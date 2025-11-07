Mỹ nhân khiến ông Nawat nổi nóng và làm bùng nổ ồn ào tại Hoa hậu Hoàn vũ

Căng thẳng bùng nổ tại lễ trao sash

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bắt đầu từ ngày 2/11, nhưng chỉ ít ngày sau, loạt tranh cãi đã khiến hình ảnh của đấu trường sắc đẹp danh giá này bị ảnh hưởng.

Đỉnh điểm là vụ to tiếng giữa Fátima Bosch và ông Nawat tại lễ trao sash (dải băng ghi tên quốc gia) vào ngày 4/11. Theo tờ US Today, ông Nawat được cho là nặng lời với người đẹp Mexico khi cô từ chối tham gia một buổi chụp hình cho nhà tài trợ.

Fátima Bosch là đại diện của Mexico tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Nam doanh nhân Thái Lan bị cáo buộc dùng lời lẽ miệt thị trước khi Fátima Bosch đứng lên rời khỏi hội trường. Ngay sau đó, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ và một số thí sinh khác cũng bỏ ra ngoài, khiến sự kiện phải dừng giữa chừng.

Phát biểu sau vụ việc, Fátima Bosch khẳng định cô không hối tiếc khi lên tiếng. “Tôi đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi có mục đích và tôi có nhiều điều muốn chia sẻ. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 và tôi không phải là một con búp bê chỉ biết chưng diện, làm đẹp và thay đồ theo ý người khác. Tôi tham dự cuộc thi để nói lên suy nghĩ của mọi phụ nữ trên thế giới, những người đang đấu tranh vì mục tiêu của riêng mình”, cô nói.

Làn sóng ủng hộ người đẹp Mexico

Ngay sau vụ việc, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) ra thông cáo khiển trách ông Nawat, cho rằng hành động của ông “coi thường giá trị của phụ nữ”.

Chủ tịch của MUO nhấn mạnh: “Những lời nói của ông Nawat mang tính xúc phạm, thiếu tôn trọng và đi ngược hoàn toàn với sứ mệnh của chúng tôi - tôn vinh, bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ”.

Fátima Bosch lên tiếng chỉ trích hành động của ông Nawat (Ảnh: Instagram).

Vụ việc giữa ông Nawat Itsaragrisil và người đẹp Fátima Bosch không chỉ gây chấn động trong nội bộ cuộc thi, mà còn thu hút sự quan tâm từ giới giải trí và thời trang quốc tế.

Hàng loạt kênh truyền thông quốc tế như People, New York Post, Hola Magazine, Kursiv Media... đều đồng loạt đưa tin và chỉ trích hành vi phản cảm của ông Nawat.

Siêu mẫu Naomi Campbell để lại bình luận đầy ẩn ý: “Tất cả các bạn đã giữ trọn phẩm giá của mình, còn người kia đang tự chôn vùi danh tiếng”.

Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palacios (người Nicaragua) cũng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ: “Từ khi cuộc thi năm nay bắt đầu, ngày nào chúng tôi cũng thức dậy với những điều bất ngờ. Hoa hậu Hoàn vũ vốn là nơi tôn vinh tiếng nói, tài năng và sức ảnh hưởng của phụ nữ - những cô gái tin tưởng vào khả năng thay đổi xã hội”.

Cô lên án hành động làm nhục thí sinh công khai của ông Nawat, cho rằng đó là việc không thể chấp nhận được: “Các thí sinh không chỉ là người dự thi, mà còn là những người phụ nữ đang đại diện cho đất nước, ước mơ và bản sắc riêng của họ”.

Người đẹp Mexico đang nhận được sự ủng hộ của truyền thông, giới người đẹp quốc tế (Ảnh: MU).

Hoa hậu Mỹ 2023 Noelia Voigt cũng thể hiện sự đồng tình: “Tôi hoàn toàn ủng hộ tất cả những phụ nữ dũng cảm đã đứng lên rời khỏi buổi lễ trao sash để phản đối cách đối xử không thể chấp nhận tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan”.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Kjær Theilvig viết trên mạng xã hội: “Đứng lên vì bản thân không phải điều dễ dàng, nhưng đó là hành động quan trọng để bảo vệ giá trị và thể hiện sức mạnh của cá nhân. Khi bạn đủ dũng cảm, tiếng nói của bạn sẽ đủ lớn để được lắng nghe”.

Trước làn sóng chỉ trích, ông Nawat Itsaragrisil đã lên tiếng xin lỗi, cho rằng sự việc xuất phát từ bất đồng ngôn ngữ. “Nếu ai đó cảm thấy tổn thương hay không thoải mái, tôi xin lỗi chân thành. Mọi thứ có thể là sự hiểu lầm”, ông nói.

Fátima Bosch là gương mặt được đánh giá cao tại mùa giải năm nay (Ảnh: News).

Với tư cách Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) - đơn vị đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - ông Nawat khẳng định sẽ đảm bảo một mùa giải an toàn, công bằng và tôn trọng mọi thí sinh.

Fátima Bosch (SN 2000) là người mẫu và nhà thiết kế thời trang tại Mexico. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 vào tháng 9. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana, chuyên ngành Thiết kế thời trang và may mặc.

Sở hữu chiều cao 1,74m và gương mặt đẹp, Fátima được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh của mùa giải. Chuyên trang Missosology dự đoán cô lọt top 20 cuộc thi năm nay.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan với 122 thí sinh đến từ khắp thế giới. Đại diện Việt Nam là người đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 21/11.