Đoàn đại lý Bestune Việt Nam thăm và làm việc tại trụ sở FAW Trung Quốc

Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa Bestune Việt Nam và FAW, hướng tới tăng cường hiểu biết, kết nối và mở rộng định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

FAW - Tập đoàn mẹ của thương hiệu Bestune

Thành lập năm 1953, FAW là một trong những tập đoàn ô tô quốc doanh đầu tiên của Trung Quốc, hiện nằm trong nhóm những nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước này. FAW sở hữu các thương hiệu Hongqi, Bestune và Jiefang, đồng thời hợp tác chiến lược với nhiều hãng quốc tế như Audi, Toyota, Mazda và Volkswagen.

Trong hệ sinh thái của FAW, Bestune là thương hiệu hướng đến khách hàng trẻ và hiện đại, tập trung vào thiết kế tinh giản, công nghệ thông minh và trải nghiệm lái thân thiện.

Bestune được định vị là một trong những mũi nhọn trong chiến lược toàn cầu hóa của FAW, với các dòng sản phẩm trải dài từ xe động cơ đốt trong đến xe điện thông minh.

Bestune Việt Nam thăm và củng cố hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn FAW tại Trung Quốc (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Thảo luận định hướng phát triển Bestune tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại lý Bestune Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo FAW về chiến lược phát triển thương hiệu Bestune tại Việt Nam giai đoạn 2025-2027. Các nội dung trọng tâm bao gồm kế hoạch sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ hậu mãi và nâng cao trải nghiệm khách hàng theo chuẩn Bestune toàn cầu.

Đại diện FAW đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của khu vực Đông Nam Á, có tốc độ tăng trưởng xe du lịch cao và xu hướng chuyển dịch mạnh sang xe điện. Theo FAW, Bestune Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng hình ảnh thương hiệu và phát triển mạng lưới phân phối tại khu vực này.

Ông Wilson Sun, đại diện lãnh đạo FAW, cho biết: “Việt Nam là thị trường năng động với nền kinh tế tăng trưởng nhanh và người tiêu dùng trẻ yêu thích công nghệ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Bestune mở rộng và khẳng định vị thế tại Đông Nam Á”.

Buổi làm việc giữa đại diện Bestune Việt Nam và lãnh đạo FAW nhằm tăng cường hợp tác chiến lược tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Tìm hiểu mô hình vận hành và chiến lược toàn cầu của Bestune

Đoàn đại lý Bestune Việt Nam đã tham quan trụ sở chính và trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) của FAW tại thành phố Trường Xuân, nơi tập trung hàng nghìn kỹ sư và chuyên gia phát triển công nghệ.

Tại đây, đoàn được giới thiệu quy trình sản xuất, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ hiện đại trên các dòng xe Bestune mới, trong đó nổi bật là nền tảng xe điện thông minh, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và giải pháp kết nối toàn diện giữa người - xe - công nghệ.

Đại diện Bestune Nam Định chia sẻ: “Chuyến thăm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tầm vóc, năng lực và định hướng công nghệ của FAW và Bestune. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thương hiệu Bestune tại Việt Nam, nhất là trong phân khúc xe điện đô thị - nơi nhu cầu đang tăng mạnh".

Đại lý Bestune Việt Nam khám phá tầm vóc FAW và định hướng sản phẩm quốc tế của thương hiệu Bestune (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Củng cố hợp tác, hướng tới phát triển bền vững

Theo đại diện Bestune Việt Nam, chuyến công tác là hoạt động quan trọng nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên, đồng thời khẳng định cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt các sản phẩm chất lượng, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và trải nghiệm đồng nhất theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Song song với việc mở rộng hệ thống đại lý, Bestune Việt Nam đang tập trung đầu tư vào đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn hóa quy trình dịch vụ.

Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái Bestune đồng bộ từ sản phẩm, bảo dưỡng đến trải nghiệm người dùng, qua đó nâng cao niềm tin của khách hàng với thương hiệu.

Chuyến thăm trụ sở FAW kết thúc tốt đẹp, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển của Bestune tại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Với nền tảng vững chắc từ tập đoàn FAW và định hướng chiến lược rõ ràng, Bestune Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu xe nổi bật trong phân khúc xe xanh, xe điện đô thị tại thị trường Việt Nam.