Đột phá đào tạo nhân lực để phát triển kinh tế

Đó là khẳng định của ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, tại Hội thảo Khoa học “Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/11.

Hình thành hệ sinh thái phát triển nhân lực

Đề án đóng vai trò cầu nối giữa quy hoạch KT-XH, chiến lược chuyển đổi số, và các chương trình phát triển ngành, lĩnh vực trọng điểm, tạo động lực để Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển vùng Trung du – miền núi phía Bắc.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường, mục tiêu khi xây dựng Đề án là đổi mới, tạo sự khác biệt, hiện đại, đồng thời đi vào cụ thể, tiếp thu các ưu điểm của các địa phương cũng như trên thế giới để xây dựng hướng phát triển phù hợp cho phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ nêu các mục tiêu của Đề án (Ảnh: Thanh Nhung).

Hiện Phú Thọ có cơ cấu dân số trẻ, đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, lực lượng lao động chiếm trên 60% dân số, phân bố không đồng đều giữa khu vực đô thị và nông thôn.

“Việc triển khai đồng bộ các mục tiêu đề ra sẽ hình thành hệ sinh thái phát triển nhân lực tỉnh của Phú Thọ, trong đó lao động việc làm là nền tảng, nhân lực cao của tỉnh là đột phá chiến lược. Từ đó, bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao vị thế cạnh tranh mới cho tỉnh”, ông Trần Việt Cường nhấn mạnh.

Tỉnh cũng xác định các ngành nghề trọng điểm, có 5 lĩnh vực mũi nhọn để đào tạo theo mục tiêu Nghị quyết 71 đề ra.

Một thách thức không nhỏ trong xây dựng đề án phát triển nhân lực cho giai đoạn tới (2025-2030), theo Giám đốc Sở Nội vụ, đó sau khi sáp nhập, mô hình kinh tế - lao động của 3 tỉnh sáp nhập (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) mặc dù sự hợp nhất tạo nên một cấu trúc bổ sung – tương hỗ rất đặc biệt, tuy nhiên lại khác nhau khá rõ.

“Khi hợp nhất, khó khăn nhất là lĩnh vực lao động. Ba tỉnh có 3 đặc điểm khác hẳn nhau về chất lượng nguồn nhân lực, trong đó tỉnh Hòa Bình (cũ) có khác biệt lớn cả về chất lượng, và ngay cả chính sách về lao động, vay vốn, dữ liệu đánh giá lao động cũng khác nhau. Vì thế để xây dựng một đề án đòi hỏi liên thông dữ liệu từ thống kê, đánh giá… có những khó khăn”, ông Cường nói, vì thế vừa làm vừa rà soát, sàng lọc, làm sạch dữ liễu từng bước một, chưa kể phải tiến hành xây dựng Đề án trong thời gian gấp gáp, rất ngắn có 4 tháng trong bối cảnh sáp nhập, nhân lực đang mỏng, thiếu, dồn nhiều việc…

Đánh giá cao việc xây dựng đề án nằm trong tổng thể chung của đất nước, ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) nhìn nhận, về ưu điểm, tư duy chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn tới của tỉnh Phú Thọ được nêu khá rõ ràng, dựa trên các chỉ thị, thế mạnh từng vùng; đổi mới sáng tạo về nhân lực, hoàn toàn phù hợp chiến lược chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Thanh Nhung).

Tuy nhiên, theo ông Long, trong đề án dường như chỉ đề cập yêu cầu việc làm ở lao động, quan hệ lao động, còn nhân lực khu vực công chưa được đề cập. Đồng thời, Cục Phó Cục Việc làm cũng lưu ý, Đề án đề xuất thành lập điều phối nhân lực, việc này chỉ nên giao 1 đầu mối để thống nhất, tránh tình trạng mỗi Sở lại có 1 đầu mối, lại điều phối gây manh mún, không tập trung.

Phát triển nguồn nhân lực: Khâu đột phá chiến lược

Đối với tỉnh Phú Thọ - trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc - việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển KTXH đến năm 2030 định hướng 2045 của tỉnh không chỉ là yêu cầu khách quan thời kỳ mới, mà còn là khâu đột phá chiến lược để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế tri thức, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính và hình thành mô hình phát triển vùng mới, tỉnh có khoảng 4 triệu dân, trong đó lực lượng lao động hơn 2,3 triệu người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp công nghệ cao, nổi bật ở các lĩnh vực mũi nhọn như điện tử, bán dẫn, tự động hóa, logistics, du lịch – dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh. Đây là cơ hội, vừa là thách thức khi thị trường lao động chuyển từ lợi thế “giá rẻ” sang cạnh tranh về kỹ năng và năng suất.

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Thanh Nhung).

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường, việc xây dựng Đề án này là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển con người, phát huy lợi thế vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh Phú Thọ bứt phá hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Đề án được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh Phú Thọ về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. Đề án nhằm đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực, phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Từ đó, từng bước xây dựng và vận hành “Bộ chuẩn nhân lực mở” bảo đảm chuẩn hóa năng lực trên toàn bộ lực lượng lao động, phủ đều mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề và vùng miền. Hình thành “Hệ sinh thái dữ liệu nhân lực và việc làm số của tỉnh” làm hạ tầng cốt lõi cho điều hành, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực địa phương, đồng thời kết nối và tích hợp trực tiếp với “cơ sở dữ liệu người lao động quốc gia” do Bộ Nội vụ thực hiện.

Khi triển khai đầy đủ, Đề án mang lại hiệu quả thiết thực: nâng cao năng suất lao động; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó 45% có bằng cấp, chứng chỉ. Song song, tạo việc làm bền vững cho 2,4 triệu lao động; xây dựng nền tảng dữ liệu nhân lực số hóa toàn tỉnh – đồng bộ với CSDL quốc gia.

Thanh Nhung