Tạm dừng nhiều chuyến tàu Bắc - Nam do hỏng đường ray sau bão Kalmaegi

Ngày 7/11, Công ty CP Vận tải đường sắt thông báo tạm ngừng chạy một số chuyến tàu do ảnh hưởng của bão Kalmaegi khiến đường ray bị hư hỏng qua khu vực hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Theo đó, đơn vị tạm ngừng chạy tàu SE7/SE8 xuất phát từ ga Hà Nội và Sài Gòn trong các ngày 8, 9, 10/11; ngừng chạy tàu SE21/SE22 xuất phát từ ga Đà Nẵng và Sài Gòn trong các ngày 8, 9/11; riêng tàu SE21 xuất phát từ ga Đà Nẵng ngày 10/11 cũng tạm dừng chạy.

Đường ray đoạn qua tỉnh Đắk Lắk hư hỏng do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (Ảnh: ĐSVN).

Ngoài ra, tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội trong các ngày 7, 8, 9/11 sẽ kết thúc hành trình tại ga Đà Nẵng, tạm ngừng chạy đoạn Đà Nẵng - Sài Gòn. Tàu SE4 trong các ngày 7, 8, 9/11 bỏ hành trình đoạn ga Sài Gòn - ga Đà Nẵng, chỉ chạy đoạn ga Đà Nẵng - ga Hà Nội trong các ngày 8, 9, 10/11. Các đôi tàu SE1/SE2 và SE5/SE6 vẫn chạy bình thường trong các ngày 8, 9/11.

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, đã thông báo việc tạm ngừng chạy tàu đến hành khách qua tin nhắn điện thoại, hệ thống Zalo và khuyến nghị khách kiểm tra thông tin trước khi ra ga.

Hành khách có vé các chuyến tàu tạm ngừng chạy được hoàn tiền không mất phí tại các nhà ga, thời gian trả vé tối đa 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé.

Ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ và tổ chức trung chuyển hành khách đoạn từ ga Diêu Trì đến ga Tuy Hòa và ngược lại. Tính đến 16h30 ngày 7/11, đã có 11 đoàn tàu khách với khoảng 1.600 hành khách được chuyển tải qua đoạn này. Hành khách được phục vụ miễn phí bữa tối ngày 6/11 và bữa sáng, trưa ngày 7/11.