ha mới được khởi công.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng cao khoảng 408m, dự kiến trở thành công trình cao thứ hai Việt Nam, sau Landmark 81 tại TPHCM (461m) và cao hơn Keangnam Hanoi Landmark Tower (350m) hay Lotte Center (272m). Chủ đầu tư dự án là Sun Group.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown. (Ảnh: Sungroup).

Saigon Marina IFC (55 tầng)

Ngày 19/8, TPHCM cũng khai trương tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Công trình này là một trong 80 dự án quy mô lớn trên cả nước khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000m2 trên khu đất hơn 6.000m2, là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước khi “trình làng”, toà nhà đã có đợt tăng vốn ngoạn mục và “đổi chủ”.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, Capitaland Tower (pháp nhân đứng sau dự án) vừa tăng vốn gấp 10 lần lên hơn 22.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông xuất hiện cá nhân mới là bà Lê Thị Huyền Linh, đang sở hữu 91% vốn. Theo giới thạo tin, người mua lại toà tháp này là một nữ tỷ phú có tiếng tại Việt Nam.

Tòa nhà Saigon Marina IFC.

Landmark 81 (461m)

Năm 2018, Việt Nam từng gây chú ý toàn khu vực với toà tháp cao nhất mang tên Landmark 81. Toà tháp được Tập đoàn Vingroup khởi công từ cuối năm 2014 và khánh thành vào tháng 7/2018. Tổng vốn đầu tư ước tính là hơn 1,5 tỷ USD cho toàn khu.

Với chiều cao 461,2m và 81 tầng, đến nay Landmark 81 vẫn đang là tòa nhà cao nhất Việt Nam là toà nhà cao thứ 2 ở Đông Nam Á, nằm trong nhóm những công trình chọc trời hàng đầu thế giới.

Năm 2021, Landmark 81 bị Merdeka 118 của Malaysia soán ngôi cao nhất khu vực.

Tòa tháp Landmark 81 (461m) nhìn từ trên cao (Ảnh: IT).

Landmark 72 (350m)

Ở Hà Nội cũng có toà Landmark 72, được khởi công từ năm 2007 bởi Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Keangnam (Hàn Quốc)và chính thức đưa vào hoạt động năm 2011. Năm 2015, Tập đoàn AON (AON plc) đã mua lại khu phức hợp này với giá 454 tỷ won (khoảng 8.350 tỷ đồng).

Toà tháp có vị trí đắc địa với chiều cao 336m đến nóc và 350m tính cả anten, là công trình từng giữ danh hiệu cao nhất Việt Nam trước khi bị soán ngôi bởi Landmark 81.

Tổ hợp Landmark 72 gồm một tháp chính 72 tầng và hai tháp 48 tầng, tích hợp khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại. Tổng vốn đầu tư là hơn 1 tỷ USD.

Landmark 72 (336 m nóc, 350 m đỉnh anten).

Lotte Center Hanoi (267m)

Toà nhà Lotte Center Hanoi do Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc)làm chủ đầu tư. Toà nhà cao 267m, được khởi công từ năm 2009 và hoàn thành vào tháng 9/2014 với tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu USD.

Tòa nhà gồm 65 tầng nổi và 5 tầng hầm, tích hợp khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ, văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại và đài quan sát Sky Walk.

Lotte Center Hanoi (267 m).

Bitexco Financial Tower (262m)

Cao hàng trăm mét còn có Bitexco Financial Tower. Đáng nói, đây từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam khi hoàn thành vào năm 2010, với chiều cao 262m và 68 tầng. Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn dự án khoảng 220 triệu USD.

Bitexco Financial Tower. (Ảnh: Bitexco Group).

VCB Saigon (206m)

Toà VCB Saigon cao 206m với 35 tầng nổi và 4 tầng hầm cũng là một trong những tòa nhà văn phòng hạng A nổi bật nhất trung tâm TPHCM. Công trình được khởi công năm 2010 và chính thức vận hành vào năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Toà nhà còn này gây chú ý bởi "lý lịch". Cụ thể, VCB Saigon (trước là Vietcombank Tower) được đầu tư và vận hành bởi liên doanh VBBbao gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Bonday Investments Ltd. (Hồng Kông ) - Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại TPHCM (Setra Corp) với tỷ lệ góp vốn lần lượt là 52%, 30% và 18%.

Trong đó, Setra Corp là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan và được giao nắm giữ vốn góp tại liên doanh này.

Tòa nhà VCB Saigon (Ảnh: IT).

Hilton Sài Gòn (171m)

Năm 2024, một toà nhà khác là Hilton đã mọc lên kế cạnh VCB Saigon. Hilton Sài Gòn do Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Kinh doanh Sài Gòn Cửu Long (Công ty Sài Gòn Cửu Long) làm chủ đầu tư. Dự án được biết đến là khách sạn 5 sao đầu tiên tại TPHCM do tập đoàn Hilton Worldwide quản lý.

Lúc mới khánh thành, khách sạn Hilton Sài Gòn là tòa nhà cao thứ 3 tại TPHCM với chiều cao 171m, sau tòa tháp Bitexco và The Landmark 81.

Khách sạn được xây dựng trên khu đất hơn 2.200m2, quy mô 5 tầng hầm và 34 tầng cao, với 312 phòng, vốn đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng.

Tòa nhà Hilton Sài Gòn. (Ảnh: BM Windows).

IFC One Saigon (195m)

TPHCM còn một dự án đình đám cao hàng trăm mét, tuy nhiên đến nay vẫn đang “đắp chiếu”. Đó là IFC One Saigon, tên cũ là Saigon One Tower và gắn liền với câu chuyện đình trệ kéo dài gần 2 thập kỷ. Công trình này nếu hoàn thành sẽ cao 195m gồm 41 tầng nổi và 5 tầng hầm, nằm ngay ngã ba Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi và Võ Văn Kiệt, TPHCM.

Dự án được khởi công từ năm 2007 do Công ty cổ phần M&C làm chủ đầu tư nhưng bị tạm ngưng sau khủng hoảng tài chính, trở thành "cao ốc chết" suốt nhiều năm. Đến năm 2021, công trình được Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Viva Land, một đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mua lại và đổi tên thành IFC One Saigon. Tổng vốn đầu tư ước tính là hơn 250 triệu USD.

Dù vậy, sau vụ đại án xảy ra với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án đến nay vẫn chưa được tiếp tục triển khai.