"Đúng lúc nhà vừa hết gạo thì được bạn đọc Dân trí hỗ trợ"

Ngày 13/10, đoàn công tác của báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng tổ chức trao tặng gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm, đại diện báo Dân trí đã trao tặng 6 tấn gạo (tương đương 93 triệu đồng) tới các hộ dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa An, do ảnh hưởng của 2 cơn bão số 10 và số 11, toàn xã có 1.531 hộ bị thiệt hại. Uớc tính, thiệt hại về tài sản (các loại máy móc nông nghiệp, tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe máy…), cây ăn quả và hoa màu khoảng 40 tỷ đồng.

Mưa bão cũng gây ngập sâu nhiều nơi ở tỉnh Cao Bằng. Riêng địa bàn xã Hòa An có 650 nhà bị ngập, với 2.000 nhân khẩu, trong đó có 100 người già và 600 trẻ em.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin người dân Cao Bằng nói chung và xã Hòa An nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, báo Dân trí đã quyết định trích kinh phí từ Chương trình Nhân ái để kịp thời hỗ trợ người dân.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ, 10kg gạo tuy giá trị về vật chất không nhiều, nhưng là sự sẻ chia, nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành, sẻ chia với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua.

Trong chuyến công tác, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn và đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng gạo tới người dân tại 4 xóm: Mã Quan, xóm 6 Bế Triều, Nà Tẻng, Thái Cường - những địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ.

Ông Luân Chiến Công, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An, xúc động cảm ơn tình cảm mà báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã luôn hướng về người dân tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là xã Hòa An trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

"Ngay khi nhận được thông tin từ chính quyền xã, lãnh đạo báo Dân trí đã lập tức hỏi thăm xã đang gặp khó khăn gì và cần hỗ trợ ra sao để kịp thời giúp đỡ. Ngoài việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thời gian qua, báo Dân trí và bạn đọc còn chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp bà con có được ngôi nhà kiên cố, an toàn. Đó là những nghĩa cử mà người dân Cao Bằng không bao giờ quên", Bí thư Đảng ủy xã Hòa An chia sẻ.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn thay mặt bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm trao tặng gạo tới người dân vùng lũ xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Bà Vy Thị Đóa, 75 tuổi, ở xóm Nà Tẻng xúc động khi nhà vừa hết gạo thì nhận được gạo bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ.

"Chỉ trong 10 ngày, chúng tôi phải đối mặt với 2 cơn bão. Bão số 10 thì gia đình tôi chạy lên gác ở, đến cơn bão số 11 thì phải sơ tán đến ủy ban xã suốt 2 ngày. 75 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi phải bỏ nhà đi tránh lũ, nước dâng cao chưa từng có.

Lần này, nước lũ cuốn trôi hết gia súc, gia cầm, toàn bộ hoa màu bị nhấn chìm. Khi nước rút, nhà cửa tan hoang. Mấy ngày trước được con cho gạo, nay vừa hết thì nhận được gạo của bạn đọc Dân trí. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn!", bà Đóa nghẹn ngào.

Người dân địa phương cho biết, đây là trận lũ lịch sử kể từ năm 1986 đến nay. Nước dâng nhanh trong đêm khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, buộc phải "bỏ của chạy lấy người".

"Nước ngập đến cả bàn thờ, chưa bao giờ tôi thấy lũ lớn thế. Lũ về trong đêm, chúng tôi chỉ kịp chạy người, còn của cải thì trôi sạch", bà Lý Thị Diệp (63 tuổi, xóm 6 Bế Triều, xã Hòa An) nghẹn ngào kể.

Người dân ai nấy đều xúc động khi nhận gạo hỗ trợ. Phía trước, với bà con vùng lũ vẫn còn nhiều nỗi lo và gian nan phải vượt qua.