Báo Dân trí trao tặng hơn 280 triệu đồng tới 2 trường học tại Thái Nguyên

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền Công ty TNHH Xiaomi ủng hộ tới Trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên) (Ảnh: Thành Đông).

Ngày 11/11, tại UBND tỉnh Thái Nguyên, báo Dân trí đã thay mặt nhà hảo tâm trao số tiền 280.450.000 đồng tới Trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương. Đây là kinh phí do Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam ủng hộ thông qua báo Dân trí.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí và một số cán bộ, phóng viên của báo.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo phường Phan Đình Phùng; Trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại Lễ trao tặng (Ảnh: Thành Đông).

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, Dân trí là tờ báo luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội. Ngay khi bão số 11 xảy ra, tòa soạn đã cử phóng viên về các địa phương, để kịp thời phản ánh tình hình thiệt hại và thông tin tới bạn đọc cả nước.

Tại Thái Nguyên, phóng viên báo Dân trí đã được các lực lượng chức năng giúp đỡ tiếp cận những khu vực bị cô lập như xã Phú Bình, phường Phan Đình Phùng, phường Quan Triều, phường Quang Vinh…

Nhằm góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên sớm vượt qua khó khăn do hậu quả của bão số 11 gây ra, ngày 9/10, báo Dân trí đã kịp thời trao tặng 10 tấn gạo và 150 đèn pin. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tổ chức các đoàn cứu trợ đến tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Tuyên Quang để chia sẻ khó khăn với người dân.

Toàn cảnh Lễ trao quà hỗ trợ (Ảnh: Thành Đông).

Tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các trường học bị hư hỏng nặng về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Sau khi báo Dân trí đăng tải thông tin, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ tòa soạn để cùng chung tay hỗ trợ các nhà trường.

Thông qua báo Dân trí, Công ty TNHH Xiaomi đã hỗ trợ 16 bộ máy tính; 9 bộ máy in; 5 tivi tới 2 trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên), trị giá 280.450.000 đồng.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của Công ty TNHH Xiaomi. Nguồn hỗ trợ này góp phần giúp nhà trường và các em học sinh sớm ổn định công tác dạy và học sau bão lũ.

Thông qua báo Dân trí, Công ty TNHH Xiaomi đã hỗ trợ 16 bộ máy tính; 9 bộ máy in; 5 Tivi tới 2 trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: CTV).

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh chia sẻ thêm, sau buổi trao hỗ trợ 2 trường học, báo Dân trí tiếp tục tới xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) để kịp thời khởi công 8 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng do bão lũ và trao tặng 20 suất học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, với dự án xây 200 ngôi nhà Nhân ái, báo Dân trí đã xây 10 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 223 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng trên cả nước.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, với tư cách là cơ quan thuộc Bộ Nội vụ, báo Dân trí mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự lễ trao tặng (Ảnh: Thành Đông).

Phát biểu tại buổi tiếp nhận hỗ trợ từ báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trân trọng gửi lời cảm ơn Tổng Biên tập báo Dân trí, các thành viên trong đoàn công tác, bạn đọc và nhà tài trợ đã dành tình cảm, sự quan tâm tới bà con nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Vừa qua, cơn bão số 11 (Matmo) gây ảnh hưởng nặng nề cho các địa phương ở phía Bắc như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng,... Riêng đối với tỉnh Thái Nguyên, cơn bão gây thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu (Ảnh: Thành Đông).

"Mức độ ảnh hưởng của bão số 11 tới Thái Nguyên rất nặng nề, với trên 69.000 ngôi nhà và trên 174 trường học bị ngập lụt. Những trường học bị ngập tầng 1 thì toàn bộ máy móc và thiết bị dạy và học đều hư hỏng", bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đang cố gắng khắc phục hậu quả sau cơn bão và mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng báo Dân trí trong các chương trình an sinh xã hội, để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.