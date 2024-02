Giáp Thìn 2024 - Năm của con Rồng cháu Tiên

Năm 2024 là năm Giáp Thìn, Năm con rồng. Trong văn hóa của người Việt Nam, rồng là một linh vật tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, sự cao quý và may mắn. Rồng cũng là một biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Nam, gắn liền với truyền thuyết về Lạc Long Quân, Âu Cơ và Con rồng, Cháu tiên.

Năm Giáp Thìn 2024 vì vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người Việt Nam. Đây là năm mang lại nhiều niềm tin và hy vọng cho dân tộc chúng ta. Đây cũng là năm của sự phát triển, thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc.

Về mặt tinh thần, Năm Rồng mang lại niềm tin và hy vọng cho người dân Việt Nam. Sau một năm 2023 đầy khó khăn và thách thức, năm Rồng là năm của sự khởi đầu mới, của những cơ hội mới. Năm Rồng cũng là năm để người dân Việt Nam cùng nhau đoàn kết, chung sức xây dựng đất nước.

Linh vật rồng nặng 500kg tại phố núi Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh)

Về mặt kinh tế, Năm Rồng được dự báo là một năm phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Nhiều lĩnh vực sẽ có những bước tiến đột phá, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2024. Đây là mức tăng trưởng cao hơn so với mức trung bình của thế giới. Sự tăng trưởng kinh tế sẽ góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân.

Những lợi ích kinh tế mà quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới sẽ được củng cố và tăng cường trong Năm Rồng này.

Trước hết, hội nhập giúp chúng ta mở rộng thị trường xuất khẩu. Việt Nam đã ký kết và tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 15 FTA đã có hiệu lực. Với việc tham gia các FTA, Việt Nam có cơ hội tiếp cận các thị trường lớn trên thế giới với thuế suất ưu đãi. Điều này giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Theo dự báo của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt 377 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2023. Đây là mức tăng trưởng cao hơn so với mức trung bình của thế giới.

Thứ hai, hội nhập giúp chúng ta thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Với môi trường kinh doanh ổn định, chính sách ưu đãi hấp dẫn, Việt Nam sẽ thu hút được lượng FDI lớn trong năm 2024. Điều này góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, FDI đổ vào Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt 38 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2023. Đây cũng là mức tăng trưởng cao hơn so với mức trung bình của thế giới.

Thứ ba, hội nhập giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với công nghệ mới, kỹ năng quản lý hiện đại, tiêu chuẩn sản phẩm cao của các nước trên thế giới. Điều này giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Về mặt xã hội, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao của Việt Nam đang dần được khôi phục và sẽ được đẩy mạnh trong Năm Rồng 2024. Điều này sẽ giúp người dân có thêm nhiều cơ hội giao lưu, gắn kết và chia sẻ niềm vui.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, bền vững. Điều này sẽ góp phần tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê về kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 54,3% năm 2016 xuống còn 2,9% năm 2022. Theo báo cáo này, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia năm 2022 là 2,9%, giảm 2,93% so với năm 2021. Tỷ lệ nghèo đa chiều tiếp tục giảm xuống còn 2,7% trong năm 2023. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 23,5% năm 2016 xuống còn 10,1% năm 2022. Trong năm 2023, Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 9,7%.

Với bối cảnh vĩ mô có nhiều thuận lợi như vây, thì những cơ hội cụ thể mà người dân Việt Nam có thể tận dụng trong năm rồng 2024 là gì?

Phải chăng, trước hết đó là cơ hội việc làm. Với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp sẽ tăng cao. Đây là cơ hội cho những người đang tìm kiếm việc làm hoặc muốn thay đổi công việc. Theo dự báo của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu lao động năm 2024 ở Việt Nam sẽ đạt khoảng 22 triệu lao động. Các ngành nghề được dự báo có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động trong năm 2024 bao gồm: Công nghiệp - xây dựng có nhu cầu tuyển dụng khoảng 12,2 triệu lao động, chiếm tỷ lệ 55,9% nhu cầu lao động chung; Thương mại - dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 7,5 triệu lao động, chiếm tỷ lệ 34,0% nhu cầu lao động chung; Nông lâm thủy sản có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2,3 triệu lao động, chiếm tỷ lệ 10,1% nhu cầu lao động chung.

Thứ hai là cơ hội kinh doanh. Nhờ hội nhập sâu rộng với thế giới, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị trường và hợp tác với các đối tác nước ngoài. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như đã nói ở trên, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2024. Sự tăng trưởng kinh tế này sẽ tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được dự báo tiếp tục là ngành dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế, với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 8,5%. Ngành này bao gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp điện tử, ô tô, dệt may, da giày...

Ngành thương mại, dịch vụ được dự báo tăng trưởng với tốc độ 7,0%. Ngành này bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, du lịch, logistics... Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản được dự báo tăng trưởng với tốc độ 3,5%. Ngành này bao gồm nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thủy sản…

Thứ ba là cơ hội học tập. Việt Nam đang nỗ lực đổi mới giáo dục, tạo ra nhiều cơ hội học tập cho mọi người. Đây là cơ hội cho những người muốn nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp. Số lượng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 2.500 trường, tăng 10% so với năm 2023.

Số lượng sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp dự kiến sẽ đạt khoảng 5,5 triệu người, tăng 8% so với năm 2023. Số lượng sinh viên đi du học dự kiến sẽ đạt khoảng 80.000 người, tăng 15% so với năm 2023. Cụ thể, theo dự báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024, Việt Nam sẽ có thêm khoảng 100 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp mới. Số lượng sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 400.000 người. Số lượng sinh viên đi du học dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 12.000 người.

Thứ tư là cơ hội tham gia các hoạt động xã hội. Việt Nam đang là một quốc gia năng động và hội nhập. Đây là cơ hội cho những người muốn tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao và các tổ chức phi chính phủ. Trong năm 2024, số lượng tình nguyện viên ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 5 triệu người, tăng 8% so với năm 2023. Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (NVC), năm 2024, Việt Nam sẽ có thêm khoảng 5.000 tổ chức NGO mới. Số lượng tình nguyện viên dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 400.000 người.

Sự gia tăng về số lượng tổ chức NGO và tình nguyện viên cho thấy Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến các hoạt động xã hội. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội tham gia các hoạt động xã hội cho người dân Việt Nam, giúp họ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Tóm lại, mặc dù những thách thức vẫn còn rất nhiều ở phía trước, năm 2024 đang mở ra đầy hứa hẹn cho đất nước và người dân Việt Nam. Điều này suy cho cùng cũng hợp lẽ tự nhiên và hoàn toàn dễ hiểu: Năm Rồng thì luôn hanh thông cho Con rồng, Cháu tiên!

Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!