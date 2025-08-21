Hội thảo toàn quốc về chất thải rắn tổ chức tại điện rác Seraphin - AMACCAO

Điểm nhấn khác biệt

Ngày 15/8, hơn 200 đại biểu từ các cơ quan ban ngành, hiệp hội, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp môi trường đô thị trên cả nước đã tham dự Hội thảo “Cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp” tại Nhà máy Điện rác Seraphin (AMACCAO). Hội thảo do Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hiệp hội.

Ông Huỳnh Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: AMACCAO).

Đây cũng là lần đầu tiên Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam phối hợp với Nhà máy điện rác Seraphin - công trình xử lý rác thải hiện đại lớn thứ 2 Đông Nam Á - để tổ chức hội thảo chuyên ngành quy mô toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn Seraphin mang ý nghĩa quan trọng, bởi đây không chỉ là nhà máy điện rác quy mô lớn đầu tiên do doanh nghiệp Việt làm chủ đầu tư, mà còn đại diện cho trí tuệ, năng lực và tâm huyết của người Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo - xử lý môi trường.

Hơn 200 đại biểu từ các cơ quan ban ngành, hiệp hội, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp môi trường đô thị trên cả nước đã tham dự hội thảo (Ảnh: AMACCAO).

Một điểm nhấn khác biệt của hội thảo là hoạt động tham quan trực tiếp nhà máy điện rác Seraphin. Các đại biểu tham gia đều ấn tượng bởi quy mô, quy trình xử lý rác cũng như công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến mà nhà máy đang áp dụng. Toàn bộ rác thải đầu vào được xử lý và chuyển hóa thành nguồn điện sạch cùng các sản phẩm phụ được tái chế, góp phần phục vụ hiệu quả cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu phát thải đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu và đạt vượt xa tiêu chuẩn Việt Nam.

Đồng thời, các khách tham quan bày tỏ sự ấn tượng với cảnh quan nhà máy, khác biệt so với định kiến về một cơ sở xử lý rác. “Không gian bên ngoài cũng như nội thất bên trong nhà máy cũng được bố trí hiện đại, sạch đẹp, như trong các công trình 5 sao”, một khách tham quan đánh giá.

Đoàn đại biểu tham quan trực tiếp nhà máy điện rác Seraphin (Ảnh: AMACCAO).

Một đại biểu tham dự đến từ Hòa Bình chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng khi thăm nhà máy xử lý rác. Tôi không nghĩ không khí, không gian sạch đẹp và công nghệ hiện đại đến vậy. Tôi thực sự rất mừng và kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà máy như thế này ở các tỉnh thành”.

Góp phần tái định nghĩa về một nhà máy xử lý rác

Nhà máy điện rác Seraphin góp phần tái định nghĩa khái niệm về một nhà máy xử lý rác, không phải là nơi ô nhiễm, nặng nề, mà là công trình xanh sạch đẹp và thân thiện với cộng đồng, hiện đại trong vận hành và chuẩn mực về môi trường.

Theo đại diện Tập đoàn AMACCAO, việc đầu tư cảnh quan và kiến trúc cho nhà máy không đơn thuần là câu chuyện thẩm mỹ, mà bắt nguồn từ trách nhiệm xã hội, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Một nhà máy đẹp có giá trị tuyên truyền và giáo dục sâu sắc, nhất là với học sinh, sinh viên - những thế hệ sẽ trực tiếp quyết định tương lai môi trường. Đó cũng là cách tạo dựng sự đồng thuận trong cộng đồng, mang lại lợi ích kép bảo vệ môi trường và tạo công ăn việc làm tại địa phương.

Nhà máy xử lý rác đẹp và thân thiện sẽ trở thành địa điểm tham quan, học tập cho học sinh, sinh viên và cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường (Ảnh: AMACCAO).

Đại diện AMACCAO khẳng định, với sự nghiêm túc thể hiện ngay từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành, không gian nhà máy xanh, sạch, đẹp không phải để phô trương, mà là cách chứng minh tinh thần trách nhiệm và cam kết lâu dài của tập đoàn với cộng đồng. “Chúng tôi đã cam kết như thế nào, thì khi thực hiện chỉ có thể làm đẹp hơn, tốt hơn - từ thiết kế cho đến chất lượng vận hành”, vị đại diện nhấn mạnh.

Từ hội thảo đến hành động

Hội thảo đã khép lại với nhiều dấu ấn tích cực và ý nghĩa. Không chỉ mở ra gợi ý chính sách thiết thực cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn mới, sự kiện còn là nơi kết nối trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những cách tiếp cận sáng tạo giữa các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực môi trường ngày càng lớn, hội thảo lần này cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ quản lý chất thải không chỉ là nhiệm vụ của một ngành, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ về cơ chế, chính sách và cách làm.

Thành công của hội thảo cũng một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam trong suốt 30 năm qua, không chỉ là tổ chức nghề nghiệp, mà còn là diễn đàn đóng góp tiếng nói và sáng kiến cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với những mô hình tiên phong như Seraphin cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, niềm tin vào năng lực làm chủ công nghệ cao của Việt Nam càng được củng cố.

Mô hình nhà máy điện rác Seraphin được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai tại các đô thị lớn tại Việt Nam (Ảnh: AMACCAO).

Từ nền tảng đó, hiệp hội sẽ tiếp tục vững bước, nâng cao vị thế, trở thành cầu nối quan trọng giữa chính sách - khoa học - thực tiễn, đồng thời thúc đẩy sự ra đời của nhiều công trình môi trường mang tầm vóc quốc tế, góp phần kiến tạo tương lai xanh, sạch, bền vững cho các đô thị Việt Nam.