Khởi công nhà Nhân ái ở Đắk Lắk, giúp người dân tái thiết cuộc sống sau lũ

Ngày 1/12, báo Dân trí phối hợp với UBND phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ khởi công xây dựng ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lê Thị Ngọc Phương (37 tuổi, trú tại khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa). Ngôi nhà này nằm trong chương trình tái thiết cuộc sống sau bão lũ do báo Dân trí phát động.

Ngôi nhà dự kiến có tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của nhà nước và xã hội hóa, trong đó, Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính (FSS) - bạn đọc báo Dân trí - đóng góp 100 triệu đồng.

Bạn đọc báo Dân trí giúp một hộ dân ở Đắk Lắk xây nhà mới sau lũ (Video: Trung Thi).

Dự kiến, ngôi nhà sẽ được xây với diện tích hơn 60m2, trong đó đặc biệt chú trọng gia cố phần móng và đổ trụ, đồng thời xây thêm một lầu để khi lũ lớn gia đình có nơi tránh trú.

Chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại, bà Phương cho biết, gia đình có 4 người gồm vợ chồng và 2 con (lớn 13 tuổi, nhỏ 10 tuổi). Hàng ngày, bà làm việc tại một công ty chế biến hạt điều gần nhà để tiện chăm sóc con. Còn chồng làm phụ hồ ở TPHCM, gửi tiền về nuôi con ăn học. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng tạm ổn định.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng hỗ trợ 100 triệu đồng đến vợ chồng bà Phương (Ảnh: Phương Nam).

Trước trận mưa lũ lịch sử tại các tỉnh Nam Trung Bộ, dù chồng đi làm xa, bà Phương vẫn cố gắng kê dọn đồ đạc lên cao khoảng 2m. Tuy nhiên, nước lũ dâng rất nhanh, từ mấp mé sân chỉ trong vài giờ đã cao quá ngực. Trước tình hình nguy hiểm, bà chỉ kịp kéo tay 2 con chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ.

“Từ chiều đến tối 19/11, nước tiếp tục dâng, gần chạm nóc nhà. Ngoài nước lớn, còn có những cơn gió ào ào, tạo sóng đánh mạnh vào tường nhà. Đến khoảng 24h cùng ngày, tôi nghe một tiếng động rất lớn, chạy ra đã thấy căn nhà mà vợ chồng chắt chiu xây dựng bị sập, “mất tích” trong dòng nước lũ đục ngầu”, bà Phương kể.

Khi nước rút, trở về nhà, bà chỉ còn thấy một đống đổ nát, hoang tàn. Toàn bộ vật dụng như tivi, tủ lạnh, quần áo, sách vở… đều bị nước lũ cuốn trôi, phá hỏng, không thể sử dụng.

Ngôi nhà bà Phương bị phá hủy gần như hoàn toàn sau đợt mưa lũ lịch sử (Ảnh: Trung Thi).

“Lũ cuốn trôi tất cả, nhà cửa không còn gì. Đến cả mấy bộ đồ dài của chồng cũng bị nước cuốn mất, giờ ông ấy không còn nổi một cái quần dài để mặc đi đây, đi đó”, bà Phương nói.

Được giúp đỡ 100 triệu đồng, bà Phương thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc và báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình vượt qua thời điểm hết sức khó khăn này.

Ông Phan Văn Tân, Phó Trưởng khu phố Phước Khánh, cho biết gia đình bà Phương thuộc diện khó khăn tại địa phương. Nay nhà bị sập, tài sản thiệt hại gần như toàn bộ, khiến cuộc sống càng thêm chật vật.

Nghi thức động thổ khởi công nhà nhân ái tặng gia đình bà Lê Thị Ngọc Phương (Ảnh: Trung Thi).

Ông Tân cho hay, thời gian qua có nhiều đoàn từ thiện đến hỗ trợ, người dân và khu phố ưu tiên các hộ thiệt hại nặng như gia đình bà Phương. Địa phương đã lập danh sách, trình UBND phường để xem xét hỗ trợ xây dựng lại nhà, giúp gia đình bà sớm ổn định cuộc sống.

Tham dự lễ khởi công, ông Lê Quốc Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa, đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc và báo Dân trí, Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính đã hỗ trợ kinh phí giúp gia đình bà Phương xây nhà mới.

Ông Phú cho biết, địa phương đã xây dựng phương án và sẽ sớm bố trí kinh phí hỗ trợ các hộ bị sập nhà trong đợt mưa lũ, trong đó có gia đình bà Phương, để kịp hoàn thiện nơi ở mới trước Tết Nguyên đán.