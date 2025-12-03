Tây Ninh sắp khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Ngày 3/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) - Meun Chey (Prey Veng, Campuchia) vào ngày 8/12.

Dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam với tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng đã hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khai trương.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam khai trương vào ngày 8/12 (Ảnh: An Huy).

Dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam có 5 hạng mục chính, gồm: quốc môn; trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường và sân nghi lễ; trạm kiểm soát biên phòng; đường trục chính; hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các hạng mục được thiết kế theo hướng trang nghiêm, mang tính biểu tượng, phù hợp cảnh quan và bản sắc vùng biên.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc công bố cặp cửa khẩu quốc tế nhằm thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Cửa khẩu được kỳ vọng tạo thuận lợi cho giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới hai tỉnh.

Trước đó, ngày 28-29/11, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại Phnom Penh.

Trạm kiểm soát liên hợp tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Ảnh: An Huy).

Tại hội nghị, ông Đoàn Trung Kiên trình bày tham luận về các giải pháp thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng biên. Ông nhấn mạnh Tây Ninh coi phát triển vùng biên không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là trách nhiệm chính trị, gắn với xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tây Ninh giữ vị trí chiến lược khi nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Tỉnh có đường biên giới dài gần 369km, hệ thống cửa khẩu đồng bộ cùng hạ tầng khu công nghiệp phát triển.

Nhờ đó, kinh tế địa phương duy trì mức tăng trưởng GRDP 9,52%, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ; thu hút hơn 1.952 dự án FDI với tổng vốn 24,5 tỷ USD, thu ngân sách đạt hơn 124% dự toán.

Vị trí cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Đồ họa: An Huy).