Báo Dân trí trao 10 tấn gạo và đèn pin tới người dân vùng lũ ở Thái Nguyên

Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên trân trọng đón nhận món quà tình cảm vô cùng quý báu của bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua báo Dân trí (Ảnh: CTV).

Chiều 9/10, chuyến xe vận chuyển hàng cứu trợ của báo Dân trí đã có mặt tại tỉnh Thái Nguyên. Thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm, đại diện báo Dân trí trao tặng 10 tấn gạo trị giá 147 triệu đồng và 150 đèn pin, nhằm hỗ trợ người dân và chính quyền tỉnh Thái Nguyên vơi bớt khó khăn sau cơn bão số 11 (Matmo).

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường trung tâm và nhiều địa bàn của tỉnh Thái Nguyên như phường Phan Đình Phùng, phường Quan Chiều, phường Quang Vinh... nước đã rút cạn sau những ngày bị ngập sâu, người dân bắt đầu gắng gượng ổn định lại cuộc sống.

Những bao gạo nghĩa tình do bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ được báo Dân trí chuyển tới người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Thu Hà).

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 7/10 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 50 xã, phường bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng.

Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nặng nề.

Khu vực phía Bắc tỉnh có 3 điểm trọng yếu bị cô lập, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi khiến một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Gần 5.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại trong chăn nuôi cao gấp nhiều lần so với bão Yagi năm 2024. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Vân Anh (đứng giữa), cán bộ Văn phòng báo Dân trí, đại diện bạn đọc trao tặng đèn pin tới người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Thu Hà).

Xúc động trước tình cảm của hàng vạn bạn đọc và các nhà hảo tâm dành tặng cho người dân tỉnh nhà, bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới bạn đọc và người dân cả nước chung tay hướng về tỉnh Thái Nguyên.

"Đó là những hạt gạo, những giọt mồ hôi thấm đẫm tinh thần đoàn kết dân tộc của người dân cả nước hướng về tỉnh Thái Nguyên. Những tình cảm chân thành đó, người dân tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn trân trọng biết ơn.

Đại diện cho người dân tỉnh Thái Nguyên, thông qua báo Dân trí, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, để bà con sớm vượt qua khó khăn", bà Thao bày tỏ.