Tập đoàn Sơn Hải tặng 2 tỷ đồng, 20 tấn gạo đến người dân vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 2/12, tại tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cùng vợ là Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã trao 2 tỷ đồng cùng 2 tấn gạo tới người dân đã chịu thiệt hại, mất mát trong đợt lũ lịch sử.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Viết Vương cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Sơn Hải mong muốn góp một phần nhỏ, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn trước mắt để khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tập đoàn Sơn Hải trao bảng tượng trưng 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau mưa lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, thay mặt chính quyền và người dân gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Sơn Hải đã chia sẻ, hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho tỉnh sớm ổn định sau thiên tai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin thêm về việc tỉnh đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần khẩn trương, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Vừa qua, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp đồng bào vùng thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, mỗi địa phương 1 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ nóng 1 tỷ đồng để người dân Đắk Lắk sớm khắc phục hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, bạn đọc báo Dân trí còn trực tiếp trao tặng 145 triệu đồng tới 29 hộ dân bị sập và hư hỏng nhà.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thay mặt Ban Biên tập và bạn đọc trao biển tượng trưng 1 tỷ đồng đến lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, giúp tỉnh kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Thanh Tùng).

Báo Dân trí đã phối hợp cùng Nhà thuốc Pharmacity chuyển gấp hơn 30.000 viên/lọ thuốc thiết yếu, tổng trị giá 150 triệu đồng đến người dân vùng lũ xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt và công bố dự án xây dựng 50 nhà phao Dân trí tặng bà con vùng lũ tại xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Dự kiến, 50 căn nhà phao có diện tích khoảng 20m2/căn, tổng trị giá xây dựng 1,75 tỷ đồng.

Theo thống kê, tại Đắk Lắk, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh, khiến 63 người tử vong, 8 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại ước tính hơn 5.500 tỷ đồng, chưa kể những tài sản trong nhà người dân.