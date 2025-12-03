Chuyên gia: Xa rồi thời tích lũy 5-6 năm có thể mua được nhà

Giá nhà vượt xa thu nhập người dân

Diễn đàn Bất động sản Vùng Động lực phía Nam lần thứ I diễn ra chiều ngày 3/12.

Phát biểu tham luận, ông Dương Long Thành - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group - kể 15 năm trước, doanh nghiệp này bán một căn nhà ở khu vực Bến Cát (Bình Dương cũ) chỉ khoảng 300 triệu đồng. Khi đó, thu nhập bình quân của một người lao động, công nhân hay viên chức chỉ khoảng 5-7 triệu đồng/tháng. Họ chỉ cần làm việc tích lũy trong 5-6 năm là có thể mua được nhà.

Tuy nhiên hiện nay, áp lực giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập đang trở thành thách thức lớn, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở thật luôn chiếm 70-80% tổng nhu cầu thị trường.

Ông Dương Long Thành nhìn nhận thu nhập bình quân của người dân không theo kịp giá nhà (Ảnh: BTC).

Ông Thành nêu suốt thập kỷ qua, giá nhà tăng 12-20%/năm nhưng thu nhập bình quân của người dân chỉ tăng khoảng 6-8%/năm. Sự chênh lệch này đã gây ra khoảng cách ngày càng lớn giữa khả năng tài chính và giá trị bất động sản.

Các thách thức khác là sản phẩm không phù hợp đại đa số nhu cầu, không còn sản phẩm vừa túi tiền với thu nhập của người dân. Chi phí pháp lý, chi phí thuế, chi phí đơn giá đất tăng mạnh, chi phí vật liệu xây dựng biến động tăng cao cùng với tác động của lãi suất vay đều ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

Lời giải nào cho thị trường?

Ông Dương Long Thành đề xuất nhiều giải pháp để đưa thị trường trở lại đúng với nhu cầu thực như phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền; triển khai cơ chế hỗ trợ người mua nhà lần đầu; đồng thời cải cách, rút gọn thủ tục pháp lý nhằm giảm chi phí và rủi ro cho cả doanh nghiệp lẫn người mua...

Ngoài ra, các địa phương cần quy hoạch hướng đến người dân, phát triển các đô thị nén với hạ tầng và tiện ích đầy đủ để tăng khả năng tiếp cận nhà ở; doanh nghiệp cần phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu thực...

Nêu kinh nghiệm phát triển nhà ở vừa túi tiền mà tối ưu công năng, diện tích sử dụng, ông Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons - nói thay vì xây dựng căn hộ diện tích lớn thì làm diện tích nhỏ sẽ giảm được giá thành. Người mua quan tâm nhiều hơn đến tổng số tiền phải chi trả thay vì “bao nhiêu tiền một m2”.

Ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DKRA Group - đánh giá TPHCM đang sở hữu nhiều dư địa, cơ hội mới để người dân tiếp cận nhà ở phù hợp.

Trong chiến lược phát triển vùng đô thị TPHCM, các đô thị vệ tinh sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng, người dân có thể sinh sống thuận tiện mà không nhất thiết phải ở ngay trung tâm. Để đạt được điều đó, hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối đa phương thức và quy hoạch chức năng rõ ràng là yếu tố quan trọng.

TS. Huỳnh Thanh Điền - Giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - cho rằng mô hình TOD sẽ tạo ra nhu cầu thực. Các tuyến đường hình thành sẽ tạo "dòng chảy" hàng hóa, dân cư, việc làm, lao động và dòng vốn đầu tư, nhiều dự án được đầu tư phát triển dọc theo các tuyến giao thông. Với tình hình đó, doanh nghiệp bất động sản nên tư duy theo hướng “kiến tạo” lối sống, kiến tạo hệ sinh thái, bám vào tuyến đường để làm dự án.