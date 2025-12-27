Công an đến tận nhà ngăn người phụ nữ sập bẫy lừa đảo

Ngày 27/12, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết đơn vị đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nhắm vào người cao tuổi.

Sáng 25/12, bà N.T.H. (SN 1963, trú phường Vinh Hưng) nhận được cuộc gọi từ người đàn ông giới thiệu là nhân viên viễn thông. Người này thông báo số điện thoại và thẻ căn cước của bà H. bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an đến tận nhà giải thích với bà H., qua đó ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo (Ảnh: Bùi Thiêm).

Sau đó, bà H. được chuyển cuộc gọi làm việc với “cán bộ công an”. Người xưng công an yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân và chuyển số tiền 60 triệu đồng vào một tài khoản chỉ định để chứng minh không liên quan đến vụ việc. Số tiền này sẽ được trả lại khi công an làm rõ đường dây lừa đảo nói trên.

Mặc dù người thân khuyên can, cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo, song do lo sợ và hoang mang, bà H. vẫn tìm cách vay mượn tiền của hàng xóm để chuyển tiền theo yêu cầu.

Nắm được thông tin, Công an phường Vinh Hưng đã cử cán bộ nhanh chóng có mặt tại nhà bà H. để xác minh sự việc.

Sau khi được công an động viên, trấn an tâm lý, giải thích cặn kẽ về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà H. mới biết bản thân đã rơi vào bẫy lừa đảo, suýt bị mất tiền.