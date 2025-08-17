Bé trai 12 tuổi đạp xe đi lạc hơn 50km từ Bắc Ninh lên Hà Nội

Chiều 17/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 và Công an phường Phúc Lợi vừa giúp đỡ một bé trai 12 tuổi đi lạc, trở về nhà an toàn.

Sáng cùng ngày, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 và Công an phường Phúc Lợi do Thiếu tá Đặng Tuấn Long (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5) làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1B. Khi tuần lưu qua nút giao quốc lộ 1B với quốc lộ 5, cảnh sát phát hiện một bé trai đi xe đạp trên đường vẫy gọi cầu cứu.

Bé trai được cảnh sát đưa về trụ sở để chăm sóc (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua hỏi han, cháu bé cho biết buổi sáng, cháu đi đá bóng ở xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh), nhưng khi đạp xe về nhà thì bị lạc đường.

Do cháu bé không nhớ số điện thoại người thân, Tổ công tác đã đưa cháu về Công an phường Phúc Lợi nghỉ ngơi và báo cáo Ban chỉ huy để phối hợp xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã nhanh chóng xác định được gia đình của cháu bé.

Cảnh sát bàn giao cháu bé cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 13h cùng ngày, anh Trần Văn Uyển (50 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) đã đến Công an phường Phúc Lợi đón con trai.

Tại đây, anh Uyển cho biết con trai anh tên là T.V.C. (12 tuổi). Sáng nay cháu đạp xe đi đá bóng nhưng không hiểu sao đi lạc tận lên Hà Nội, rất may gặp được các chiến sĩ công an hỗ trợ.

Vui mừng khi con được bảo vệ an toàn, anh Uyển đã gửi thư cảm ơn Tổ công tác.