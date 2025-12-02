Người dân ước ao không còn cảnh phải phá mái nhà giữ mạng sống cả gia đình

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm nhiều địa phương thuộc các tỉnh Nam Trung Bộ. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Theo thống kê, tại Đắk Lắk, mưa lũ đã làm 63 người tử vong, 8 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng, chưa kể những tài sản trong nhà người dân.

Phá mái nhà, giữ mạng sống cho cả gia đình

Khi cơn lũ dữ qua đi, chính quyền và người dân tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực, cố gắng từng ngày để khắc phục những thiệt hại dù còn vô vàn khó khăn. Không ít người dân mong mỏi có được những căn nhà chống lũ để giữ lấy sự an toàn cho gia đình mỗi khi nước lũ đổ về.

Hơn 6.000 căn nhà tại xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) bị chìm trong nước lũ (Ảnh: Văn Sự).

Sinh sống ở vùng trũng của xã Tuy An Bắc (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk), ông Lưu Mạnh Hùng (trú tại thôn Định Trung 2) cho biết năm nào người dân nơi đây cũng “đón” 1 đến 2 trận lụt. Những trận lụt nhỏ thường ngập khoảng 0,5m, còn trận lụt lịch sử vừa qua khiến nhà ông Hùng ngập hơn 3,2m.

"Tôi vẫn nhớ như in vào đêm 19/11, nước lũ bất ngờ dâng cao, chỉ trong hơn một giờ, cả căn nhà nhỏ chìm trong biển nước. Tôi phải leo lên phá mái nhà mới giúp cả gia đình giữ được mạng sống, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình vì sợ", ông Hùng kể lại.

Người dân gặp muôn vàn khó khăn sau trận lũ lịch sử (Ảnh: Quốc Triều).

Cũng theo ông Hùng, hầu như năm nào, người dân tại thôn Định Trung 2 cũng phải chạy lũ rất vất vả và khổ sở. "Bà con cũng mong ước có được căn nhà phao chống lũ từ lâu lắm rồi nhưng nói thật là chúng tôi còn nhiều khó khăn, nếu được các đơn vị quan tâm hỗ trợ thì rất mừng”, ông Hùng nói.

Trong căn nhà ẩm ướt sau lũ, bà Nguyễn Thị Thu Hà (67 tuổi, trú tại thôn Long An, xã Đồng Xuân) vẫn chưa hết bàng hoàng về trận lũ lịch sử vừa qua.

Người dân Đắk Lắk vất vả chạy lũ mỗi khi nước lũ ồ ạt dâng lên (Ảnh: Quốc Triều).

Hàng chục năm sống chung với lũ nhưng năm nay là trận lũ kinh hoàng nhất mà bà Hà chứng kiến.

"Đêm 19/11, nước lũ ào ào đổ về, bà con trong xóm hò nhau chạy lên núi để tránh lũ. Cứ lũ đến chúng tôi chỉ biết chạy, thấy nhiều vùng người ta có nhà phao cũng mừng cho họ và ao ước ở xã cũng những căn nhà này để chúng tôi được che chở, bớt lo lắng khi mưa lũ đổ về", bà Hà tâm sự.

Chính quyền mong sớm được hỗ trợ nhà phao chống lũ cho dân

Nhà phao chống lũ là căn nhà nổi đơn giản nhưng vững chãi giúp người dân có chỗ trú ẩn, cất giữ các vật dụng thiết yếu. Thế nhưng với nhiều hộ dân khó khăn tại vùng lũ, để xây được một căn nhà phao trị giá vài chục triệu đồng vẫn là ước mơ quá lớn.

Khu dân cư tại xã Đồng Xuân tan hoang sau lũ dữ (Ảnh: Trung Thi).

Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho biết địa phương nằm trong khu vực thường bị cô lập khi có lũ xảy ra và hầu như năm nào cũng bị ngập lụt.

Riêng trong trận lũ lịch sử năm nay, toàn xã có gần 6.200 căn nhà bị ngập, trong đó có hơn 4.200 nhà ngập trên 1m và người dân vô cùng vất vả khi phải chạy lũ.

"Tôi có tìm hiểu và thấy mô hình nhà phao được triển khai ở tỉnh Quảng Trị rất hiệu quả, bà con an tâm phần nào khi mùa mưa lũ đến. Nếu người dân của xã tôi được hỗ trợ nhà phao, đó là điều rất ý nghĩa và thiết thực", ông Ân chia sẻ.

Còn tại địa bàn xã Tuy An Bắc, trận lũ vừa qua có hơn 5.000 nhà bị ngập sâu, trong đó có cả những khu vực bị ngập gần 10m.

Để giữ được mạng sống, nhiều người phải phá ngói để chui lên mái nhà (Ảnh: Quốc Triều).

"Nhà phao chống lũ có rất nhiều công năng, vào mùa khô nơi đây là nơi chứa nông sản, nông cụ cho người dân, mùa mưa lũ đổ về, căn nhà như "phao cứu sinh" giúp người dân vững tâm hơn khi đối diện với dòng nước lũ.

Người dân trên địa bàn xã tôi khá khó khăn nhưng năm nào cũng đối diện với cảnh mưa lũ. Tôi tha thiết, mong mỏi báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ người dân có được những căn nhà phao giúp an toàn trong mùa mưa lũ", ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, bày tỏ.

Xã Tuy An Bắc chìm trong dòng nước lũ, hơn 5.000 hộ dân bị ngập sâu (Ảnh: Quốc Triều).

Bạn đọc Dân trí luôn đồng hành cùng người dân vùng lũ

Trong trận mưa lũ năm 2020 xảy ra tại tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), trước những khó khăn của người dân vùng "rốn lũ", báo Dân trí đã triển khai chương trình hỗ trợ 50 căn nhà phao mỗi căn trị giá 30 triệu đồng cho người dân hai xã Tân Hóa và Minh Hóa cũ với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

Công trình nhà phao do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp đã trở thành điểm tựa, giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai, không còn nỗi lo thấp thỏm chạy lũ mỗi khi có mưa lớn, nước dâng cao.

Nhà phao do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ giúp người dân tỉnh Quảng Trị an tâm trong mùa mưa lũ (Ảnh: Tiến Thành).

Năm 2025 ghi nhận những mốc lịch sử về mưa bão tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, hạ tầng, sản xuất...

Nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân các tỉnh miền Trung, suốt nhiều tháng qua, bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành, ủng hộ người dân bị thiệt hại tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Mới đây nhất, báo Dân trí đã hỗ trợ 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, mỗi địa phương 1 tỷ đồng.

Thấu hiểu những khó khăn của người dân và sự cấp thiết của nhà phao chống lũ, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt và công bố dự án xây dựng 50 nhà phao Dân trí tặng bà con vùng lũ tại xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Dự kiến 50 căn nhà phao có diện tích khoảng 20m2/căn, tổng trị giá xây dựng 1,75 tỷ đồng.

Nhằm giúp đỡ người dân khó khăn ở vùng lũ, báo Dân trí rất mong bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chung tay, hỗ trợ người dân có thêm những căn nhà phao, giúp bảo vệ tài sản, vật dụng thiết yếu và hơn hết là đảm bảo an toàn tính mạng trong mùa mưa lũ.

Báo Dân trí sẽ tặng 50 căn nhà phao cho người dân vùng lũ tại Đắk Lắk (Ảnh minh họa: Tiến Thành).

Ngày 29/11 vừa qua, trong chuyến thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động "chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc, táo bạo trong việc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.

Chiến dịch này sẽ bắt đầu từ ngày 1/12 và chậm nhất đến 31/1/2026 phải hoàn thành việc xây dựng nhà mới cho tất cả các hộ dân, đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10/12.