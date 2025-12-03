Cuộc sống người khuyết tật còn hạn chế, lãnh đạo Bộ Y tế nêu 5 việc cần làm

Tại chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), diễn ra ở Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật (TPHCM), TS Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến người khuyết tật.

Trẻ được các nhân viên y tế và tình nguyện viên hỗ trợ đưa đến khu vực diễn ra chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội

Những năm qua, nước ta đã chuyển từ tư duy trợ giúp nhân đạo sang bảo đảm quyền và tiến tới thúc đẩy phát triển đối với người khuyết tật. Việt Nam đã ban hành Luật Người khuyết tật, thực hiện hệ thống chính sách, chương trình và giải pháp thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật.

Nước ta cũng đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, phê chuẩn điều ước quốc tế liên quan đến người khuyết tật, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu hòa nhập khuyết tật.

Hiện nay, đã có 1,6 triệu người khuyết tật ở Việt Nam hưởng trợ cấp xã hội, 96% trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời trẻ em khuyết tật được bảo đảm các điều kiện đến trường.

Nước ta cũng thực hiện các chương trình phục hồi chức năng, can thiệp sớm, phòng ngừa khuyết tật; người khuyết tật được học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, và khi tham gia giao thông công cộng, sử dụng cơ sở văn hóa được miễn, giảm giá vé...

Theo ông Toản, Việt Nam có thể tự hào về những chuyển biến tích cực trong nhận thức của xã hội, những kết quả đạt được và sự chung tay trong việc đồng hành cùng người khuyết tật thời gian qua.

Chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật ở TPHCM có nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhiều hình ảnh, tấm gương về nghị lực vươn lên, tinh thần lạc quan, không cam chịu số phận của người khuyết tật đã xuất hiện và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng.

TPHCM là địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật. Trên 95,7% người khuyết tật có bảo hiểm y tế, hơn 43% người khuyết tật được nhận trợ cấp hàng tháng, 80% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục...

Thành phố cũng đang triển khai nhiều chương trình trợ giúp y tế (như phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp), trợ giúp giáo dục, hỗ trợ tài chính, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí và hỗ trợ sống độc lập cho người khuyết tật...

Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật trải qua 47 năm hoạt động đã điều trị cho 910.000 lượt trẻ khuyết tật; chăm sóc hơn 14.000 lượt trẻ mồ côi, phục hồi cho hơn 11.000 trẻ suy dinh dưỡng; điều trị và trợ giúp hơn 193.000 lượt trẻ tại cộng đồng...

TS Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế hỗ trợ một trẻ khuyết tật di chuyển (Ảnh: Hoàng Lê).

Năm 2025, có trên 200 trẻ em khuyết tật được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi thường xuyên tại Trung tâm. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của y bác sĩ, kỹ thuật viên, đa phần trẻ sau khi điều trị tại Trung tâm đều được phục hồi khả năng sinh hoạt.

Nhiều trẻ có thể tham gia học hòa nhập, bán hòa nhập... giúp giảm bớt khó khăn cho gia đình.

5 điều cần làm để nâng cao chất lượng sống người khuyết tật

Mặc dù đã đạt được nhiều thành quả, nhưng theo lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội, Việt Nam là quốc gia có số lượng và tỷ lệ người khuyết tật cao. Song song đó, chất lượng cuộc sống, điều kiện hòa nhập của người khuyết tật vẫn còn nhiều hạn chế.

Do vậy, cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện chủ trương, chính sách và nâng cao dịch vụ chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật, qua 5 việc cụ thể.

Lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội cho biết, các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật sẽ tiếp tục được thúc đẩy (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội để thay đổi định kiến, xóa bỏ rào cản tiếp cận của người khuyết tật, xây dựng môi trường sống nhân ái, không kỳ thị đối với người khuyết tật.

Thứ hai, thực hiện đầy đủ quyền của người khuyết tật. Đặc biệt là các quyền được bảo vệ, được chăm sóc, được tiếp cận giáo dục, phục hồi chức năng, chăm sóc y tế, được học nghề, có việc làm, có sinh kế.

Thứ ba, tạo điều kiện cho người khuyết tật chủ động tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát các chính sách, chương trình có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ.

Thứ tư, gia đình và xã hội là điểm tựa vững chắc nhất, cộng đồng là môi trường để người khuyết tật hòa nhập và phát triển.

Thứ năm, đơn vị cung cấp dịch vụ điều dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp người khuyết tật cần tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ chăm sóc, để luôn là điểm đến tin cậy của người khuyết tật và gia đình.