Danh sách 50 nhà giáo ở TPHCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025

Một tiết dạy của cô giáo Hồ Thị Ái Châu, giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM - một trong 50 giáo viên đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Năm nay, Giải thưởng này sẽ được trao tặng cho 50 nhà giáo tiêu biểu, theo danh sách được công bố ngày 7/11.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Sở thực hiện xét chọn và trao giải cho nhà giáo tiêu biểu của 3 khu vực TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập.

Mỗi cá nhân được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản sẽ nhận bằng khen của UBND TPHCM. Giải thưởng chỉ được trao một lần trong quá trình công tác.

Theo danh sách, ở khu vực 1 (TPHCM cũ) có 38 nhà giáo tiêu biểu, khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có 12 nhà giáo tiêu biểu được nhận giải thưởng dịp này.

Năm 2025, Giải nhận 227 hồ sơ đề cử, trong đó bậc mầm non 48 hồ sơ, tiểu học 57, THCS 63, THPT 35 và hệ GDTX cùng phòng Văn hoá - Xã hội là 24 hồ sơ.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào chiều 19/11.

Danh sách 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản gồm: