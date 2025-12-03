Lầu Năm Góc chi số tiền lớn để củng cố kho UAV hiện đại

Binh sĩ Mỹ huấn luyện thiết bị FPV trong cuộc tập trận "Phản ứng nhanh 2025" tại Lithuania hồi tháng 5 (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Lầu Năm Góc đã vạch ra một chương trình quân sự mới, trong đó quyết định chi 1 tỷ USD trong 2 năm tới để mua hàng trăm nghìn UAV tấn công cho quân đội Mỹ.

Với tên gọi "Chương trình Chiếm ưu thế UAV (DDP)", từng xuất hiện trong biên bản ghi nhớ của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hồi tháng 7, cho phép những thay đổi lớn về cách thức mua sắm và sử dụng các loại vũ khí này. DPP được Lầu Năm Góc khởi động vào ngày 2/12.

"Một tỷ USD sẽ được phân bổ cho hoạt động chế tạo 340.000 drone tự sát cỡ nhỏ dành cho các đơn vị quân đội thông qua DDP trong vòng 2 năm", Bộ Chiến tranh (DoW) thông báo.

Theo kế hoạch này, DPP sẽ chia làm 4 giai đoạn và kéo dài đến đầu năm 2028. Khoảng 30.000 UAV được mua trong giai đoạn đầu với thời gian giao hàng dự kiến là tháng 1 đến tháng 7/2026. Và con số này dự kiến tăng lên gấp đôi vào giai đoạn kế tiếp kéo dài đến tháng 1/2027.

Và trong 2 giai đoạn cuối, diễn ra tháng 2 đến tháng 7/2027 và tháng 8/2027 đến tháng 1/2028, DoW sẽ mua lần lượt 100.000 và 150.000 UAV.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, chương trình này nhằm giúp ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ nhanh chóng tổ chức sản xuất UAV cỡ nhỏ với chi phí thấp, đảm bảo tính khẩn trương và quy mô lớn.

Trong đó, DDP đặt mục tiêu giảm giá mỗi chiếc UAV và số hãng cung cấp sau mỗi giai đoạn. Trong giai đoạn 1 và 2, giá mỗi UAV là khoảng 5.000 USD, trong khi số nhà cung cấp giảm từ 12 xuống 10.

Trong giai đoạn 3, giá UAV là 3.000 USD một chiếc và chỉ còn 7 cái tên được chọn, con số này là 2.300 USD mỗi UAV và 5 công ty ở giai đoạn cuối.

Lầu Năm Góc không nêu rõ loại UAV muốn mua nhưng theo trang tin War Zone, với mức giá nói trên thì khả năng Lầu Năm Góc muốn loại UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và các loại UAV 4 cánh quạt cỡ nhỏ khác đang phổ biến trong cuộc xung đột ở Ukraine.