Ước mơ hết bệnh để đến trường của cậu bé mắc bệnh ung thư

Khó khăn nối tiếp khó khăn

Cháu Phạm Văn Huy (SN 2012, ngụ tại tổ 14, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) là con trai đầu của anh Phạm Văn Sử (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Nhài (SN 1984). Sau Huy, vợ chồng chị Nhài còn 2 con nhỏ là bé Phạm Thùy Vân (SN 2013) và Phạm Văn Hiếu (SN 2020).

Bé Huy không may mắc bệnh Sarcoma Ewing ở cẳng chân trái (Ảnh: Tùng Nguyên).

Anh Sử và chị Nhài đều sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng núi phía Bắc. Học xong THCS, cả 2 phải vào miền Nam tìm kiếm việc làm.

Những ngày mới vào Đồng Nai, anh chị làm đủ nghề, từ phụ quán ăn, bán hàng, phụ hồ đến công nhân may… để mưu sinh và dành dụm chút tiền gửi về quê cho bố mẹ nuôi các em ăn học.

Đến năm 2011, anh chị kết duyên vợ chồng rồi sinh 2 con là bé Huy và Vân. Do sinh 2 con gần nhau nên chị Nhài phải nghỉ làm để chăm sóc con. Cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông vào đồng lương công nhân của anh Sử.

Khi Huy và Vân đủ tuổi đi học, chị Nhài tranh thủ thu mua ve chai và nhận giấy vàng mã, ráp quần áo về phòng trọ làm để kiếm thêm tiền mắm muối.

Cuộc sống vừa đỡ chật vật một chút thì chị Nhài vỡ kế hoạch và sinh bé Hiếu năm 2020.

Gia đình chị Nhài đang ở nhờ nhà người quen để đỡ tốn tiền trọ (Ảnh: NVCC).

Không lâu sau đó, gia đình chị Nhài lại lâm vào khốn khó vì dịch Covid-19 bùng phát, đi lại hạn chế, anh Sử bị mất việc. Suốt nhiều tháng liền, tiền ăn của 5 người, tiền phòng trọ, tiền sữa cho con… khiến số tiền tích lũy ít ỏi của vợ chồng công nhân nghèo "đội nón ra đi" hết.

Khi dịch bệnh tạm lắng, anh Sử đang loay hoay kiếm việc làm mới thì tai họa ập đến gia đình nhỏ. Bé Huy phát bệnh Sarcoma Ewing ở cẳng chân trái (một dạng u ác tính ở xương).

Mắc ung thư vẫn duy trì việc học

Chị Nhài kể: “Tháng 10/2021, Huy có dấu hiệu đau ở chân, bước đi tập tễnh. Gia đình đưa con đến bệnh viện tỉnh khám, nhưng không phát hiện bất thường. Suốt cả tháng sau đó, Huy vẫn đau. Đưa đi khám lại nhiều nơi, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm rồi kê thuốc cho uống, nhưng bệnh không thuyên giảm.

Đến tháng 1/2022, gia đình đưa Huy đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM làm sinh thiết thì phát hiện cháu bị u ác ở xương gót chân”.

“Nghe bác sĩ thông báo, vợ chồng em chỉ biết ôm con mà khóc, mất hết cả hy vọng tương lai. Ở quê em, ai cũng nói mắc bệnh này là chết; nhà giàu chữa bệnh này cũng bán nhà, bán đất. Còn em có nhà đất đâu mà bán”, chị Nhài nghẹn ngào.

Chị Nhài sụp đổ khi biết tin bé Huy mắc phải căn bệnh ung thư quái ác (Ảnh: Tùng Nguyên).

Thời điểm đó, bác sĩ khuyên nên cho Huy nhập viện ngay để phẫu thuật và lên phác đồ hóa trị. Tuy nhiên, vợ chồng chị Nhài nuốt nước mắt xin cho con về, vì trong người không còn đồng nào. Mãi đến tháng 3/2022, chị Nhài mới vay mượn được tiền cho Huy nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn III.

