Hỗ trợ 170 triệu đồng giúp người dân Gia Lai bị sập nhà do bão lũ

“Với chúng tôi lúc này, mỗi phần quà đều rất quý”

Những ngày qua, đại diện báo Dân trí tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đã phối hợp cùng chính quyền, thay mặt bạn đọc trao quà hỗ trợ đến các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ gây ra. Tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ các địa phương nêu trên là 545 triệu đồng.

Trước đó, báo Dân trí hỗ trợ khẩn cấp 1.000 túi an sinh với tổng kinh phí 300 triệu đồng đến người dân vùng lũ thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Trước đó, tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao biển tượng trưng số tiền 170 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Đây là kinh phí từ nguồn bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung thông qua thông qua mã số 250506, bài viết “Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản bị cuốn trôi”.

Ngày 1/12, tại Gia Lai, phóng viên Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương đã thay mặt bạn đọc trao 170 triệu đồng đến 34 hộ dân khó khăn có nhà bị sập do bão lũ gây ra, mỗi hộ nhận hỗ trợ 5 triệu đồng; trong đó, xã Tuy Phước Đông có 17 hộ, phường Quy Nhơn Đông với 9 hộ và phường Quy Nhơn là 8 gia đình.

Nhận số tiền 5 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, bà Trần Thị Thịnh (65 tuổi, trú thôn Tân Giản, xã Tuy Phước Đông) xúc động chia sẻ: “Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều. Với chúng tôi lúc này, mỗi phần quà đều rất quý. Nhà cửa bị sập, tài sản trôi hết, chồng tôi thì vừa nhập viện trở lại… Thực sự cuộc sống của gia đình tôi lúc này quá bế tắc”.

Bà Trần Thị Thịnh (65 tuổi, trú thôn Tân Giản, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) cho biết, bản thân thấy ấm lòng khi được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Công Sơn).

Bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước Đông, bày tỏ sự trân trọng đối với tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, vì đã hỗ trợ để người dân địa phương khắc phục phần nào hậu quả bão lũ, nhất là các hộ có nhà bị sập hoàn toàn. Bà Hà cũng mong rằng trong thời gian tới, báo Dân trí và bạn đọc sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ với bà con trên khắp mọi miền đất nước.

Tại phường Quy Nhơn Đông, ông Nguyễn Quýt (89 tuổi, trú tổ 24, khu phố 3) cũng rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí.

Đại diện báo Dân trí trao quà hỗ trợ đến các hộ gia đình tại xã Tuy Phước (Ảnh: Công Sơn).

“Hai vợ chồng già giờ chỉ sống bằng tiền trợ cấp, trông cậy vào con cháu nên chẳng biết lấy đâu ra tiền để xây nhà mới. Sau bão lũ, nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, địa phương cũng vận động một số nhà hảo tâm tặng quà, hỗ trợ thêm. Hôm nay được bạn đọc báo Dân trí giúp 5 triệu đồng, vợ chồng tôi rất biết ơn. Chúng tôi sẽ dành dụm để dựng lại căn nhà nhỏ thờ ông bà tổ tiên”, ông nói.

Cố gắng hoàn thành xây nhà giúp dân trước Tết Nguyên đán

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, đại diện chính quyền địa phương và người dân được hỗ trợ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí, đã kịp thời giúp đỡ người dân địa phương trong thời điểm gặp nhiều khó khăn do bão lũ gây ra, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Quýt (89 tuổi, trú tổ 24, khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông) bày tỏ sự biết ơn khi đón nhận tiền từ bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Công Sơn).

“Bão lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho người dân trong tỉnh, trong đó có phường Quy Nhơn Đông. Sau thiên tai, nhiều tổ chức và cá nhân đã gửi hàng hóa, quà cứu trợ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đáng trân trọng. Khi biết bạn đọc báo trao quà đến các hộ có nhà sập hoàn toàn, chúng tôi đã rà soát và ưu tiên những trường hợp khó khăn”, ông Quang nói.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cũng thông tin thêm, trong tuần này địa phương sẽ chi tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đảm bảo bà con có thể xây nhà xong trước Tết Nguyên đán.

Ông Trần Việt Quang (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cùng phóng viên báo Dân trí trao quà của bạn đọc đến các hộ dân có nhà sập do bão lũ (Ảnh: Doãn Công).

Tại phường Quy Nhơn, bà Huỳnh Thị Đào (56 tuổi, trú khu phố 9) gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo đã quan tâm hỗ trợ gia đình bà trong lúc khó khăn do thiên tai gây ra.

Bà Văn Thị Tuấn Tú, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn, thay mặt địa phương gửi lời trân trọng cảm ơn và tri ân sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí.

“Sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của quý bạn đọc báo không chỉ giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị tốt đẹp của cộng đồng. Đây là nguồn động viên to lớn để chính quyền và nhân dân phường Quy Nhơn tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai”, bà Tú chia sẻ.

Bà Văn Thị Tuấn Tú, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn, thay mặt địa phương gửi thư cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Công Sơn).

Tỉnh Gia Lai, qua 2 đợt bão và lũ, hàng nghìn nhà dân bị sập, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trung tâm y tế bị hư hỏng… Ước tính, 2 đợt thiên tai vừa qua gây thiệt hại cho địa phương hơn 11.600 tỷ đồng.

Ngoài chương trình nêu trên, mới đây, nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra, báo Dân trí đã quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc ủng hộ, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn tại 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Ngay sau đó, báo Dân trí khẩn trương đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng thiệt hại do mưa lũ lịch sử gây ra tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, mỗi địa phương 1 tỷ đồng.