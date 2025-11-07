Bà Huỳnh Thị Hằng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Ngày 7/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 346 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Đại hội hiệp thương 117 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I có 10 người, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng 9 phó chủ tịch.

Tại Đại hội lần này, một trong những nhiệm vụ đột phá được xác định là động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua với phương châm: "Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật".

Ông Hoàng Công Thủy cũng yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chủ động đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh; phối hợp giám sát các hoạt động của chính quyền, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công khai, minh bạch.

Tỉnh Đồng Nai có gần 4,5 triệu người, với 25 tổ chức tôn giáo được công nhận; thành phần dân tộc đa dạng. Toàn tỉnh có trên 195.000 hội viên Hội Nông dân, khoảng 720.000 đoàn viên Công đoàn, hơn 400.000 đoàn viên Đoàn Thanh niên, gần 800.000 hội viên Hội Phụ nữ và khoảng 59.000 hội viên Hội Cựu chiến binh.