Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng phải

Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng đầu tiên (Video: Hương Hồng).

Một buổi sáng cuối tháng 11, trong khuôn viên ngập tràn ánh nắng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú tại tỉnh Điện Biên) bước từng bước chậm rãi nhưng vững chắc bằng đôi chân vừa được thay khớp háng bên phải.

“Em đã có thể tự đi lại và làm được vài việc nhẹ. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là em thấy như mình vừa được sinh ra lần nữa”, anh Thuận xúc động nói.

Sau ca thay khớp háng bên phải, anh Thuận (bên phải) đã có thể tự đi lại, làm được những việc nhẹ nhàng (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Thuận từng bị hoại tử chỏm xương đùi 2 bên, căn bệnh khiến xương vùng khớp háng bị phá hủy, đau đớn đến mức không thể đứng dậy. Trước khi ngã bệnh, anh làm thuê khắp nơi để nuôi con nhỏ. Khi bệnh nặng, anh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ anh em, hàng xóm giúp đỡ.

“Có những hôm đau quá, em chỉ biết khóc. Nhưng nhìn con thơ, em lại tự nhủ mình phải sống, phải cố”, anh Thuận kể.

Mắc phải căn bệnh quái ác, từ lao động chính trong nhà, anh Thuận nằm liệt giường (Ảnh: Hương Hồng).

Câu chuyện về người cha gồng mình trong nghèo khó được báo Dân trí đăng tải trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người cha gà trống nuôi con mắc bệnh hiểm”, đã chạm tới trái tim của hàng ngàn bạn đọc. Khắp mọi miền, những tấm lòng nhân ái gửi đến anh Thuận không chỉ tiền bạc, mà là niềm tin, hơi ấm, tiếp thêm nghị lực để anh vượt qua khó khăn.

Ngày 29/11, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 221.292.728 đồng đến anh Thuận. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ anh qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của anh Thuận trước đó để phục vụ quá trình điều trị.

Ngoài ra, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, anh Thuận còn nhận được hơn 70 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Như vậy, tổng số tiền anh được giúp đỡ đến nay là hơn 290 triệu đồng.

Sức khỏe anh Nguyễn Văn Thuận đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật thay khớp háng thành công (Ảnh: Hương Hồng).

Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí và sự tận tâm của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Thuận đã được phẫu thuật thay khớp háng bên phải thành công. Sau ca mổ, sức khỏe anh phục hồi tốt, đã đi lại được và có thể làm những công việc nhẹ nhàng.

“Các bác sĩ nói, 3-6 tháng nữa, khi sức khỏe ổn định, em sẽ quay lại thay nốt khớp háng còn lại. Giờ em chỉ mong sớm khỏe hẳn để đi làm, để lo cho con”, anh Thuận cười, mắt ánh lên niềm hy vọng.

TS.BS Lưu Danh Huy, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xúc động chia sẻ:

“Anh Thuận là trường hợp rất đặc biệt. Là người cha đơn thân, mang bệnh nặng, nhưng anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, luôn nghĩ về con và gia đình. Thành công của ca mổ và sự hồi phục của anh Thuận là kết quả sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ công tác xã hội, đặc biệt là tình yêu thương từ bạn đọc Dân trí”.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 221.292.728 đồng của bạn đọc ủng hộ tới anh Nguyễn Văn Thuận (Ảnh: CTV).

Không chỉ được điều trị tận tình, anh Thuận còn luôn được động viên, thăm hỏi mỗi ngày. Các bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp anh vượt qua những cơn đau.

“Em mang ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm và gia đình. Mọi người không chỉ cứu đôi chân mà còn cứu tinh thần em, để em tin rằng cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp”, anh Thuận nói, đôi mắt rưng rưng.