Từ tháng 3/2022 đến nay, mỗi tháng Huy phải nhập viện điều trị 1-2 tuần. Thời gian đầu, vợ chồng chị Nhài thay nhau túc trực, chăm sóc con trong những lần hóa trị kéo dài xuyên đêm. Sau quen dần, mình chị Nhài ở bệnh viện chăm Huy, còn anh Sử vừa làm bảo vệ ở chợ Long Bình Tân, vừa chăm 2 con nhỏ.

Những lúc viết bài, Huy phải gác chân có khối u lên cao cho bớt đau (Ảnh: Tùng Nguyên).

Những ngày được về nhà, nếu sức khỏe cho phép, Huy luôn cố gắng đến lớp. Các thầy cô giáo ở trường THCS Long Bình Tân luôn tạo điều kiện, gửi bài vở cho Huy mỗi khi em phải đến bệnh viện điều trị. Năm học 2024-2025, Huy đã hoàn tất chương trình lớp 7.

Để theo kịp bài trên lớp, những ngày đi bệnh viện, Huy đều mang theo sách vở. Sau những đợt truyền hóa chất, chỉ cần hết đau nhức là Huy lại mở sách ra học bài.

“Cháu nó ham học lắm, đến viện cứ ước truyền thuốc cho nhanh, mau hết bệnh để về nhà đi học”, chị Nhài chia sẻ.

Mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu con

Thế nhưng, ước mơ đến trường của cậu bé ham học đang gặp phải thách thức quá lớn khi gia đình em đã kiệt quệ. Sau gần 3 năm đeo đuổi điều trị cho Huy, vợ chồng chị Nhài đã gần như kiệt sức, không còn đường nào xoay xở.

Chị Nhài cho biết: “Nhờ có Bảo hiểm y tế mà con em được hỗ trợ rất nhiều. Mỗi toa thuốc, bảo hiểm chi trả mười mấy triệu đồng. Nhưng còn các loại chi phí khác như thuốc ngoài danh mục, dinh dưỡng, vật tư chăm sóc sức khỏe, truyền máu, đi lại… rất tốn kém. Mỗi tháng, nhà em phải chi cả chục triệu đồng”.

Mặc dù được Bảo hiểm y tế chi trả nhiều khoản, nhưng chi phí chữa bệnh cho Huy vẫn rất cao, gia đình chị Nhài không còn đủ sức gánh vác (Ảnh: Tùng Nguyên).

10 triệu đồng mỗi tháng có thể không quá lớn đối với nhiều gia đình, nhưng với gia đình chị Nhài lúc này, đó là con số quá sức.

Cả gia đình 5 miệng ăn hiện chỉ trông vào 5,5 triệu đồng/tháng tiền lương bảo vệ của anh Sử. Thỉnh thoảng, anh chạy thêm cuốc xe ôm công nghệ nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu.

Từ khi Huy phát bệnh, vợ chồng chị Nhài đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn người thân, người quen, bạn bè…

Chị Nhài cho biết: “Năm đầu tiên nội ngoại gom góp gửi vào giúp em 100 triệu đồng. Thời gian đầu, bạn bè cũng thương tình giúp đỡ ít nhiều, nhưng rồi ai cũng có khó khăn riêng. Hai năm nay, em cũng nhờ bố mẹ, anh em vay mượn giùm khoảng 200 triệu đồng, nhưng tất cả cũng đã hết.

Sắp tới, Huy được chỉ định qua Bệnh viện Nhi đồng để phẫu thuật, mà em không biết kiếm đâu ra tiền. Em chỉ còn biết cầu cứu bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp".

Chị Nhài chỉ còn biết cầu xin những tấm lòng hảo tâm cứu con mình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Huỳnh Đặng Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng xác nhận, gia đình chị Nhài không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang quản lý tại địa phương. Tuy nhiên, con trai chị là cháu Phạm Văn Huy được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật nặng do bị bệnh Sarcoma Ewing gót chân trái và đang điều trị tại TPHCM.