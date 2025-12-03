Năm ngày vượt biển về nhà, người đàn ông khóc nghẹn bên mộ vợ

Chuyến biển cuối cùng

Chiều muộn, ông Nguyễn An (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) lang thang dọc con sông nhỏ bên rừng dừa nước Cà Ninh. Ngoài sông, chiếc thúng câu màu xanh của vợ ông vẫn còn neo vào một gốc dừa.

Ông An và bà Đỗ Thị Ngân có với nhau 5 người con. Ông bà ở cùng cô con gái mắc bệnh down, những người con còn lại đã lập gia đình.

Ông Nguyễn An thẫn thờ khi vợ mất (Ảnh: Quốc Triều).

Ông An làm nghề câu mực ở quần đảo Trường Sa. Mỗi năm, người câu mực ở trên biển 8-9 tháng. Ở nhà, bà Ngân mua chiếc thúng câu mưu sinh trên con sông nhỏ.

Cách đây 2 tháng, ông An đi chuyến biển cuối năm kiếm tiền lo Tết. Bà Ngân ở nhà vẫn cần mẫn thả lưới bắt cá kiếm thêm thu nhập.

Sáng 29/9, bà chèo thúng ra sông giăng lưới. Hôm đó, nước sông dâng cao, gió giật từng đợt khiến rừng dừa nước nghiêng ngả. Chiếc thúng câu của bà Ngân cũng bị đánh lật úp, bà đuối nước, qua đời.

Chiều cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể bà cách nhà tầm 500m. Ở ngoài biển, ông An chết lặng khi nhận tin vợ mất.

Ông Nguyễn An là một trong 5 hộ gia đình có người thân tử vong do mưa lũ ở Quảng Ngãi nhận được sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Quốc Triều).

Ông An tìm cách đi nhờ tàu về đất liền. Sau 5 ngày đêm, tàu cập bến, ông vội vã về nhà. Lúc đó, bà Ngân đã được đưa đi an táng. Người đàn ông một đời dạn dày sóng gió quỵ ngã rồi khóc nghẹn.

"Tôi không kịp về nhìn mặt bà ấy lần cuối. Bà ấy đi bỏ lại tôi và các con bơ vơ”, ông An nói.

Sự ra đi của bà Ngân khiến ông An mất đi một người bầu bạn. Điều ông lo nhất là cô con gái mắc bệnh sẽ thiếu hơi ấm bàn tay của mẹ. Vợ mất, ông An quyết định từ giã biển cả để ở nhà chăm sóc con gái. Ông dự tính sẽ dùng chiếc thúng câu của vợ để đánh cá mưu sinh trên dòng sông nhỏ trước nhà.

Cũng trong đợt lũ lụt cuối tháng 9, anh Ngô Văn Khánh (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị nước cuốn trôi rồi tử vong. Mấy ngày sau, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể anh.

Ông Ngô Văn Thủy (bên phải) đau đớn kể lại tai nạn khiến em trai ông bị dòng nước cuốn trôi (Ảnh: Quốc Triều).

Cha mẹ mất, anh Khánh sống cùng anh em. Là nạn nhân chất độc da cam nên trí tuệ của anh không như người bình thường.

Ông Ngô Văn Thủy, anh trai nạn nhân cho biết, trưa 29/9, anh Khánh bảo nhớ em gái ở cách đó khoảng 5km. Hôm đó nước lớn, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Anh Khánh lặng lẽ rời nhà đi thăm em rồi gặp nạn.

“Nó đi lúc nào chúng tôi không biết. Chúng tôi đi hỏi khắp nơi mới có người nói nó đi về hướng nhà em gái. Đoạn đường này nước băng qua chảy rất xiết. Chắc nó không biết nguy hiểm nên băng qua rồi gặp nạn”, ông Thủy chia sẻ.

Tấm lòng của bạn đọc Dân trí

Đợt mưa lũ tháng 9 và tháng 10, cũng như bão số 13 đã làm 5 người dân tại Quảng Ngãi tử vong. Ngày 1/12, phóng viên Dân trí đã đến thăm hỏi, chia sẻ trước nỗi đau, sự mất mát, đồng thời trao quà hỗ trợ của bạn đọc đến gia đình các nạn nhân.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung thông qua mã số 250506, bài viết "Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản bị cuốn trôi". Trong đó, 5 trường hợp tại Quảng Ngãi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ tổng số tiền 25 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí trao số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Nguyễn An (Ảnh: Hà Xuyên).

Ông Nguyễn An bày tỏ xúc động khi tiếp nhận phần quà của bạn đọc Dân trí. Ông chia sẻ, vợ mất là nỗi đau lớn của ông và các con. Thời gian qua ông đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, bà con hàng xóm.

“Bà ấy mất để lại khoảng trống lớn trong căn nhà này. Tuy vậy, sự quan tâm, sẻ chia của mọi người đã giúp tôi cảm thấy được an ủi phần nào”, ông An nói.

Ông Ngô Văn Thủy cho biết, sự quan tâm của bạn đọc của báo Dân trí giúp gia đình ông vơi đi nỗi buồn khi mất người thân.

“Điều đáng quý nhất không phải là món quà, mà là sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc Dân trí đối với gia đình chúng tôi”, ông Thủy nói.

Phóng viên Dân trí trao tiền hỗ trợ đến gia đình ông Ngô Văn Thủy (Ảnh: Hà Xuyên).

Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí.

Ông Sơn nói, những món quà của bạn đọc Dân trí trao đến những gia đình có người gặp nạn do mưa lũ, thể hiện tinh thần sẻ chia, tương trợ lẫn nhau của người dân Việt Nam. Tấm lòng của các nhà hảo tâm đã san sẻ yêu thương, giúp những gia đình vừa mất người thân cảm thấy ấm lòng hơn.