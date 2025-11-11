Báo Dân trí trao tặng hơn 280 triệu đồng tới 2 trường học tại Thái Nguyên
(Dân trí) - Tiếp tục chung tay cùng tỉnh Thái Nguyên khắc phục thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra, báo Dân trí đã đại diện nhà hảo tâm trao hơn 280 triệu đồng tới 2 trường Tiểu học Trưng Vương và THCS Trưng Vương.
Ngày 11/11, tại UBND tỉnh Thái Nguyên, báo Dân trí đã thay mặt nhà hảo tâm trao số tiền 280.450.000 đồng tới Trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương. Đây là kinh phí do Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam ủng hộ thông qua báo Dân trí.
Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí và một số cán bộ, phóng viên của báo.
Về phía tỉnh Thái Nguyên có bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo phường Phan Đình Phùng; Trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương.
Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, Dân trí là tờ báo luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội. Ngay khi bão số 11 xảy ra, tòa soạn đã cử phóng viên về các địa phương, để kịp thời phản ánh tình hình thiệt hại và thông tin tới bạn đọc cả nước.
Tại Thái Nguyên, phóng viên báo Dân trí đã được các lực lượng chức năng giúp đỡ tiếp cận những khu vực bị cô lập như xã Phú Bình, phường Phan Đình Phùng, phường Quan Triều, phường Quang Vinh…
Nhằm góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên sớm vượt qua khó khăn do hậu quả của bão số 11 gây ra, ngày 9/10, báo Dân trí đã kịp thời trao tặng 10 tấn gạo và 150 đèn pin. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tổ chức các đoàn cứu trợ đến tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Tuyên Quang để chia sẻ khó khăn với người dân.
Tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các trường học bị hư hỏng nặng về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Sau khi báo Dân trí đăng tải thông tin, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ tòa soạn để cùng chung tay hỗ trợ các nhà trường.
Thông qua báo Dân trí, Công ty TNHH Xiaomi đã hỗ trợ 16 bộ máy tính; 9 bộ máy in; 5 tivi tới 2 trường Tiểu học Trưng Vương và Trường THCS Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên), trị giá 280.450.000 đồng.
Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của Công ty TNHH Xiaomi. Nguồn hỗ trợ này góp phần giúp nhà trường và các em học sinh sớm ổn định công tác dạy và học sau bão lũ.
Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh chia sẻ thêm, sau buổi trao hỗ trợ 2 trường học, báo Dân trí tiếp tục tới xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) để kịp thời khởi công 8 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng do bão lũ và trao tặng 20 suất học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trước đó, với dự án xây 200 ngôi nhà Nhân ái, báo Dân trí đã xây 10 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 223 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng trên cả nước.
Nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, với tư cách là cơ quan thuộc Bộ Nội vụ, báo Dân trí mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động an sinh xã hội.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận hỗ trợ từ báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trân trọng gửi lời cảm ơn Tổng Biên tập báo Dân trí, các thành viên trong đoàn công tác, bạn đọc và nhà tài trợ đã dành tình cảm, sự quan tâm tới bà con nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Vừa qua, cơn bão số 11 (Matmo) gây ảnh hưởng nặng nề cho các địa phương ở phía Bắc như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng,... Riêng đối với tỉnh Thái Nguyên, cơn bão gây thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.
"Mức độ ảnh hưởng của bão số 11 tới Thái Nguyên rất nặng nề, với trên 69.000 ngôi nhà và trên 174 trường học bị ngập lụt. Những trường học bị ngập tầng 1 thì toàn bộ máy móc và thiết bị dạy và học đều hư hỏng", bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đang cố gắng khắc phục hậu quả sau cơn bão và mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng báo Dân trí trong các chương trình an sinh xã hội, để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, từ sự chung tay của nhà hảo tâm và bạn đọc khắp nơi, báo Dân trí đã tổ chức 15 chuyến cứu trợ khẩn cấp, đồng thời giúp người dân tái thiết cuộc sống sau mưa bão, lũ, lụt. Cụ thể:
- Tối 31/10 và ngày 1/11, báo Dân trí trao tặng 500 túi an sinh của bạn đọc báo Dân trí đã được trao tặng đến người dân vùng ngập lụt thuộc địa bàn phường Hóa Châu. Tổng trị giá 150 triệu đồng.
- Ngày 31/10, báo Dân trí cũng đã trao 500 túi an sinh đến người dân vùng ngập lụt phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng. Tổng trị giá 150 triệu đồng.
- Chiều 21/10, trao 155 triệu đồng hỗ trợ đến 31 hộ dân bị thiệt hại sau trận lốc xoáy trong cơn bão Bualoi ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.
- Chiều 20/10, trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão Bualoi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Ngày 17/10, trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân cùng các trường học khắc phục hậu quả thiên tai và khởi công nhà Nhân ái đầu tiên sau bão dữ tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
- Từ 14-17/10, trao 50 triệu đồng tới 10 hộ dân thiệt hại nặng nề do bão Bualoi tại các địa phương tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, mỗi hộ 5 triệu đồng.
- Ngày 13/10, trao tặng 6 tấn gạo (trị giá 93 triệu đồng) tới 600 hộ dân tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
- Ngày 11/10, trao quà hỗ trợ tới các em học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang). Tổng trị giá 128.550.000 đồng.
- Ngày 9/10, trao tặng 10 tấn gạo trị giá 147 triệu đồng và 150 đèn pin, hỗ trợ người dân và chính quyền tỉnh Thái Nguyên vơi bớt khó khăn sau bão số 11 (Matmo).
- Ngày 9/10, báo Dân trí phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng 50 bồn chứa nước sạch trị giá 125 triệu đồng, giúp người dân hai xã Đông Lộc và Đô Lương, Nghệ An ổn định cuộc sống sau bão Bualoi.
- Sáng 3/10, trao tiền mặt, hỗ trợ kịp thời 6 gia đình bị sập nhà hoàn toàn ở Nghệ An do bão Bualoi gây ra, mỗi hộ 5 triệu đồng.
- Ngày 15/8, trao 20 suất quà tới 20 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Điện Biên, mỗi hộ 2 triệu đồng.
- Ngày 12/8, tại các bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Hòa Lý của xã Mỹ Lý, báo Dân trí đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) tới 60 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.
- Ngày 26/7, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 320 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp đến các hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và có người thiệt mạng do lũ quét tại xã Nhôn Mai, Nghệ An.