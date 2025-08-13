Bánh mì Việt ở Úc

Nếu mọi thứ thuận lợi thì cuối năm nay, món bánh mì của Việt Nam có thể sẽ chính thức có mặt trên thực đơn của gần 800 cửa hàng thuộc một thương hiệu đồ ăn nhanh trên khắp nước Úc. Đây là một thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu. Trước đó, vào đầu năm nay, món bánh mì đã được triển khai bán thử nghiệm khá thành công tại một số cửa tiệm của thương hiệu này tại thành phố cảng Newcastle của bang NSW (Úc), nơi luôn được thương hiệu chọn để thử món mới.

Và không có gì ngạc nhiên khi món bánh mì thịt Việt Nam đã được các thực khách chào đón nồng nhiệt, nhờ vào một số điều chỉnh cho hợp khẩu vị người bản xứ và tận dụng thế mạnh cũng như nguyên vật liệu có sẵn của thương hiệu. Ví dụ, thay vì dùng nhân thịt heo điển hình, chuỗi này dùng gà fillet chiên nổi tiếng của họ trong món Zinger Burger, và đặt tên là “Zinger Banh Mi”. Chữ Zinger giống như một giấy giới thiệu hoàn hảo dành cho món bánh mì Việt Nam.

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ trên mạng xã hội X: "Bánh mì Việt Nam đã trở thành món ăn khiến người Úc mê mẩn!".

Ở đây tôi nhấn mạnh đến “bánh mì Việt Nam”, chứ không phải kiểu bánh mì baguette có nguồn gốc từ Pháp. Nếu baguette dài, đặc ruột thì bánh mì của người Việt nhẹ và xốp hơn. TS Nguyen Austen nói trên đài ABC Radio National của Úc, không giống như ẩm thực Pháp, thịt không phải là thành phần chính của ổ bánh mì Việt Nam. Thay vào đó, pa-tê, sốt mayonnaise, đồ chua, hành ngò và ớt mới là những thành phần quan trọng nhất. Món Zinger Bánh Mi trên thực đơn của thương hiệu đồ ăn nhanh kể trên nếu không nhầm đều có sử dụng những thành phần này.

Tại Úc, các tiệm bánh mì Việt Nam được cho là đã xuất hiện từ thập niên 1980 bởi những người Việt nhập cư. Thời gian ban đầu, các tiệm bánh mì này chủ yếu nằm trong khu vực có cộng đồng người Việt và phần lớn khách hàng của họ cũng là người Việt, hoặc những người ngoại quốc nhưng có mối liên hệ với người Việt. Đa số những tiệm này đều khá nhỏ và bình dân, không quan tâm nhiều đến khâu thiết kế hay trang trí nội thất. Trong nhiều trường hợp, lò sản xuất bánh mì còn nằm ngay phía sau. Bởi vậy giá một ổ bánh mì thịt Việt Nam thường rẻ hơn khá nhiều so với hầu hết các món ăn nhanh phổ biến tại Úc. Đó vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của món ăn này.

Với mức giá phải chăng và cạnh tranh như vậy, món bánh mì Việt Nam dễ tiếp cận nhiều người hơn, đặc biệt là người lao động phổ thông bản xứ. Trong 10 năm trở lại đây với sự tiếp sức của mạng xã hội, món ăn này càng trở nên phổ biến hơn và cơ cấu khách hàng đã có sự thay đổi nhất định. Tuy nhiên, để trở thành một trong những món “sandwich” mà người Úc bản xứ có thể ăn hàng ngày là một đẳng cấp khác.

Là người kinh doanh nhiều năm trong lĩnh vực F&B (thực phẩm và đồ uống), có mối quan tâm đặc biệt đến việc giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam ra thế giới, tôi nhìn nhận việc bánh mì được đưa vào thực đơn của một thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu là sự kiện đặc biệt.

Đây có thể là lần đầu tiên một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh thuộc loại hàng đầu thế giới chính thức giới thiệu “Banh Mi” trong thực đơn trên toàn quốc (Úc), đứng ngang hàng bên cạnh các món burger truyền thống của người bản xứ. Với chữ “Zinger” gắn liền với chữ “Banh Mi” thì không còn gì bằng, thực khách trung thành nào của thương hiệu này lại không muốn ăn thử.

Và một khi ăn thử rồi thì khó có thể nào quay lưng, vì chưa bao giờ một món “sandwich” lại có khẩu vị đậm đà, phong phú, và có nhiều rau cải tươi như vậy!

Đi vào chuỗi cửa hàng của thương hiệu này là đi thẳng vào đối tượng khách hàng chính của Úc (main stream), đi vào hang cùng ngõ hẻm của Úc. Tương lai của ổ bánh mì Việt Nam trên thị trường Úc là rất hứa hẹn, không chừng vượt qua luôn món phở đang làm gương mặt đại diện cho ẩm thực Việt trên trường quốc tế!

Câu chuyện này của ổ bánh mì Việt Nam tại Úc làm tôi nhớ đến câu chuyện của tô Phở 24 đi ra thế giới của mình. Lúc đó tôi không chỉ mơ thương hiệu của mình lan rộng ra khắp nơi, mà còn mơ món ăn truyền thống của Việt Nam được thực khách khắp năm châu biết đến. Biết đến như một món ăn gần gũi hàng ngày - chứ không phải là chỉ ăn cho biết.

Bởi vậy, tôi sẽ rất vui khi thấy hình ảnh và hai chữ “Banh Mi” nằm trên thực đơn của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh phủ rộng khắp nước Úc - không khác gì đứng trên vai người khổng lồ. Rồi đây những ai có ước mơ xây dựng một thương hiệu bánh mì mang tầm quốc tế, chắc chắn sẽ có góc nhìn mới về cách một thương hiệu ẩm thực hàng đầu thế giới đóng gói, trình bày và bán sản phẩm này cho các công dân toàn cầu.

Tác giả: Ông Lý Quí Trung là nhà đồng sáng lập thương hiệu Phở 24, tác giả một số đầu sách về quản trị kinh doanh và xây dựng thương hiệu, xây dựng chuỗi. Ông lấy bằng cử nhân và thạc sĩ tại Úc và bằng tiến sĩ tại Mỹ, hiện là Giáo sư kiêm nhiệm và cố vấn cấp cao của Đại học Western Sydney, Úc.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!