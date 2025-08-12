Chạy ăn từng bữa, mẹ phải trả góp để mua “tấm vé an toàn” cho con

Con gái chị Nguyễn Thị Kim Hòa (45 tuổi), trú tại thôn 2, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk năm nay lên lớp 7. Là mẹ đơn thân, lại mang trong người bệnh bướu giáp nhưng chị vẫn phải gắng gượng làm công việc bốc vác keo lá tràm với thu nhập chỉ hơn 200.000 đồng/ngày để lo cho mẹ già, con gái và cháu ngoại.

“Công việc làm mướn bấp bênh lắm, ngày có việc, ngày không. Ngoài tiền thuốc cho bản thân, tôi còn phải lo cho mẹ già bị biến chứng tiểu đường, rồi cả tiền học hành của con và cháu, nên gia đình lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Chính vì khó khăn như vậy mà tôi không xoay nổi gần 900.000 đồng để mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho con”, chị Hòa chia sẻ.

Một góc xã Xuân Lãnh, nơi đây dân cư sống thưa thớt, chủ yếu mưu sinh bằng nghề trồng trọt, lao động chân tay (Ảnh: Trung Thi).

Chị tâm sự, dẫu biết nếu không có thẻ BHYT, khi con ốm đau sẽ tốn kém rất nhiều tiền chữa trị, nằm viện, nhưng với mức giá thẻ tương đương hơn 4 ngày công lao động, chị đành lực bất tòng tâm. Vì vậy mà năm học vừa qua, con gái chị cũng không có thẻ BHYT, phó mặc sức khỏe cho sự may rủi.

Trong năm học 2024-2025, chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (36 tuổi, trú tại thôn 3, xã Xuân Lãnh) chỉ có thể đóng thẻ BHYT kỳ hạn 6 tháng cho con gái học lớp 1 bằng hình thức trả góp, còn các thành viên khác trong gia đình đều không tham gia.

“Gia đình không có tiền nên tôi nhờ giáo viên chủ nhiệm cho mượn trước tiền đóng BHYT 6 tháng, rồi trả góp dần cho cô. Ba tháng cuối năm học và cả dịp hè, cháu không tham gia BHYT”, chị Trang cho hay.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Trang cho biết vợ chồng đều làm thuê, thu nhập bấp bênh nhưng phải gồng gánh nuôi 5 miệng ăn gồm 3 người con (2 con lớn đã nghỉ học), mẹ ruột và mẹ chồng. Trong đó, mẹ chồng đang nằm liệt giường.

Cũng theo chị Trang, gia đình không có ruộng đất, nương rẫy nên việc làm thuê chỉ đủ ăn. Nhiều lúc trong nhà có người đau ốm phải vay mượn tứ phía, nên việc chi gần 900.000 để mua 1 thẻ BHYT không phải là điều dễ dàng đối với gia đình chị.

Con gái chị Hòa (ở giữa) chưa tham gia Bảo hiểm y tế, ngồi hai bên là mẹ chị Hòa và cháu ngoại (Ảnh: Trung Thi).

Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Đa Lộc, xác nhận có cho con của chị Trang mượn tiền để đóng BHYT trong 6 tháng.

“Thấy cháu chưa có BHYT, tôi cũng lo nếu lỡ ốm đau thì khổ. Vận động gia đình đóng nhưng họ bảo không có tiền, nên tôi cho mượn gần 500.000 đồng để đóng 6 tháng. Sau đó, Trang đến lớp, mỗi lần trả dần một ít tiền mượn đóng BHYT cho con”, cô Hạnh chia sẻ.

Theo ông Thái Văn Lành, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội (phụ trách giáo dục) xã Xuân Lãnh, địa phương thuộc vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn.

Ông Lành cho hay phần lớn bà con nơi đây sống nhờ vào công việc làm thuê, làm mướn, thu nhập không ổn định. Vì vậy, với nhiều gia đình, việc mua thẻ BHYT cho con là điều xa xỉ, dù ai cũng biết đây là “tấm vé an toàn” khi trẻ chẳng may đau ốm.

Chị Trang và con gái chuẩn bị vào học lớp 2 (Ảnh: Trung Thi).

Thống kê sơ bộ cho thấy, hiện toàn xã còn 24 học sinh chưa có thẻ BHYT, dù nhà trường và chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, tuyên truyền đến từng hộ gia đình.

Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh, cho biết ngoài 24 học sinh chưa có BHYT, vẫn còn nhiều em khác tuy gia cảnh khó khăn nhưng gia đình đã cố gắng vay mượn để đóng cho con. Vì vậy, địa phương mong nhận được sự chung tay từ bạn đọc Dân trí để hỗ trợ thẻ BHYT cho học sinh khó khăn.

“Sự sẻ chia của cộng đồng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các phụ huynh khó khăn trong dịp đầu năm học mới”, ông Huy nói.