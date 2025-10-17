Nước lũ vừa rút, nhiều con đường ở xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) vẫn lầy lội bùn đất. Ngày 17/10, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí dẫn đầu đoàn công tác, mang những phần quà do bạn đọc hỗ trợ tới người dân và các trường học tại địa phương.

Báo Dân trí trao 200 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Bắc Ninh (Video: Hương Hồng).

Tham gia chương trình trao hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ còn có đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo xã Bố Hạ, đại diện các trường học và đông đảo người dân địa phương.

Tổng kinh phí hỗ trợ người dân xã Bố Hạ là 200 triệu đồng, được trích từ Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, do Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành ủng hộ qua mã số 250504. Nguồn kinh phí này góp phần giúp các hộ dân và trường học bị thiệt hại nặng nề sớm khắc phục hậu quả bão lũ.

Đến thăm hỏi, động viên người dân, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đã bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia trước những mất mát, thiệt hại do thiên tai gây ra tại địa bàn Bắc Ninh.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết: “Báo Dân trí luôn đồng hành cùng bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong thiên tai, hoạn nạn.

Xin cảm ơn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh và chính quyền xã Bố Hạ đã phối hợp, đồng hành cùng Dân trí mang yêu thương đến với bà con và các em học sinh nơi đây. Chúng tôi hy vọng, những món quà hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con cùng các em học sinh vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên”.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân xã Bố Hạ chịu thiệt hại nặng nề. Đau xót nhất là hoàn cảnh bà Hoàng Thị Thắm (thôn Bo Chợ) vì không những mất chồng mà ngôi nhà đang ở cũng bị lũ cuốn trôi. Giữa đau thương, bà Thắm và người thân đội mưa làm tang lễ cho chồng, giờ cả gia đình phải sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Trước tình cảnh éo le của gia đình, thay mặt bạn đọc, báo Dân trí hỗ trợ 80 triệu đồng và phối hợp cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng bà Thắm.

Tại đây, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bố Hạ đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Hằng khắc phục hậu quả sau lũ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ thêm 5 triệu đồng, cùng các nhà hảo tâm địa phương đóng góp 114,5 triệu đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia nghĩa tình.

Nhận được sự quan tâm của cộng đồng, góa phụ nghèo khó bật khóc: “Nếu không có các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương thì những ngày sắp tới, mẹ con, bà cháu tôi chẳng biết ăn ngủ ở đâu. Lúc này, tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã đến với gia đình tôi”.

Ngay trong sáng 17/10, báo Dân trí cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh và chính quyền địa phương đã khởi công ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình Thắm.

Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh xúc động chia sẻ: “Đây là ngôi nhà Nhân ái đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh, được khởi công sau thiên tai do hoàn lưu bão số 11 gây ra. Sự kiện này không chỉ là xây một ngôi nhà giúp người yếu thế có chỗ che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự hồi sinh”.

Trong ngày, đoàn công tác đã tới thăm và trao 5 triệu đồng hỗ trợ các gia đình: Ông Nguyễn Văn Kỳ (thôn Đông Kênh), bị sập nhà; bà Nguyễn Thị Liên (thôn Xuân Lan), có chồng tử vong trong lũ.

“Nhà tôi giờ chẳng còn gì, lũ cuốn sạch đi mọi thứ. Hôm nay, được đoàn đến thăm, tôi thấy như có người thân ở xa về, ấm lòng lắm!”, trong ánh mắt ông Kỳ là nỗi mất mát xen lẫn niềm xúc động.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện UBND xã Bố Hạ trao quà hỗ trợ cho các hoàn cảnh.

Chia sẻ với những khó khăn của thầy và trò các nhà trường trên địa bàn xã Bố Hạ, báo Dân trí đã hỗ trợ một phần kinh phí để các trường sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Đoàn công tác đã trao 40 triệu đồng tới Trường Mầm non Đông Sơn để nhà trường mua 10 tủ đựng đồ dùng cho học sinh. Trường Tiểu học Đông Sơn và Trường THCS Đông Sơn, mỗi trường được hỗ trợ 35 triệu đồng để trang bị tivi và máy in phục vụ giảng dạy.

Sau cơn lũ dữ, Trường Tiểu học Đông Sơn (xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) chịu rất nhiều thiệt hại, ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Giáp Chiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn xúc động nói: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cùng các nhà hảo tâm đã giúp thầy trò nhà trường vơi bớt khó khăn.

Sau mưa lũ, trường lớp ngổn ngang, nhiều thiết bị hư hỏng. Khoản hỗ trợ này phần nào giúp chúng tôi có điều kiện khôi phục cơ sở vật chất, để các em học sinh sớm trở lại học tập bình thường. Với nhà trường, đây là món quà quý giá, nguồn động viên để vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục sự nghiệp gieo chữ”.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Chí Hiếu (đứng thứ ba từ phải qua), Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ xúc động gửi lời cảm ơn:

“Sự hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc là nguồn động viên lớn lao đối với người dân địa phương. Trong hoạn nạn, chúng tôi càng thấy trân quý nghĩa tình lá lành đùm lá rách”.

Trước khi rời Bắc Ninh, đoàn công tác thăm lại những nơi từng bị ngập sâu trong cơn lũ. Dù bùn đất vẫn còn vương trên các ngọn cây, nhưng ánh nắng vàng như mật ong đã trải khắp các con đường… Những ánh mắt, gương mặt người dân nơi đây cũng ánh lên niềm tin vào sự sẻ chia và nghị lực kiên cường, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống.