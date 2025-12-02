Mẹ nghèo đơn thân bán bánh nuôi con khuyết tật, nguy kịch vì xuất huyết não (Video: Hương Hồng).

Giữa âm thanh đều đặn của máy thở và tiếng kêu tít tít… lạnh lẽo từ giàn máy móc trong khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Vũ Thị Thu Lan (SN 1978, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt qua ống nội khí quản.

Sau ca phẫu thuật dẫn lưu não thất vì xuất huyết cầu não và tràn máu não thất, chị Lan tiếp tục đối diện nhiễm vi khuẩn đa kháng, khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.

Trong phòng hồi sức đặc biệt, chị Vũ Thị Thu Lan nằm hôn mê sâu, mỗi hơi thở đều phải nhờ máy móc (Ảnh: Hương Hồng).

“Bệnh nhân Vũ Thị Thu Lan được chuyển từ tuyến dưới đến trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, sốt cao, thở máy, tiên lượng dè dặt. Quá trình điều trị kéo dài và phải sử dụng nhiều máy móc, vật tư, thuốc đặc trị đắt tiền vì bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đa kháng, với chi phí hơn 2 triệu đồng/ngày.

Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân lại quá khó khăn. Chị là mẹ đơn thân, phải đi thuê trọ, mưu sinh bằng nghề bán bánh rán để nuôi 1 con suy dinh dưỡng thấp còi và 1 con chậm phát triển tâm thần, rất cần sự giúp đỡ để có thể duy trì điều trị”, bác sĩ Lê Đại Minh, khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại chia sẻ.

Các y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nỗ lực từng phút giành giật sự sống cho chị Lan (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi co ro nơi hành lang bệnh viện, Nguyễn Trung Kiên (SN 2001, con trai chị Lan), thân hình gầy gò, nhỏ bé, chỉ nặng 37kg và cao khoảng 1,4m.

Kiên run run khi nhắc đến mẹ: “Mẹ em nằm viện hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo, mẹ em đang nguy kịch, phải thở máy. Em chỉ mong có phép màu để mẹ mở mắt nhìn 2 anh em lần nữa…”.

Nói về hoàn cảnh éo le của gia đình mình, Kiên kể rằng, em sinh ra trong nghịch cảnh, cha nghiện ma túy, phải đi cai nghiện rồi mất sớm. Mẹ em tay trắng mang theo con trai đến phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) thuê trọ, bươn chải bán bánh khoai, bánh rán, ngô nướng... để mưu sinh.

Trong góc nhỏ nơi hành lang bệnh viện, chàng trai 24 tuổi, thân hình nhỏ bé, tựa đầu vào tường sau nhiều đêm thức trắng, chỉ cầu mong rằng sáng mai mẹ sẽ không trở nặng thêm (Ảnh: Hương Hồng).

Thấy Kiên sức khỏe yếu, thể trạng thấp còi, chị Lan quyết định sinh thêm với hy vọng sau này có người đỡ đần con trai.

Thế nhưng, một lần nữa sự nghiệt ngã của số phận lại đổ ập xuống người phụ nữ bất hạnh. Năm 2010, bé Vũ Trà Giang ra đời, nhưng đến 2 tuổi vẫn chưa biết đi, nói. Khi chị Lan đưa con đi khám, bác sĩ kết luận bé bị chậm phát triển tâm thần.

“Nhà em chẳng có gì ngoài cái xe đạp cũ và vài bộ quần áo. Mẹ em là người duy nhất kiếm ra tiền, giờ mẹ nằm một chỗ, em thật sự không biết phải làm sao…”, Kiên nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe.

Tai họa ập đến vào ngày 26/10, khi đang rán bánh ngoài chợ, chị Lan đột nhiên đau đầu dữ dội, nôn ói, liệt tay trái rồi ngất xỉu. Chị được những người dân tốt bụng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu tính mạng chị.

Kiên nắm bàn tay lạnh ngắt của mẹ, vừa lau mồ hôi vừa thầm cầu mong một phép màu cho mẹ tỉnh lại (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 6/11, chị Lan bất ngờ diễn biến rất nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng, các bác sĩ buộc phải chuyển gấp chị xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cậu con trai gầy yếu, đôi bàn tay chai sần vì phụ bán bánh, giờ chỉ biết túc trực bên giường bệnh mỗi ngày, lau mồ hôi và nắm bàn tay lạnh ngắt của mẹ mong một phép màu.

“Họ hàng và những người dân tốt bụng quyên góp được 10 triệu đồng để em cứu mẹ. Nhưng sau hơn 1 tháng điều trị, gia đình bên ngoại đã phải đứng ra vay mượn thêm hơn 200 triệu đồng. Giờ gia đình em thật sự kiệt quệ rồi…

Chúng em không có bố, cúi đầu xin những tấm lòng hảo tâm thương xót, cứu mẹ chúng em!”, Kiên ôm mặt bật khóc.