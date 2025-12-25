Tốc độ loạt dự án lớn: Việt Nam giờ đây đã khác!

Mới chỉ mấy năm trước, vấn đề đội vốn, chậm tiến độ vẫn gần như là “căn bệnh mãn tính” của nhiều dự án ở nước ta, bao gồm cả những đại dự án với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay, ngày càng có thêm những bất ngờ về tiến độ tại các dự án lớn từ Bắc vào Nam.

Từ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài mở rộng, sân bay Long Thành đến Trung tâm triển lãm quốc gia (Cổ Loa) ở Hà Nội, công trình nào làm cũng nhanh, vượt tiến độ, chứ không còn tình trạng đội vốn và chậm tiến độ như trước nữa. Có thể nói, “Việt Nam giờ đây đã khác!”

Sáng ngày 19/12, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài mở rộng đã chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác, nâng công suất từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách năm (thậm chí tới 18 triệu khách), tổng diện tích sàn tăng thêm 200.000 m², số cửa tăng từ 17 lên 30, số cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27.

Nhờ bước đột phá về công nghệ gồm 24 kiosk check-in tự động (giúp hành khách tự chọn chỗ ngồi và in thẻ lên tàu bay), 24 quầy gửi hành lý tự động, hệ thống Autogate (cửa xuất nhập cảnh tự động) và nhận diện sinh trắc học khuôn mặt, máy soi chiếu 3D thế hệ mới, đã giúp kiểm tra an ninh nhanh chóng mà không cần lấy vật dụng ra khỏi hành lý.

Dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 Nội Bài này là một điển hình cho việc “làm nhanh, làm quyết liệt, chất lượng tốt”, thời gian thi công chỉ có 18 tháng, vượt tiến độ 2 tháng (dự kiến hoàn thành tháng 2/2026). Đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh vừa thi công mở rộng nhà ga, vừa phải đảm bảo an toàn cho hàng trăm chuyến bay quốc tế đến và đi mỗi ngày.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Cùng ngày, 3 chuyến bay hành khách của Vietnam Airlines, VietJet và Bamboo lần đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Long Thành thành công, là tín hiệu tích cực để chúng ta tin rằng dự án sân bay Long Thành sẽ vượt tiến độ và không đội vốn.

Dự án nhà ga hành khách sân bay Long Thành được ký hợp đồng ngày 31/8/2023, thời gian thi công là 39 tháng (dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2026). Như vậy, vẫn còn 11 tháng nữa để Long Thành hoàn tất nốt các hạng mục bên trong nhà ga, lắp đặt thiết bị, đường dẫn phía trước nhà ga, cây xanh, thảm cỏ và thêm đường băng số 2 ngoài kế hoạch ban đầu.

Khi đưa vào khai thác vào nửa đầu năm 2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến trở thành một “sân bay xanh - thông minh” đạt chuẩn quốc tế 5 sao. Dự án này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc hoàn thành thi công một sân bay quốc tế có quy mô như Long Thành (công suất 25 triệu hành khách/năm cho giai đoạn 1 và 100 triệu hành khách/năm khi hoàn thành) chỉ trong 3 năm 3 tháng (nếu theo đúng kế hoạch) là thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Ở đây, người viết tính từ thời điểm khởi công hạng mục nhà ga, lắp đặt thiết bị chứ không phải tính từ mốc khởi công 5/1/2021, là ngày khởi công hạng mục rà phá bom mìn, xây hàng rào... vốn là những hạng mục mà các sân bay khác trên thế giới không phải làm.

Số liệu thống kê cho thấy trên thế giới, một sân bay quốc tế có công suất 25 triệu hành khách/năm (bao gồm nhà ga, đường băng, tháp không lưu, hạ tầng kết nối trước nhà ga), thời gian thi công trung bình từ 5 năm đến 8 năm, không tính thời gian chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Đây là số liệu minh chứng cho nhận định đó: (1) Berlin Brandenburg (Đức) 14 năm (2006-2020), 46 triệu hành khách; (2) Western Sydney (Úc) 8 năm (2018-2026), 10 triệu hành khách; (3) Techo Takhmao (Campuchia) 6 năm (2019-2025), 13 triệu hành khách; (4) Thiên Phủ - Thành Đô (Trung Quốc) 5 năm (2016-2021), 60 triệu hành khách; (5) Noida (Ấn Độ) 4-5 năm (2019-2025), 12 triệu hành khách.

Tuy nhiên, để công bằng, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng vẫn còn nhiều thách thức, chẳng hạn như một số dự án đường bộ cao tốc vẫn gặp khó khăn về nền đất yếu hoặc thiếu cát san lấp.

Bên cạnh đó, cũng lưu ý rằng tốc độ cần đi đôi với chất lượng: không chỉ là “nhanh, đúng tiến độ, không đội vốn” mà còn phải đảm bảo tính bền vững và thẩm mỹ kiến trúc của các công trình thế kỷ. Cần tránh tình huống xảy ra hồi tháng 5/2025 tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất: bị dột mái khi trời mưa và các khe hở xuất hiện tại sàn đá.

Việc vừa không đội vốn vừa hoàn thành vượt tiến độ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, mở rộng nhà ga quốc tế T2 Nội Bài, Trung tâm triển lãm quốc tế lớn nhất Đông Nam Á (10 tháng thần tốc), đặc biệt là siêu dự án như Long Thành đã gửi đến người dân Việt Nam và các nhà đầu tư toàn cầu một thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam giờ đây đã khác. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu rất thực tế cho tiến độ và chất lượng của những dự án vừa khởi công và sẽ khởi công trong tương lai.

Tác giả: Ông Đỗ Cao Bảo là cử nhân Toán điều khiển, Học viện kỹ thuật quân sự; từng làm việc tại Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và Viện Khoa học Việt Nam. Ông Bảo là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, hiện là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT.

