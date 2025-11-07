Nam sinh lớp 9 tử vong sau khi bị đánh bằng mũ bảo hiểm

Ngày 7/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 9 bị đánh vào đầu dẫn tới tử vong.

Vụ việc đã được chính quyền xã báo cáo đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo này, vào khoảng 11h25 ngày 24/9, sau giờ tan học, nhóm của nam sinh N.K.M. (lớp 9, Trường THCS Minh Lạc) xảy ra xô xát với em L.V.P. (học lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên).

Khi ấy, em M. bị nam sinh P. dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu gây chấn thương sọ não. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và điều trị cho đến ngày 8/10. Do sốt cao, từ ngày 9/10, em M. được gia đình chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị nhưng tử vong sau đó.

Hiện, gia đình đã đưa thi thể nam sinh về quê tổ chức tang lễ, an táng.